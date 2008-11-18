Gigabyte mevcut 26 anakartıyla AMD'nin Phenom II işlemcilerine destek sunuyor

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Sunucular için hazırladığı Shangai kod adlı 45nm Opteron işlemcilerini kullanıma sunan AMD'nin son kullanıcılar tarafından merakla beklenen Deneb kod adlı 45nm Phenom II işlemcileriyse 8 Ocak'ta, Las Vegas'ta gerçekleştirilecek CES '09 fuarıyla birlikte endüstrinin beğenisine sunulacak. İlk etapta 2.8GHz'de görev yapan Phenom II X4 920 ve 3GHz'de çalışan Phenom II X4 940 Black Edition modellerini duyuracak olan AMD, mevcut soket yapısını kullanmaya devam ettiği için rakibi Intel karşısında toplam geçiş maliyeti açısından sahip olduğu avantajı da kullanmaya çalışacak.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II işlemcileri satılmakta olan soket AM2+ formundaki anakartlar ile de kullanılabilecek. İlk modelleri DDR2 destekli entegre bellek kontrolcüsü ile gelecek olan işlemci ailesine Şubat ayı ve devam eden süreçte katılacak modeller DDR3 bellek desteği de sunacaklar. X58 yonga setli modelleriyle sıkı bir mücadeleye girişen anakart üreticileri, 45nm Phenom II işlemcilerine destek konusunda da yarışıyorlar. Sektörün lider isimlerinden Gigabyte da 45nm Phenom II desteği sunacak anakartlarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Ultra Durable III teknolojili anakartlarını duyuran ve X58 yonga setli üç yeni anakart hazırlayan Gigabyte'ın AMD işlemciler için hali hazırda var olan 26 anakart modelinde 45nm Phenom II işlemci desteği sunacağı belirtiliyor. AMD'nin 790FX, 790GX, 790X, 770, 780G ve 740G, Nvidia'nın nForce 750a SLI ve GeForce 8200 yonga setlerini kullanan anakartlar modeline göre aşağıdaki tabloda veirlen BIOS verisyonlarıyla birlikte Deneb kod adlı 45nm Phenom II işlemcilerine destek verebilecekleri bildiriliyor.

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