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    Giyen kişiyi, yüz tanıma sistemlerinde görünmez yapan tişört geliştirildi

    ABD'nin Boston şehrinde yer alan Northeastern Üniversitesi araştırmacıları, giyen kişiyi yüz tanıma teknolojisine karşı görünmez yapan bir tişört geliştirdiklerini açıkladılar.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Giyen kişiyi, yüz tanıma sistemlerinde görünmez yapan tişört geliştirildi

    Londra'nın ortalama bir sakini, günde 300'den fazla CCTV olarak adlandırılan güvenlik kameralarının görüş alanına giriyor. Yani İngiltere'nin başkentinde her 14 kişiye 1 kamera düşüyor ve tahminlere göre önümüzdeki beş yıl içinde bu rakam 1'den 11'e çıkacak. Bu eğilimi dikkate alan Northeastern Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve IBM'den araştırmacılar, giyen kişiyi yüz tanıma sistemlerine görünmez yapan bir tişört geliştirdiler.

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    Geleneksel tanıma algoritmaları şu şekilde çalışır: sistem karakteristik bir görüntü “görür”, etrafına bir “sınırlayıcı kutu” çizer ve bu nesneye uygun bir tanımlayıcı atar. Bu zinciri kırmak içinse, mühendisler forma parlak piksel desenleri yerleştirdiler. Tasarım, yapay zekaya dayalı sınıflandırma ve etiketleme sistemini karıştırmak için tasarlanmış. Bu da kişinin yüz özelliklerinin tanımlamasını zorlaştırıyor.

    Dijital kamuflaj etkisi

    Deneylerin sonuçları, böyle bir tişörtün giyilmesinin dijital gözetim teknolojisi kullanılarak tespit edilme olasılığınızı yüzde 63 oranında azalttığını göstermiş durumda. Ancak bu tür siber kıyafetler hala laboratuvarlar dışında uygulama konusunda zorluklar yaşıyor ve iyileştirmeler gerektiriyor.

    Günümüzde ise yüz tanıma algoritmalarını karıştırmak isteyen insanlar kozmetiklere başvuruyorlar. Gözler veya burun köprüsü gibi önemli yüz özelliklerini gizleyebilen makyajlar çok fazla boya ve zaman alıyor. Gelecekte, bu tür zaman alıcı yöntemlerin yerini “dijital kamuflaj” etkisi ile sade, basit ve gösterişsiz giysiler alabilir.



    https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8313221/New-t-shirt-graphic-design-promises-disrupt-facial-recognition-cameras-without-using-mask.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rachsuchtig 2 gün en beğenilen Portraitclub
    Belki her adımının takıp edilmesini istemiyordur sadece. Iyice 1984teki gibi bir hal almaya başlıyor dünya.
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    EddyCue (Eddy Cue) 1 gün Portraitclub
    senin nick niye anonim? hatta dh profilin de gizliymis. suc mu isleyeceksin yoksa? terorist misin lan sen?
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Portraitclub 1 gün EddyCue
    Amma uzattınız. Devlet sana saklanmacaksın diyorsa saklanmayacaksın bıdı bıdı konuşup duruyorsunuz! Her tarafa bildikleri verip 3 parti uygulamalarına bile onay verirken sorun etmeyip buna mı sorun ettiniz?
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Elektrikliarabasever 2 gün serhatbiricik
    Suçluluk ne alaka hükümetleri serbest bırakırsak k*çımıza bile kamera sokmaya çalışırlar ya bizle bu kararları kabul etmeyeceğiz hükümetler zorla kabul ettirirsede bunu aşmanın yollarını bulacağız örnek 1
    Çin'deki gibi ailenin puanı düşük diye iyi üniversiteye bile gidememe sistemi yerine kamerasız şuanki sistemi tercih ederim.
    Suçluluk ne alaka hükümetleri serbest bırakırsak k*çımıza bile kamera sokmaya çalışırlar ya bizle bu kararları kabul etmeyeceğiz hükümetler zorla kabul ettirirs...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 6 sa.
    Hemen kapayım bir tane
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    burhanerbek57 1 gün yeni yorumcu
    yüzümüzü neden saklayalım ki biz boşuna
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    alito (A. Teyfik Görmez) 2 gün
    Tişört'ün satışı yasaklanır. Çok zor bir şey değil hükümetler için.
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    Rachsuchtig 1 gün alito
    Uyuşturucu niye durdurulamiyor? Madem zor değil öyle satış yasaklamak falan. Gözünüzde hükümetleri çok büyütmeyin
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    serhatbiricik 2 gün yeni yorumcu
    suçlu degilsen böyle bir şeye ihtiyacın olmaz ki
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    Elektrikliarabasever 2 gün serhatbiricik
    Suçluluk ne alaka hükümetleri serbest bırakırsak k*çımıza bile kamera sokmaya çalışırlar ya bizle bu kararları kabul etmeyeceğiz hükümetler zorla kabul ettirirsede bunu aşmanın yollarını bulacağız örnek 1
    Çin'deki gibi ailenin puanı düşük diye iyi üniversiteye bile gidememe sistemi yerine kamerasız şuanki sistemi tercih ederim.
    Yanıtla +6
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    Portraitclub 2 gün
    Kim yüzünü saklamak ister ki, devletten? Ya bu kişi suçludur ya da suç işleyecek birisidir. Normal bir insanın yüzünü saklaması için bir neden yok.
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    Rachsuchtig 2 gün Portraitclub
    Belki her adımının takıp edilmesini istemiyordur sadece. Iyice 1984teki gibi bir hal almaya başlıyor dünya.
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    Elektrikliarabasever 2 gün Portraitclub
    iyi o zaman Çin'e gönderiyoruz seni hatta daha iyisi K. Kore'ye ufak ufak özgürlüklerimizi elimizden alarak yavaş yavaş distopyaya dönecek dünya ülkemizde her ne kadar konuma özgürlüğü fazla olmasa bile Avrupa/Amerika/Japonya ve G.kore vb. ülkeler içinde çoğu özgürlük var. Geçen sene Çin ÜNİVERSİTE SINAVINDAN FULL YAPMIŞ BİR ÇOCUĞUN AİLESİNİN PUANI DÜŞÜK DİYE ÜLKENİN EN İYİ ÜNİVERSİTESİNE GİREMEDİĞİNİ BELİTRMEK İSTERİM.
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    EddyCue (Eddy Cue) 1 gün Portraitclub
    senin nick niye anonim? hatta dh profilin de gizliymis. suc mu isleyeceksin yoksa? terorist misin lan sen?
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 2 gün
    Fixlenir o boşuna almayın 😃
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