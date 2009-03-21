Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

GIGABYTE GTS250 1GB video inceleme

10 yıl
131,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NVIDIA'nın yeni(!) silahı GTS250, ATI HD4850 karşısında başarılı olabilecek mi?

NVIDIA, ekran kartlarında isim değişikliği yapmaya devam ediyor. Firma, GTS250 olarak yeniden adlandırılan 9800GTX+ ile ATI'ın HD 4850'sini hedef alıyor.

Bu videomuzda GIGABYTE'ın Zalman üretimi özel soğutucusu ile dikkatleri üzerine çeken 1GB bellekli GTS250 ekran kartı modelini inceliyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
i5ceko 7 yıl
herkese merhaba ben volar nvidia geforce gts250 ddr3 1gb 256 bit ekran kartını suan kullanıyorum ve hıc bır sıkıntım yok hemen her oyunu full hd kalıtede acıyor(crısıs 2 yı denemedım) burada kartı kotu ve olumsuz olarak goren arkadaslar ne amacla kullanıyor merak edıyorum ama oyun ıcın ıdeal ve fıyat olarak ıyı 185 dolar tavsıye ederım saygılar..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yakamoz32 7 yıl
HORTTTT
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DhanTE 7 yıl i5ceko
i5ceko

herkese merhaba ben volar nvidia geforce gts250 ddr3 1gb 256 bit ekran kartını suan kullanıyorum ve hıc bır sıkıntım yok hemen her oyunu full hd kalıtede acıyor(crısıs 2 yı denemedım) burada kartı kotu ve olumsuz olarak goren arkadaslar ne amacla kullanıyor merak edıyorum ama oyun ıcın ıdeal ve fıyat olarak ıyı 185 dolar tavsıye ederım saygılar..

Foruma hoşgeldin.

Eski 1 konuya ~(son mesaj temmuz 2009'da atılmış) yazmışsın, önemli değil bu acemiliğine verilir ve günümüzde gts 250 için 185$ fiyatı iyi ve tavsiye ederim dediğin'de yanlış yapmış olursun, çünkü yine nvidia olarak o kartın yerine gelen GTS 450, günümüzde 85$ gibi 1 fiyata satılırken en ucuz (volar marka gts 250) 90$ dan satılır, bu 2 kartın genel performans durumları aşağıdaki resimde.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Link : GTS 450 inceleme incelemede gts 250 de mevcut.

Link : Teknofiyat kartların isimlerini burada yazarak hangi fiyata nerede bulunur öğrenebilirsin.


İyi forumlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Decent 9 yıl
Bu ekran kartı ortalama kaç TL şuanda ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 9 yıl
Settings: Demo(Ranch Small), 1680x1050 (60Hz), D3D10,

FAR CRY 2

ULTRA 1680 X 1050 4X AA ILE avarage 40 ALIYORUM ORTALAMA 3 KERE TEST ETTIM 8800GTS 512 OC 775-1900-2400 MHZ HIZLARINDA ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 9 yıl
buna bı cevap verebılıcek olan ????

ettings: Demo(Ranch Small)
, 1680x1050 (60Hz),
D3D10
, Fixed Time Step(No),
Disable Artificial Intelligence(No),
Full Screen, Anti-Aliasing(4x),
VSync(No),
Overall Quality(Ultra High),
Vegetation(Very High),
Shading(Ultra High),
Terrain(Ultra High),
Geometry(Ultra High),
Post FX(High),
Texture(Ultra High),
Shadow(Ultra High),
Ambient(High), Hdr(Yes)
, Bloom(Yes), Fire(Very High)
, Physics(Very High),
RealTrees(Very High)





Loop 3

* Total Frames: 2136, Total Time: 51.02s
* Average Framerate: 41.86
* Max. Framerate: 63.03 (Frame:324, 6.14s)
* Min. Framerate: 22.11 (Frame:2059, 48.71s)

Average Results

* Average Framerate: 40.15
* Max. Framerate: 62.79
* Min. Framerate: 23.51


????

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 9 yıl
MUKEMMEL KARTMIS
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemozi 10 yıl
eline sağlık gerçekten iyi ve aydınlatıcı bir açıklama olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 10 yıl
Hortlatmış gibi olmayayım da, Nvidia kartlardaki bellek sıkıntısını gösteren bir video olmuş. Birebir aynı kart olan 9800gtx, 512mb bellekle resmen eziliyor.
Nvidia bu bellek sorununa yazılımsal veya donanımsal bir çözüm bulmalı. Yoksa sıkıntı pratiğe de yansımaya başlayacak, benim gibiler yüzünden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enemyfd 10 yıl
ie7 de videolar açılmıyorr....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbloodedman 10 yıl
lenovonun reklamından sonra video izleme başlamıyor. Tüm videolarda bu şekilde. Firefox 3 kullanıyorum. Yöneticilere duyrulur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 10 yıl
hdmi ile vga çıkışı iyi düşünülmüş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
575m 10 yıl
Gigabytın bu kartına karşılık gelen hd 4850 yine Gigabytın 1gb bellekli GV-R485OC-1GH kodlu ekran kartıdır.Keşke bu kartı da ocli biçimde gts250nin karşısına konumlandırsalarmış gpu 811e kadar çıkoyordu guru3d de; guru3d.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: 575m

Gigabytın bu kartına karşılık gelen hd 4850 yine Gigabytın 1gb bellekli GV-R485OC-1GH kodlu ekran kartıdır.Keşke bu kartı da ocli biçimde gts250nin karşısına konumlandırsalarmış gpu 811e kadar çıkoyordu guru3d de;
guru3d.com/...

Oda gigabyte'ın çıkarmış olduğu ultra durable serilerinden ve bence 4850'lerin içinde en iyisi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dante38 10 yıl
Firefoxta reklam engeleyiciyi nasıl kapatıcaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,4b izlenme · 7 ay
09:34
MSI GTX 1660 Gaming X | RX 590'a rakip geldi
7,4b izlenme · 2 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
23,9b izlenme · 10 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 4 hf.
07:02
Nvidia Geforce RTX ile DLSS köşe yumuşatma
22b izlenme · 9 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
04:57
Nvidia'da sanatçı bir Türk | Refik Anadol
16,6b izlenme · 9 ay
33:17
Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme
18,4b izlenme · 7 ay
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
04:41
Harici ekran kartı kutusu ile Mac'de oyun oynayın
23,7b izlenme · 11 ay
04:33
GTX 1660, 2K'da oyun oynatır mı?
3,7b izlenme · 6 gün
06:54
E3: Battlefield V'de yeni ne var? Almaya değer mi?
21,6b izlenme · 11 ay
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
10,9b izlenme · 8 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim