Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte TweaKING, 22 Avrupa ülkesinden hız aşırtmacılar ince ayar yarışında!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,2b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gigabyte TweaKING, 22 Avrupa ülkesinden hız aşırtmacılar ince ayar yarışında!
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa'daki en büyük hız aşırtma etkinliklerinden birisini düzenliyor. Türkiye'de dahil olmak üzere 22 Avrupa ülkesinden gelen hepsi alanlarında çeşitli rekorlara veya iddialı çalışmalara imza atmış hız aşırtmacılar "TweaKING" etkinliği kapsamında "Sihirlerini" göstermeye çalışacak. İlk defa kullanacakları işlemci, anakart ve ekran kartlarıyla SuperPi ve 3DMark testlerinde en iyi skora imza atmaya çalışacak takımlar, yarışı önde bitirmek için ter akıtacaklar.

Ultra Durable III serisi anakartlarıyla yüksek performans, stabilite ve dayanıklılık konularına vurgu yapan Gigabyte, etkinlik kapsamında ince ayar ve overclock konusunda P55 tabanlı çözümlerinin ideal platform olduğunu söylüyor. BIOS geliştirme çalışmaları için hız aşırtma profesyonelleriyle sürekli iletişim halinde olan Gigabyte, SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilere destek veren son model anakartlarını da etkinlikte sergiliyor. Recep "hey" Kulan ve Mehmet C. Tosuner'in ülkemizi temsil ettiği yarışma için etkinlik alanından yayınlarımız devam edecek.

Güncelleme-1 (15:00)

Gigabyte TweaKING, 22 Avrupa ülkesinden hız aşırtmacılar ince ayar yarışında!
Tam Boyutta Gör

Gigabyte'ın TweaKING isiml ince ayar yarışmasında tansiyon giderek yükseliyor. Her biri çeşitli rekorlara ve dünya çapında ses getirmiş çalışmalara sahip olan hız aşırtma profesyonelleri etkinlik kapsamında daha önce kullanmadıkları ve rastgele seçtikleri donanımlarla yarışmayı kazanmayı ve birincilik uvanını ülkelerine götürmeyi hedefliyor. Ülkemizi temsil eden Recep Kulan ve Mehmet Tosuner, ince ayar çalışmalarına devam ediyor. Temsilci ekibimiz Intel Core i5 750, Gigabytye P55-UD6 ve Gigabyte GeForce GTX 260 en iyi skorları elde etmeye çalışıyorlar.

Güncelleme-2 (15:20)

Gigabyte TweaKING, 22 Avrupa ülkesinden hız aşırtmacılar ince ayar yarışında!
Tam Boyutta Gör

Gigabyte'ın düzenlediği "TweakING: Show Your Magic" yarışmasında ilk skorlar gelmeye başladı. SuperPi 32M testi için yarışmacı takımlar arasında şu ana kadarki en iyi sonucu 9.16.782 saniye ile Norveç ekibi verdi. Ülkemizi temsil eden ekibimiz ise diğer pek çok takımla birlikte henüz skor vermedi. İnce ayar çalışmalarına devam eden takım, SuperPi için en iyi işlemci + bellek kombinasyonu ile iddialı bir skor almayı hedefliyor.

Güncelleme-3 (18:20)

Gigabyte TweaKING, 22 Avrupa ülkesinden hız aşırtmacılar ince ayar yarışında!
Tam Boyutta Gör

SuperPi ve 3DMark 2001 olmak üzere iki aşamadan oluşan Gigabyte TweaKING ince ayar yarışması tamamlandı. 3DMark 2001'te en iyi skoru ülkemiz adına katılan Recep "hey" Kulan ve Mehmet "tosunermc" Tosuner elde ederken, ekibimiz SuperPi 32M'de ise Windows altındaki ince ayar uygulamasının, yapılan değişiklikleri donanımsal olarak uygulamamasından ötürü istedikleri sonucu alamadıklar. Kısacası iki aşamalı yarışın bir etabını ekibimiz kazanırken, genel sonuçların 10 dakika içerisinde açıklanması bekleniyor.

 

Watch live streaming video from overclocking at livestream.com


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
merhaba arkadaslar
Recep Kulan ve Mehmet Tosuner hangi overclocking sitesinde bulusuyorlar...
bide bir hava mi atiyyim :)
youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
attın hadi havanı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradosphere 10 yıl
Türklere helal hadi bakalım:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toysoLdier(V) 10 yıl
Türk'ün kırdığı rekoru kırabilecek biri varsa o da Türk'tür

Yazdıralım oraya da adımızı altın harflerle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simplethinks 10 yıl
Haydi arkadaşlar Türkün kıvrak zekasını gösterin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eagle58 10 yıl
Soğutma olarak ne kullanılıyor? Hava soğutma gibi görünüyor...

2001 de oldukça fark atarak liderliği almışlar. Bakalım genel sonuç ne olacak...


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 10 yıl
daha devamı var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 10 yıl
ilk kategoride 1 olduk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 10 yıl
tebrik ediyoruz sizi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 10 yıl
BİRİNCİLİK BEKLIYOUZ TÜM TÜRKİYE ARKANIZDA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cakolas 10 yıl
olay budur. 1. olduk. tebrikler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dante38 10 yıl
Hadi hey durmak yok yola devam dh senin arkanda:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aykutx 10 yıl
Super pi skorlarını merak ediyorum. Bakalım 1m ne zaman 5sn olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 10 yıl
İlk gelen zamanlara bakılırsa 4.5Ghz civarına çıkmış olmalılar. hey'e ve tosunermc'e güvenim tam, 1.liği alır gelirler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15231 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
paris, fransa ve
4 etiket daha gigabyte yarışma overclock hız aşırtma
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Pro Evolution Soccer 2010 İnceleme Videosu 10 yıl Acer Ferrari One; Dünyanın en hızlı Netbook'u 10 yıl MSI X-Slim X600 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim