Sony açıkladı: PlayStation 5, COVID-19'a rağmen bu yıl piyasaya sürülecek

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Sony, COVID-19 salgına rağmen bu Noel sezonunda PlayStation 5'i başlatmaya hazırlandığını açıkladı. Şirketin yayınladığı mali raporda, 2019 oyun gelirlerinin, 2018 yılına oranla yüzde 14 düştüğü de yer alıyor.

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Ciddi bir sorun yaşamadık

Oyunseverler yıllardır merak ve heyecanla bekledikleri yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in, küresel bir pandemi haline gelen COVID-19 nedeniyle ertelenebileceği endişesini yaşıyorlardı. Ancak Japon devi Sony, yayınladığı yeni raporla birlikte oyunseverlerin yüreğine su serpti diyebiliriz. Şirketin yayınladığı raporda, PlayStation 5'le ilgili şu önemli ifadeler yer alıyor:

"PlayStation 5'in lansmanı ile ilgili olarak, evden çalışanlar ve uluslararası seyahat kısıtlamaları gibi faktörler, üretim hatlarını test etme ve kontrol etme sürecinde bazı zorluklar yaratıyor. Ancak gelişme devam ediyor ve 2020 tatil sezonu için lansman hala planlanıyor. Şu anda Sony’nin kendi stüdyolarında veya önemli ortaklarının stüdyolarında oyun yazılımı geliştirme kanalında ciddi bir sorun yaşanmadı."

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PS4 rekor kırmaya devam ediyor

Öte yandan Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in satışlarını artırmak için bazı özel PS5 oyunlarını yayınlamaya öncelik verecek gibi görünüyor. PS5 konsolu hakkında hala çok şey bilmiyoruz. Sony, temel özellikleri, logo ve denetleyiciyi açıkladı, ancak konsolun tasarımını göstermedi ve henüz yeni nesil tek bir oyunu bile duyurmuş değil. Öte yandan PS4 satışlarının 110 milyon üniteyi aştığını ve PS2'nin ardından en çok satan ikinci oyun konsolu olma özelliğini elde ettiğini de belirtelim.

https://www.theverge.com/2020/5/13/21256959/playstation-5-release-date-no-delay-sony-fy-2020-earnings

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