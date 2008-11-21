Gigabyte X58-DS4 kullanıma sunuluyor

Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcilerini ve X58 yonga setini resmi olarak duyuran Intel'i takiben anakart üreticileri de LGA1366 formundaki yeni nesil işlemcilere yönelik olarak hazırladıkları yeni anakartlarını pazara sunmaya başladı. Ultra Durable III teknolojisiyle kalite çıtasını daha da yukarı taşıyarak iddiasını bir kez daha ortaya koyan Gigabyte da yeni modellerini endüstrinin beğenisine sunmaya başladı.

Intel'in X58 yonga setiyle üç yeni anakart hazırlayan Gigabyte'ın yeni amiral gemisi bir süredir konuşulan X58-Extreme olacak. Fakat firma yüksek performans meraklıları ve "sıkı" hız aşırtmacılar için hazırladığı X58-Extreme modeline ek olarak iki yeni modelini daha kullanıma sunuyor. Bu modellerden biri detaylarını daha önce verdiğimiz X58-UD5 diğeri ise serinin en ekonomik çözüm olması beklenen X58-DS4.

Gigabyte'ın X58-DS4 modeli serinin diğer iki üyesi ile ortak pek çok özelliğe sahip olmakla birlikte daha ekonomik bir çözüm olacak. Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 modellerine destek veren anakart, Intel'in Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinin öne çıkan özelliklerinden biri olan 3 kanal entegre bellek kontrolcüsüne paralel olarak 6x DIMM slotuyla geliyor.

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24GB'a kadar 3 kanal DDR3 bellek desteği sunan Gigabyte X58-DS4, katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor. Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisini destekleyen ve donanımsal 6 vitesli anahtar sistemine sahip olan anakart, AMD-ATi'nin çoklu ekran kartı teknolojisi Crossfire X'e destek veriyor. Serinin fiyatı en düşük temsilcisi olan X58-DS4 diğer iki modelden farklı olarak SLI desteğine ise sahip değil.

Gelişmiş 12+2+2 faz tasarımına ve VRD 11.1 desteğine sahip olan anakart pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Kuzey ve güney köprülerine ek olarak güç modülleri de pasif soğutma ile donatılan anakart çift BIOS özelliğine de sahip. 3 adet PCIe X16, 2x PCI, 1x PCIe x4 ve 1x PCIe x1 slotunu üzerinde barındırıyor. Profesyoneller için kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarıyla gelen kart ayrıca PCIe 2.0 uyumlu.

Güney köprüsü olarak Intel'in ICH10R yongasını kullanan Gigabyte X58-DS4, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 8x SATA-II konnektörüyle geliyor. Gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliklerine de sahip olan anakart, PATA arabirimiyle uyumlu disklerin kullanımına da olanak tanımakta. Ülkemizde de pazara sunulması beklenen Gigabyte X58-DS4'ün fiyatı 309$+KDV olarak belirlenmiş.