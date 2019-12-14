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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Citizen akıllı duvar saatini duyurdu

    Popüler saat üreticilerinden Citizen, Alexa destekli duvar saatini duyurdu. Amazon’un Echo Wall Clock saatine benzer olan Citizen Smart Clock, sesli asistanınınız olarak duvarda yerini alıyor.
    16 sa.
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    Zamazingo
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Citizen akıllı duvar saatini duyurdu
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    Sesli asistanlar yavaş yavaş evlerimizde yerini almaya başlıyor. Firmalar da gündelik eşyalarla sesli asistanları bir araya getirerek daha fonksiyonel bir kullanım sunmayı amaçlıyorlar. Popüler saat üreticisi Citizen de akıllı duvar saatiyle bunu amaçlamış.

    Alexa destekli

    Citizen Smart Clock, üzerindeki mikrofon ve Alexa yardımıyla sorularınıza cevap veriyor. Hatta saat kullanımınızı daha keyifli hale getirebilecek isteklerde de bulunabilirsiniz. Örneğin mutfağınızda kullanırken “20 dakika içinde beni yemeği kapatmam için uyar.” şeklinde alarmlar kurabilirsiniz. Hatta üzerindeki ledler yardımıyla ne kadar süre kaldığını duvar saati üzerinden takip edebiliyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde Honor 8S var"

    Citizen’in Smart Clock’u Amazon’un daha önce tanıtılan Echo Wall Clock’una oldukça benzer. Daha klasik bir görüntü isteyenler Citizen’i tercih edebilirler. Ancak her iki akıllı saati de kullanabilmek için Alexa destekli bir akıllı hoparlörünüzün olması gerektiğini belirtelim. Duvar saati, iletişimini farklı bir Alexa cihazı üzerinden yapmak zorunda.

    Citizen akıllı duvar saatini duyurdu
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    Citizen Smart Clock, ABD’de 80 dolar fiyat etiketiyle raflara yerleşti. Tahta çerçeveyle birlikte almak isterseniz bu fiyat 90 dolara yükseliyor. Amazon’un 30 dolarlık Echo Wall Clock’una kıyasla fiyat daha pahalı olsa da, Citizen’in klasik tasarımı bazı kullanıcıların tercihi olabilir.



    https://www.engadget.com/2019/12/13/citizen-smart-clock/ Yorum Yaz
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    esmerbuyucu 15 sa. en beğenilen
    Citizen
    Yanıtla +8
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    Çaylak_Doktor 6 sa.
    İyi fiyat
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    kayamtky 10 sa.
    Başkasını bilmem, ama teknoloji de hiç sevmediğim bir şey varsa o da ses komutlu yönetimlerdir. Alexa benden ekmek yiyemez.
    Yanıtla +2
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    TheJudgé 10 sa.
    vaay citizen işler iyi demek sodfıkgjıslodlfgj
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    V1CT0RY 11 sa.
    Alexa her şeyi yapmıyor mu zaten? Saatle bağlantılı olmasının mantığı nedir?
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    mekan54 13 sa.
    90 dolar iyi fiyatmış
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    por favor 14 sa.
    Bataryadan hiç bahsedilmiyor.
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    N. Chomsky 15 sa.


    Şarjı kaç hafta gidiyor peki?
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    esmerbuyucu 15 sa. en beğenilen
    Citizen
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