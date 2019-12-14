Giyilebilir teknoloji pazarı hızla büyümeye devam ediyor

Giyilebilir teknolojiler, firmaların yeni gözdesi olmaya başardı. Kablosuz kulaklıkların da bu kategoriye dahil olduğunu düşündüğümüzde rakamların hızla yükselmesi şaşırtıcı değil. AirPods’un popülerliği sayesinde Apple, giyilebilir teknoloji pazarının lideri konumunda. Ancak Canalys tarafından yapılan giyilebilir bileklik araştırması akıllı saat ve akıllı bileklik satışlarına ışık tutmayı amaçlıyor. Dolayısıyla lider de el değiştiriyor.

Ortalama büyüme yüzde 65

Akıllı bielklik ve akıllı saat pazarındaki büyümeye bölgeler bazında baktığımızda Asya Pasifik'in liderliğini görüyoruz. Yüzde 130 büyüme görülen bölgeyi hemen arkasından yüzde 64 ile Avrupa ve Orta Doğu pazarı takip ediyor. Ortalamaya baktığımızda ise dünya çapında pazarın yüzde 65 büyüdüğünü görüyoruz.

Adet bazında lider Xiaomi

Başta ülkemiz olmak üzere dünya çapında oldukça beğeni gören Mi Band serisi, Xiaomi’nin elini giyilebilir teknoloji konusunda bir hayli güçlendirdi. 2019’un üçüncü çeyreğinde yüzde 27 pazar payıyla adet bazında lider olması bu bakımdan pek de şaşırtıcı değil. Hatta fiyatın hassas olduğu bölgelerde Mi Band bilekliklerin, iOS kullanıcılarının bile ilgisini çekmeye başladığı, araştırmanın ilginç noktalarından. Xiaomi’nin ardından yüzde 15 ile Apple geliyor. Ancak bu noktada Apple’ın satışlarının büyük kısmının yeni tanıtılan Apple Watch Series 5’den geldiğini belirtelim. Dolayısıyla karlılık anlamında Apple’ın açık ara farkla lider olduğunu tahmin edebiliriz.

Üçüncülük, özellikle Çin’deki satışların yardımıyla önceki yıla kıyasla yüzde 243 büyüme yaşayan Huawei’ye ait. Huawei’yi düşüş trendinde olan Fitbit ve çizgisini koruyan Samsung takip ediyor.

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Xiaomi’nin özellikle Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde hızla büyüdüğünü görüyoruz. Bu bölgelerde atılan doğru adımlar, firmanın giyilebilir teknoloji satışlarına katkı sağlamayı başarmış. Yüzde 60 büyüme gösteren Çin pazarında da tahmin edebileceğiniz üzere Xiaomi ve Huawei liderliği mevcut. Ancak Apple’ın da Çin’deki payını artırmayı başardığı belirtiliyor.

https://www.canalys.com/newsroom/canalys-worldwide-wearable--market-q3-2019?ctid=1042-73ef6f6f273c925eb2da9d28a0e7fc9c