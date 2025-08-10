Xiaomi, uygun fiyatlı güvenlik kamerasını piyasaya sürdü

Xiaomi Smart Camera 4C 3.5K özellikleri ile neler sunuyor?
Xiaomi'nin diğer çoğu güvenlik kamerası gibi, Smart Camera 4C 3.5K da insanları ve evcil hayvanları algılayabiliyor. Kameranın menzili dahilindeki hareketler de takip edilebiliyor.
Güvenlik açısından, kamera, bulut iletim şifrelemesi sunan MJA1 güvenlik çipiyle güçlendirilmiş. Dahili fiziksel lens kapağı, kameranın görüşünün istenilen zaman aralıklarında veya gerektiğinde manuel olarak engellenmesine olanak tanıyor.
Smart Camera 4C 3.5K'nın diğer öne çıkan özellikleri arasında; 360 derece yatay, 116 derece dikey görüş açısı, bulut ve NAS entegrasyonu desteği, fiziksel microSD kart yuvası ve 940 nm kızılötesi ışığı yer alıyor. Kamera, Çin'de 199 yuan (27 dolar) fiyatla ön siparişe açıldı. Xiaomi henüz küresel pazara ne zaman çıkacağını açıklamasa da, C serisi ürün gamıyla uluslararası bir lansman gerçekleştirebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
