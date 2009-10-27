Gigabyte TweaKING, 22 Avrupa ülkesinden hız aşırtmacılar ince ayar yarışında!

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa'daki en büyük hız aşırtma etkinliklerinden birisini düzenliyor. Türkiye'de dahil olmak üzere 22 Avrupa ülkesinden gelen hepsi alanlarında çeşitli rekorlara veya iddialı çalışmalara imza atmış hız aşırtmacılar "TweaKING" etkinliği kapsamında "Sihirlerini" göstermeye çalışacak. İlk defa kullanacakları işlemci, anakart ve ekran kartlarıyla SuperPi ve 3DMark testlerinde en iyi skora imza atmaya çalışacak takımlar, yarışı önde bitirmek için ter akıtacaklar.

Ultra Durable III serisi anakartlarıyla yüksek performans, stabilite ve dayanıklılık konularına vurgu yapan Gigabyte, etkinlik kapsamında ince ayar ve overclock konusunda P55 tabanlı çözümlerinin ideal platform olduğunu söylüyor. BIOS geliştirme çalışmaları için hız aşırtma profesyonelleriyle sürekli iletişim halinde olan Gigabyte, SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilere destek veren son model anakartlarını da etkinlikte sergiliyor. Recep "hey" Kulan ve Mehmet C. Tosuner'in ülkemizi temsil ettiği yarışma için etkinlik alanından yayınlarımız devam edecek.

Güncelleme-1 (15:00)

Tam Boyutta Gör

Gigabyte'ın TweaKING isiml ince ayar yarışmasında tansiyon giderek yükseliyor. Her biri çeşitli rekorlara ve dünya çapında ses getirmiş çalışmalara sahip olan hız aşırtma profesyonelleri etkinlik kapsamında daha önce kullanmadıkları ve rastgele seçtikleri donanımlarla yarışmayı kazanmayı ve birincilik uvanını ülkelerine götürmeyi hedefliyor. Ülkemizi temsil eden Recep Kulan ve Mehmet Tosuner, ince ayar çalışmalarına devam ediyor. Temsilci ekibimiz Intel Core i5 750, Gigabytye P55-UD6 ve Gigabyte GeForce GTX 260 en iyi skorları elde etmeye çalışıyorlar.

Güncelleme-2 (15:20)

Tam Boyutta Gör

Gigabyte'ın düzenlediği "TweakING: Show Your Magic" yarışmasında ilk skorlar gelmeye başladı. SuperPi 32M testi için yarışmacı takımlar arasında şu ana kadarki en iyi sonucu 9.16.782 saniye ile Norveç ekibi verdi. Ülkemizi temsil eden ekibimiz ise diğer pek çok takımla birlikte henüz skor vermedi. İnce ayar çalışmalarına devam eden takım, SuperPi için en iyi işlemci + bellek kombinasyonu ile iddialı bir skor almayı hedefliyor.

Güncelleme-3 (18:20)

Tam Boyutta Gör

SuperPi ve 3DMark 2001 olmak üzere iki aşamadan oluşan Gigabyte TweaKING ince ayar yarışması tamamlandı. 3DMark 2001'te en iyi skoru ülkemiz adına katılan Recep "hey" Kulan ve Mehmet "tosunermc" Tosuner elde ederken, ekibimiz SuperPi 32M'de ise Windows altındaki ince ayar uygulamasının, yapılan değişiklikleri donanımsal olarak uygulamamasından ötürü istedikleri sonucu alamadıklar. Kısacası iki aşamalı yarışın bir etabını ekibimiz kazanırken, genel sonuçların 10 dakika içerisinde açıklanması bekleniyor.