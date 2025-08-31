Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    30 MW’lık küçük modüler reaktör ile “temiz” ısınma dönemi

    Fransa, Cadarache araştırma merkezinde kurulması planlanan 30 MW’lık CAL30 küçük modüler reaktör ile şehirlerde karbon salınımı olmadan ısınma dönemi başlatmayı hedefliyor.

    30 MW’lık küçük modüler reaktör ile “temiz” ısınma dönemi Tam Boyutta Gör
    Fransız enerji teknolojileri şirketi Calogena, Cadarache araştırma ve geliştirme merkezinde küçük modüler nükleer reaktör (SMR) kurulumunu değerlendirmeye başladı. Bu kapsamda şirket, Fransız Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu (CEA) ile bir niyet mektubu imzaladı.

    Kentsel ısıtmaya nükleer enerji desteği

    Seçilen alanda konuşlandırılması planlanan CAL30, su soğutmalı ve 30 MW termal güce sahip bir SMR olacak. Reaktörün tasarımı, düşük basınç (6 bar) ve düşük sıcaklık (100 °C) ile çalışacak şekilde optimize edildi. Calogena, CAL30’un şehir ısıtma şebekelerine temiz enerji sağlamayı hedeflediğini ve mümkün olan en kısa sürede, 2030 civarında devreye alınmasının amaçlandığını belirtiyor.

    30 MW’lık küçük modüler reaktör ile “temiz” ısınma dönemi Tam Boyutta Gör
    Calogena’nın reaktörü, klasik nükleer yakıt kullanıyor ancak daha kompakt bir formda. Şirket, CAL30’un arazi üzerinde sadece 3.000 m² ve binalar için 1.000 m²’den az alan gerektirdiğini vurguluyor. Reaktör, büyük bir su veya elektrik altyapısına ihtiyaç duymuyor ve yakıt ikmali yalnızca iki yılda bir kamyonla gerçekleştirilebiliyor. Özellikle şehir ısıtma şebekeleri için optimize edilen tasarım, talebe göre enerji sağlamaya uygun. Reaktör, yük takibi yapabiliyor ve hızlı şekilde devreye alınabiliyor.

    Düşük basınç ve düşük sıcaklıkta çalışan CAL30, doğrudan ısı kullanımı ve sınırlı yardımcı sistemleri sayesinde, geleneksel reaktörlerden çok daha basit ve güvenli. Reaktörün çekirdek hacmi 1 metreküpten küçük. Bu da sistem ve bileşenlerin fabrika ortamında monte edilip kurulum sahasına taşınmasına olanak tanıyor. Haliyle kurulum da radikal şekilde hızlanıyor.

    CAL30, Fransa’da değerlendirilen dört SMR tasarımından biri. Blue Capsule ve Naarea tasarımları halen hazırlık aşamasında bulunurken CAL30, ön lisanslama aşamasına geçmiş durumda. Ayrıca Jimmy isimli başka bir SMR tasarımı, sanayiye ısı sağlamak amacıyla Cristal Union Group tesisinde kurulmak üzere ASNR’den “kuruluş yetki kararnamesi” talep etmiş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 9 saat önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ugoos sk2 nexen lastik yorumları 0/0 kaçtır liqui moly 10w40 mos2 yorumlar dexter izlenir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    SAMSUNG Galaxy Z Fold6
    SAMSUNG Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    DELL Latitude 3540
    DELL Latitude 3540
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum