Gizli sualtı görevleri için geliştirilmiş micro-AUV teknolojisi

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Otonom sualtı araçları (AUV), genellikle bilimsel çalışmalar için kullanılırken, bazen gözetleme ve keşif gibi alanlarda da kullanılabilmekte.

Verilerinizi en çok toplayan şirketler ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Bazı AUV'ler bir seferde günlerce derin su altında seyahat edebilmelerine rağmen, toplanan verileri kullanıcılarına iletme zamanı geldiğinde radyo dalgalarının suda iyi yayılmamasından dolayı yüzeye çıkmaları gerekir.

Yeni geliştirilen mikro-AUV sayesinde otonom sualtı araçlarının yüzeye çıkmasına gerek kalmayabilir

Mikro-AUV, Cellula ve ecoSUB tarafından, Avustralya savunma şirketi Trusted Autonomous Systems tarafından geliştirildi. Geliştirilen bu mikro-AUV hidrojen yakıt hücreli Solus-LR AUV üzerine kuruldu. Mikro-AUV sayesindeyse Solus-LR yüzeye çıkmadan veri iletebildi.

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Mikro-AUV, yüzeye çıkmadan önce Solus-LR'den birkaç kilometreye kadar su altında bağımsız olarak hareket edebilir. Ana aracından çok daha küçük olduğu için fark edilme olasılığı düşük olan mikro-AUV görülse bile yüzeydeki konumu, Solus-LR'nin su altındaki mevcut konumunu ele vermez. Ayrıca iletimini yaptıktan sonra deniz tabanına batar.

Bu mikro-AUV sayesinde artık otonom sualtı araçları yüzeye çıkmadan veri iletebilecek ve aracın konumu ortaya çıkmayacak. Sualtı aracının konumunun ortaya çıkmamasından dolayı bu teknoloji, ileride gizli görevlerde kullanılabilir.

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