30 MW’lık küçük modüler reaktör ile “temiz” ısınma dönemi

Tam Boyutta Gör Fransız enerji teknolojileri şirketi Calogena, Cadarache araştırma ve geliştirme merkezinde küçük modüler nükleer reaktör (SMR) kurulumunu değerlendirmeye başladı. Bu kapsamda şirket, Fransız Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu (CEA) ile bir niyet mektubu imzaladı.

Kentsel ısıtmaya nükleer enerji desteği

Seçilen alanda konuşlandırılması planlanan CAL30, su soğutmalı ve 30 MW termal güce sahip bir SMR olacak. Reaktörün tasarımı, düşük basınç (6 bar) ve düşük sıcaklık (100 °C) ile çalışacak şekilde optimize edildi. Calogena, CAL30’un şehir ısıtma şebekelerine temiz enerji sağlamayı hedeflediğini ve mümkün olan en kısa sürede, 2030 civarında devreye alınmasının amaçlandığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Calogena’nın reaktörü, klasik nükleer yakıt kullanıyor ancak daha kompakt bir formda. Şirket, CAL30’un arazi üzerinde sadece 3.000 m² ve binalar için 1.000 m²’den az alan gerektirdiğini vurguluyor. Reaktör, büyük bir su veya elektrik altyapısına ihtiyaç duymuyor ve yakıt ikmali yalnızca iki yılda bir kamyonla gerçekleştirilebiliyor. Özellikle şehir ısıtma şebekeleri için optimize edilen tasarım, talebe göre enerji sağlamaya uygun. Reaktör, yük takibi yapabiliyor ve hızlı şekilde devreye alınabiliyor.

Düşük basınç ve düşük sıcaklıkta çalışan CAL30, doğrudan ısı kullanımı ve sınırlı yardımcı sistemleri sayesinde, geleneksel reaktörlerden çok daha basit ve güvenli. Reaktörün çekirdek hacmi 1 metreküpten küçük. Bu da sistem ve bileşenlerin fabrika ortamında monte edilip kurulum sahasına taşınmasına olanak tanıyor. Haliyle kurulum da radikal şekilde hızlanıyor.

CAL30, Fransa’da değerlendirilen dört SMR tasarımından biri. Blue Capsule ve Naarea tasarımları halen hazırlık aşamasında bulunurken CAL30, ön lisanslama aşamasına geçmiş durumda. Ayrıca Jimmy isimli başka bir SMR tasarımı, sanayiye ısı sağlamak amacıyla Cristal Union Group tesisinde kurulmak üzere ASNR’den “kuruluş yetki kararnamesi” talep etmiş durumda.

