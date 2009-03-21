GIGABYTE GTS250 1GB video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
NVIDIA'nın yeni(!) silahı GTS250, ATI HD4850 karşısında başarılı olabilecek mi?
NVIDIA, ekran kartlarında isim değişikliği yapmaya devam ediyor. Firma, GTS250 olarak yeniden adlandırılan 9800GTX+ ile ATI'ın HD 4850'sini hedef alıyor.
Bu videomuzda GIGABYTE'ın Zalman üretimi özel soğutucusu ile dikkatleri üzerine çeken 1GB bellekli GTS250 ekran kartı modelini inceliyoruz.
Paylaş Tweetle
Foruma hoşgeldin.
Eski 1 konuya ~(son mesaj temmuz 2009'da atılmış) yazmışsın, önemli değil bu acemiliğine verilir ve günümüzde gts 250 için 185$ fiyatı iyi ve tavsiye ederim dediğin'de yanlış yapmış olursun, çünkü yine nvidia olarak o kartın yerine gelen GTS 450, günümüzde 85$ gibi 1 fiyata satılırken en ucuz (volar marka gts 250) 90$ dan satılır, bu 2 kartın genel performans durumları aşağıdaki resimde.
Link : GTS 450 inceleme incelemede gts 250 de mevcut.
Link : Teknofiyat kartların isimlerini burada yazarak hangi fiyata nerede bulunur öğrenebilirsin.
İyi forumlar...
FAR CRY 2
ULTRA 1680 X 1050 4X AA ILE avarage 40 ALIYORUM ORTALAMA 3 KERE TEST ETTIM 8800GTS 512 OC 775-1900-2400 MHZ HIZLARINDA ?
ettings: Demo(Ranch Small)
, 1680x1050 (60Hz),
D3D10
, Fixed Time Step(No),
Disable Artificial Intelligence(No),
Full Screen, Anti-Aliasing(4x),
VSync(No),
Overall Quality(Ultra High),
Vegetation(Very High),
Shading(Ultra High),
Terrain(Ultra High),
Geometry(Ultra High),
Post FX(High),
Texture(Ultra High),
Shadow(Ultra High),
Ambient(High), Hdr(Yes)
, Bloom(Yes), Fire(Very High)
, Physics(Very High),
RealTrees(Very High)
Loop 3
* Total Frames: 2136, Total Time: 51.02s
* Average Framerate: 41.86
* Max. Framerate: 63.03 (Frame:324, 6.14s)
* Min. Framerate: 22.11 (Frame:2059, 48.71s)
Average Results
* Average Framerate: 40.15
* Max. Framerate: 62.79
* Min. Framerate: 23.51
????
Oda gigabyte'ın çıkarmış olduğu ultra durable serilerinden ve bence 4850'lerin içinde en iyisi