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Gigabyte X58-DS4 kullanıma sunuluyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
12,3b
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcilerini ve X58 yonga setini resmi olarak duyuran Intel'i takiben anakart üreticileri de LGA1366 formundaki yeni nesil işlemcilere yönelik olarak hazırladıkları yeni anakartlarını pazara sunmaya başladı. Ultra Durable III teknolojisiyle kalite çıtasını daha da yukarı taşıyarak iddiasını bir kez daha ortaya koyan Gigabyte da yeni modellerini endüstrinin beğenisine sunmaya başladı.

Intel'in X58 yonga setiyle üç yeni anakart hazırlayan Gigabyte'ın yeni amiral gemisi bir süredir konuşulan X58-Extreme olacak. Fakat firma yüksek performans meraklıları ve "sıkı" hız aşırtmacılar için hazırladığı X58-Extreme modeline ek olarak iki yeni modelini daha kullanıma sunuyor. Bu modellerden biri detaylarını daha önce verdiğimiz X58-UD5 diğeri ise serinin en ekonomik çözüm olması beklenen X58-DS4.

Gigabyte'ın X58-DS4 modeli serinin diğer iki üyesi ile ortak pek çok özelliğe sahip olmakla birlikte daha ekonomik bir çözüm olacak. Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 modellerine destek veren anakart, Intel'in Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinin öne çıkan özelliklerinden biri olan 3 kanal entegre bellek kontrolcüsüne paralel olarak 6x DIMM slotuyla geliyor.

Gigabyte X58-DS4 kullanıma sunuluyor
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24GB'a kadar 3 kanal DDR3 bellek desteği sunan Gigabyte X58-DS4, katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor. Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisini destekleyen ve donanımsal 6 vitesli anahtar sistemine sahip olan anakart, AMD-ATi'nin çoklu ekran kartı teknolojisi Crossfire X'e destek veriyor. Serinin fiyatı en düşük temsilcisi olan X58-DS4 diğer iki modelden farklı olarak SLI desteğine ise sahip değil.

Gelişmiş 12+2+2 faz tasarımına ve VRD 11.1 desteğine sahip olan anakart pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Kuzey ve güney köprülerine ek olarak güç modülleri de pasif soğutma ile donatılan anakart çift BIOS özelliğine de sahip. 3 adet PCIe X16, 2x PCI, 1x PCIe x4 ve 1x PCIe x1 slotunu üzerinde barındırıyor. Profesyoneller için kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarıyla gelen kart ayrıca PCIe 2.0 uyumlu.

Güney köprüsü olarak Intel'in ICH10R yongasını kullanan Gigabyte X58-DS4, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 8x SATA-II konnektörüyle geliyor. Gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliklerine de sahip olan anakart, PATA arabirimiyle uyumlu disklerin kullanımına da olanak tanımakta. Ülkemizde de pazara sunulması beklenen Gigabyte X58-DS4'ün fiyatı 309$+KDV olarak belirlenmiş.


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Codname47 11 yıl
maliyeti x48e göre çok daha ucuz olmasına rağmen nerdeyse 2 katı fiyatına satcaklar kartı. beklemek lazım..
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Inventor 11 yıl
ALINTI: 24 GB lık anakartta 2 tane mi sata girişi var yoksa ben mi yanlış görüyorum :S
Yazıda belirtildigi gibi toplam 8 tane SATA girisi var. 2 tane Mor renkli 6 tane Mavi (Bunlardan Mor renli olan iki tanesi Hardiskleri RAID kullanabilmen icin)
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qzwxec 11 yıl
x58in getirdiği yeniliklerden sadece lga 1366 ve triple channel ram özelliğine sahip.

sli desteği yok, sas yok. insanlar niye upgrade etsin ki o zaman?
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winnerS 11 yıl
XP değil, 32bit işletim sistem(ler)i 4gb belleği desteklemez :)
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al-ozaria 11 yıl

Orjinalden alıntı: winnerS

XP değil, 32bit işletim sistem(ler)i 4gb belleği desteklemez :)



biliyorum arkadaşım ben çoğunluğun kullandığı işletim sistemini belitmek içi kullandım
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al-ozaria 11 yıl
VAY VAY VAY serinin ekonomik kartı ve 6 adet ddr3 slotu 24 gb a kadar arttırılabilir bellek kapasitesi, xp nin daha 4 gb' ı desteklemdiği ve 2 yıldır piyasalarda yerini alıpta F/P 'ta hala ddr2 ile yarışamayan ddr3 teknolojisi, :) enteresan, acaba bu tarz kartlar yakın dönemde FİYAT olarak ddr2 = ddr3 gibi bir durmun habercisi OLABİLİR Mİ? kart güzel,ama şu anda piyasada çok fazla soru işağreti var, alana hayırlı olsun...
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miraculous 11 yıl
SLI yoksa 3 PCIx16 slotu ne işe yarayacak ki
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01Mrt 11 yıl
fiyatı çok güzel, inşallah satışı olmaz bu fiyata :D
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mertekin 11 yıl
600 ytl fiyatı va yav 430 ytl nerden çıktı.
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ramdeon 11 yıl
Açıklarda mosfetler var galiba,IDE yerleşimi, eSATA yerleşimi iyi değil.Önceki anakartlarında da SATA'ları adam gibi yere koymadı Gigabyte. O yüzden Intel'de asıl rekabetin MSI ve ASUS arasında olduğunu düşünmekteyim.
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Ali Arslan 11 yıl
sata ile pata yerleşimi hiç iyi yerde değil bende p35 ds3r var bi hdd baglaycam zaman çok çile cekiyorum bunda da aynı sorun var
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bigdede 11 yıl
ortalama 430ytl felan kdv dahil bence fiyat konusunda biraz yüksek gibi şuanki kriz durumlarıan göre yorumlandıgı zman ama şu bi gerçek ds4 serili anakartların ne kadar performan verdigi tartışılmaz
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Chris Brown 11 yıl
iş iyice prof. luğa dökülüyor ,, yine alıcıları belli kişiler olacaktır , tesekkürler
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Fettah34 11 yıl

Orjinalden alıntı: bigdede

ortalama 430ytl felan kdv dahil bence fiyat konusunda biraz yüksek gibi şuanki kriz durumlarıan göre yorumlandıgı zman ama şu bi gerçek ds4 serili anakartların ne kadar performan verdigi tartışılmaz



Biraz yüksek gibi mi?

Nehalem ile 6Ghz lere çıkmak için en az 300$ lik bir anakart lazım.
Ama Phenom ile 6GHz lere çıkmak için 170$ lik bir anakart yeterli...

Bir anakart 300$ eder mi ya? Nedir bu altın mı? Eğer DS4 309$+KDV ise DS5, DQ6 ve Extrem modeller ne olur kim bilir.
Sırf bu yüzden intel almayacaksın aslında da görecek ebesinin örekesini tersten.
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