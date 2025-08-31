30 MW’lık küçük modüler reaktör ile “temiz” ısınma dönemi

Kentsel ısıtmaya nükleer enerji desteği
Seçilen alanda konuşlandırılması planlanan CAL30, su soğutmalı ve 30 MW termal güce sahip bir SMR olacak. Reaktörün tasarımı, düşük basınç (6 bar) ve düşük sıcaklık (100 °C) ile çalışacak şekilde optimize edildi. Calogena, CAL30’un şehir ısıtma şebekelerine temiz enerji sağlamayı hedeflediğini ve mümkün olan en kısa sürede, 2030 civarında devreye alınmasının amaçlandığını belirtiyor.
Düşük basınç ve düşük sıcaklıkta çalışan CAL30, doğrudan ısı kullanımı ve sınırlı yardımcı sistemleri sayesinde, geleneksel reaktörlerden çok daha basit ve güvenli. Reaktörün çekirdek hacmi 1 metreküpten küçük. Bu da sistem ve bileşenlerin fabrika ortamında monte edilip kurulum sahasına taşınmasına olanak tanıyor. Haliyle kurulum da radikal şekilde hızlanıyor.
CAL30, Fransa'da değerlendirilen dört SMR tasarımından biri. Blue Capsule ve Naarea tasarımları halen hazırlık aşamasında bulunurken CAL30, ön lisanslama aşamasına geçmiş durumda. Ayrıca Jimmy isimli başka bir SMR tasarımı, sanayiye ısı sağlamak amacıyla Cristal Union Group tesisinde kurulmak üzere ASNR'den "kuruluş yetki kararnamesi" talep etmiş durumda.
