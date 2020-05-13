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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony açıkladı: PlayStation 5, COVID-19'a rağmen bu yıl piyasaya sürülecek

    Japon elektronik devi Sony, COVID-19 salgınına rağmen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürüleceğini resmi olarak açıkladı.
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    Oyun Konsolları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sony açıkladı: PlayStation 5, COVID-19'a rağmen bu yıl piyasaya sürülecek
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    Sony, COVID-19 salgına rağmen bu Noel sezonunda PlayStation 5'i başlatmaya hazırlandığını açıkladı. Şirketin yayınladığı mali raporda, 2019 oyun gelirlerinin, 2018 yılına oranla yüzde 14 düştüğü de yer alıyor.

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    Ciddi bir sorun yaşamadık

    Oyunseverler yıllardır merak ve heyecanla bekledikleri yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in, küresel bir pandemi haline gelen COVID-19 nedeniyle ertelenebileceği endişesini yaşıyorlardı. Ancak Japon devi Sony, yayınladığı yeni raporla birlikte oyunseverlerin yüreğine su serpti diyebiliriz. Şirketin yayınladığı raporda, PlayStation 5'le ilgili şu önemli  ifadeler yer alıyor:

    "PlayStation 5'in lansmanı ile ilgili olarak, evden çalışanlar ve uluslararası seyahat kısıtlamaları gibi faktörler, üretim hatlarını test etme ve kontrol etme sürecinde bazı zorluklar yaratıyor. Ancak gelişme devam ediyor ve 2020 tatil sezonu için lansman hala planlanıyor. Şu anda Sony’nin kendi stüdyolarında veya önemli ortaklarının stüdyolarında oyun yazılımı geliştirme kanalında ciddi bir sorun yaşanmadı."

    Sony açıkladı: PlayStation 5, COVID-19'a rağmen bu yıl piyasaya sürülecek
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    PS4 rekor kırmaya devam ediyor

    Öte yandan Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in satışlarını artırmak için bazı özel PS5 oyunlarını yayınlamaya öncelik verecek gibi görünüyor. PS5 konsolu hakkında hala çok şey bilmiyoruz. Sony, temel özellikleri, logo ve denetleyiciyi açıkladı, ancak konsolun tasarımını göstermedi ve henüz yeni nesil tek bir oyunu bile duyurmuş değil. Öte yandan PS4 satışlarının 110 milyon üniteyi aştığını ve PS2'nin ardından en çok satan ikinci oyun konsolu olma özelliğini elde ettiğini de belirtelim.



    https://www.theverge.com/2020/5/13/21256959/playstation-5-release-date-no-delay-sony-fy-2020-earnings Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    EddyCue (Eddy Cue) 2 gün en beğenilen
    120 yetmez 1000 fps versinler. overclock ile 1500 e ciksin.
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    acquiles 2 gün Will Antonio Zebbeli
    5000 mi



    Oyun konsallarina %50 gümrük vergisi geldi. 5000 TL ye sadece kolları alabileceksiniz muhtemelen.



    PS4 şu an 5000 TL zaten. Onlarda yine muhtmelen henüz vergiden etkilenmemi eski ithalat lar.
    5000 mi [resim] Oyun konsallarina %50 gümrük vergisi geldi. 5000 TL ye sadece kolları alabileceksiniz muhtemelen. PS4 şu an 500...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Rachsuchtig 2 gün acquiles
    PS4ün şuan 5000 TL olmamasının nedeni. Stokların tükenmek üzere olması ve fırsatçı bilmemneler.
    2 Yanıt Yanıtla
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    swat882 (Swat882 ) 2 gün
    Oyunlar hala saçmasapan 30 FPS'de çalışacak ise hiç çıkartmayın.

    Minimum 120fps 2k kalite verin.
    3 Yanıt Yanıtla +11
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    cengiz7 2 gün swat882
    @Sony Tamam miladerim.
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 gün swat882
    Xbox'da bir çok yapım 60 fps çalışacak Ps5 için bir şey söylemem zor.
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    ultrAslan-BH (salih balık) 2 gün
    Kac tl den çıkacağını öğrenebilsek keşke...



    İlk çıkan seriyi almakta sıkıntı onsan tereddütte kalıyor
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    DH Misafiri 2 gün
    Corona bile durduramadıysa PlayStation fırtınasını hiçbir şey durduramaz. PS4 oyunları bile Series X'ten daha çok ilgi görüyor. PS5 oyunları da fatality yapar
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    serhatbiricik 2 gün yeni yorumcu
    bunu nasılsa alamiyacaz bari ps4 fiyatı düşşe
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    TiLtay (Mehmet T.) 2 gün
    ps 4 fiyatlarında tabi nispeten düşüş yaşanır ama bu vergi ve bu kurlar ile cihazın ortalama üstü fiyatlarla aşikar.
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    QueryTr (Berke Çelik) 2 gün
    Umarım ps4 fiyatlarında biraz düşüş olur :D
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    ilkerarici1110 (ilker araci) 2 gün
    Konsollarin amaci konforlu ve exx oyun.



    Eğer konsollari 120-144hz yapsalar pc ureticileri önünü keser
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    Since1903 (İlker D.) 2 gün
    Ben , 2K 120 fps verecekse okeyim.
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    goodbyeeverybody 2 gün
    Karayolu ile yurtdışından gelirken yanımda getirsem sıkıntı olur mu acaba?
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    TEKINALP 2 gün
    Diğer ülkelerde konsollar ufak çocuklara hediye almalık ürünler ve fakir işi ürünler. Bizim ülkedeyse tam tersi.
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    1812 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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