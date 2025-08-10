Giriş
    Xiaomi, uygun fiyatlı güvenlik kamerasını piyasaya sürdü

    Xiaomi, Smart Camera 4C'nin geliştirilmiş sürümünü piyasaya sürdü. Yeni uygun fiyatlı güvenlik kamerasının geliştirmelerinden biri, 3.5K çözünürlükte video kaydedebilen 6 MP sensör.

    Xiaomi Smart Camera 4C 3.5K Tam Boyutta Gör
    Geliştirilmiş Xiaomi Smart Camera 4C, Çin’de resmi olarak tanıtıldı. Yeni güvenlik kamerası, önceki versiyona kıyasla geliştirilmiş 6 MP sensörle geliyor. Kamera, 3200x1800 piksel çözünürlükte video kaydedebiliyor ve yapay zeka destekli özellikleri sayesinde çekimlerin gece parlaklığını koruduğu söyleniyor.

    Xiaomi Smart Camera 4C 3.5K özellikleri ile neler sunuyor?

    Xiaomi güvenlik kamerası Smart Camera 4C Tam Boyutta Gör
    Xiaomi ayrıca akıllı kameranın kablosuz bağlantı özelliğinin de geliştirildiğine dikkat çekiyor. Önceki modele göre daha iyi kapsama alanı için gelişmiş çift bant WiFi 6 çipiyle donatılmış. Bu yükseltme, mobil cihazlarda da sorunsuz önizleme olanağı sağlıyor.

    Xiaomi'nin diğer çoğu güvenlik kamerası gibi, Smart Camera 4C 3.5K da insanları ve evcil hayvanları algılayabiliyor. Kameranın menzili dahilindeki hareketler de takip edilebiliyor.

    Güvenlik açısından, kamera, bulut iletim şifrelemesi sunan MJA1 güvenlik çipiyle güçlendirilmiş. Dahili fiziksel lens kapağı, kameranın görüşünün istenilen zaman aralıklarında veya gerektiğinde manuel olarak engellenmesine olanak tanıyor.

    Smart Camera 4C 3.5K'nın diğer öne çıkan özellikleri arasında; 360 derece yatay, 116 derece dikey görüş açısı, bulut ve NAS entegrasyonu desteği, fiziksel microSD kart yuvası ve 940 nm kızılötesi ışığı yer alıyor. Kamera, Çin'de 199 yuan (27 dolar) fiyatla ön siparişe açıldı. Xiaomi henüz küresel pazara ne zaman çıkacağını açıklamasa da, C serisi ürün gamıyla uluslararası bir lansman gerçekleştirebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
