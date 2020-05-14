Giyen kişiyi, yüz tanıma sistemlerinde görünmez yapan tişört geliştirildi

Londra'nın ortalama bir sakini, günde 300'den fazla CCTV olarak adlandırılan güvenlik kameralarının görüş alanına giriyor. Yani İngiltere'nin başkentinde her 14 kişiye 1 kamera düşüyor ve tahminlere göre önümüzdeki beş yıl içinde bu rakam 1'den 11'e çıkacak. Bu eğilimi dikkate alan Northeastern Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve IBM'den araştırmacılar, giyen kişiyi yüz tanıma sistemlerine görünmez yapan bir tişört geliştirdiler.

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Geleneksel tanıma algoritmaları şu şekilde çalışır: sistem karakteristik bir görüntü “görür”, etrafına bir “sınırlayıcı kutu” çizer ve bu nesneye uygun bir tanımlayıcı atar. Bu zinciri kırmak içinse, mühendisler forma parlak piksel desenleri yerleştirdiler. Tasarım, yapay zekaya dayalı sınıflandırma ve etiketleme sistemini karıştırmak için tasarlanmış. Bu da kişinin yüz özelliklerinin tanımlamasını zorlaştırıyor.

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Dijital kamuflaj etkisi

Deneylerin sonuçları, böyle bir tişörtün giyilmesinin dijital gözetim teknolojisi kullanılarak tespit edilme olasılığınızı yüzde 63 oranında azalttığını göstermiş durumda. Ancak bu tür siber kıyafetler hala laboratuvarlar dışında uygulama konusunda zorluklar yaşıyor ve iyileştirmeler gerektiriyor.

Günümüzde ise yüz tanıma algoritmalarını karıştırmak isteyen insanlar kozmetiklere başvuruyorlar. Gözler veya burun köprüsü gibi önemli yüz özelliklerini gizleyebilen makyajlar çok fazla boya ve zaman alıyor. Gelecekte, bu tür zaman alıcı yöntemlerin yerini “dijital kamuflaj” etkisi ile sade, basit ve gösterişsiz giysiler alabilir.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8313221/New-t-shirt-graphic-design-promises-disrupt-facial-recognition-cameras-without-using-mask.html

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