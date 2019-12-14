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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Giyilebilir teknoloji pazarı hızla büyümeye devam ediyor

    2019 yılının üçüncü çeyreğinde, giyilebilir bileklik pazarı global ölçekte yüzde 65 büyüme gösterdi. 45.5 milyon adet satış rakamının büyük kısmı Xiaomi’ye ait.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Giyilebilir teknoloji pazarı hızla büyümeye devam ediyor
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    Giyilebilir teknolojiler, firmaların yeni gözdesi olmaya başardı. Kablosuz kulaklıkların da bu kategoriye dahil olduğunu düşündüğümüzde rakamların hızla yükselmesi şaşırtıcı değil. AirPods’un popülerliği sayesinde Apple, giyilebilir teknoloji pazarının lideri konumunda. Ancak Canalys tarafından yapılan giyilebilir bileklik araştırması akıllı saat ve akıllı bileklik satışlarına ışık tutmayı amaçlıyor. Dolayısıyla lider de el değiştiriyor.

    Ortalama büyüme yüzde 65

    Akıllı bielklik ve akıllı saat pazarındaki büyümeye bölgeler bazında baktığımızda Asya Pasifik'in liderliğini görüyoruz. Yüzde 130 büyüme görülen bölgeyi hemen arkasından yüzde 64 ile Avrupa ve Orta Doğu pazarı takip ediyor. Ortalamaya baktığımızda ise dünya çapında pazarın yüzde 65 büyüdüğünü görüyoruz.

    Giyilebilir teknoloji pazarı hızla büyümeye devam ediyor
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    Adet bazında lider Xiaomi

    Başta ülkemiz olmak üzere dünya çapında oldukça beğeni gören Mi Band serisi, Xiaomi’nin elini giyilebilir teknoloji konusunda bir hayli güçlendirdi. 2019’un üçüncü çeyreğinde yüzde 27 pazar payıyla adet bazında lider olması bu bakımdan pek de şaşırtıcı değil. Hatta fiyatın hassas olduğu bölgelerde Mi Band bilekliklerin, iOS kullanıcılarının bile ilgisini çekmeye başladığı, araştırmanın ilginç noktalarından. Xiaomi’nin ardından yüzde 15 ile Apple geliyor. Ancak bu noktada Apple’ın satışlarının büyük kısmının yeni tanıtılan Apple Watch Series 5’den geldiğini belirtelim. Dolayısıyla karlılık anlamında Apple’ın açık ara farkla lider olduğunu tahmin edebiliriz.

    Giyilebilir teknoloji pazarı hızla büyümeye devam ediyor
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    Üçüncülük, özellikle Çin’deki satışların yardımıyla önceki yıla kıyasla yüzde 243 büyüme yaşayan Huawei’ye ait. Huawei’yi düşüş trendinde olan Fitbit ve çizgisini koruyan Samsung takip ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Citizen akıllı duvar saatini duyurdu"

    Xiaomi’nin özellikle Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde hızla büyüdüğünü görüyoruz. Bu bölgelerde atılan doğru adımlar, firmanın giyilebilir teknoloji satışlarına katkı sağlamayı başarmış. Yüzde 60 büyüme gösteren Çin pazarında da tahmin edebileceğiniz üzere Xiaomi ve Huawei liderliği mevcut. Ancak Apple’ın da Çin’deki payını artırmayı başardığı belirtiliyor.



    https://www.canalys.com/newsroom/canalys-worldwide-wearable--market-q3-2019?ctid=1042-73ef6f6f273c925eb2da9d28a0e7fc9c Yorum Yaz
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    Çaylak_Doktor 6 sa.
    Şarjı uzun gidej yuvarlak bi saat olsa alırızda nerde
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    Red_devil33 11 sa.
    Ben hayatta saat yakmam diyordum . Telefon var saate ne gerek var diyenlerdendim. Sonra 7 yaşı daki oğluma saati öğrensin diye miband4 aldım . Severek kullanıyor . Birkaç defa bende taktım ilgimi çekti. Aslında şöyle 700 tl civarı şarjı miband4 gibi 1-2 ay gidecek yuvarlak bir akıllı saat olsa bende takarım. Miband4 biraz ergen işi gibi duruyor.
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    aytacsen4512 14 sa. yeni yorumcu
    Valla benimde son zamanlarda ilgimi çekiyor bu tarz aletler
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