Citizen akıllı duvar saatini duyurdu

Sesli asistanlar yavaş yavaş evlerimizde yerini almaya başlıyor. Firmalar da gündelik eşyalarla sesli asistanları bir araya getirerek daha fonksiyonel bir kullanım sunmayı amaçlıyorlar. Popüler saat üreticisi Citizen de akıllı duvar saatiyle bunu amaçlamış.

Alexa destekli

Citizen Smart Clock, üzerindeki mikrofon ve Alexa yardımıyla sorularınıza cevap veriyor. Hatta saat kullanımınızı daha keyifli hale getirebilecek isteklerde de bulunabilirsiniz. Örneğin mutfağınızda kullanırken “20 dakika içinde beni yemeği kapatmam için uyar.” şeklinde alarmlar kurabilirsiniz. Hatta üzerindeki ledler yardımıyla ne kadar süre kaldığını duvar saati üzerinden takip edebiliyorsunuz.

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Citizen’in Smart Clock’u Amazon’un daha önce tanıtılan Echo Wall Clock’una oldukça benzer. Daha klasik bir görüntü isteyenler Citizen’i tercih edebilirler. Ancak her iki akıllı saati de kullanabilmek için Alexa destekli bir akıllı hoparlörünüzün olması gerektiğini belirtelim. Duvar saati, iletişimini farklı bir Alexa cihazı üzerinden yapmak zorunda.

Citizen Smart Clock, ABD’de 80 dolar fiyat etiketiyle raflara yerleşti. Tahta çerçeveyle birlikte almak isterseniz bu fiyat 90 dolara yükseliyor. Amazon’un 30 dolarlık Echo Wall Clock’una kıyasla fiyat daha pahalı olsa da, Citizen’in klasik tasarımı bazı kullanıcıların tercihi olabilir.

https://www.engadget.com/2019/12/13/citizen-smart-clock/