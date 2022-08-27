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    Gizli sualtı görevleri için geliştirilmiş micro-AUV teknolojisi

    Otonom sualtı araçları (AUV) verileri iletebilmek için su yüzeyine çıkmak zorunda. Ancak yeni geliştirilen micro-AUV teknolojisi, bu zorunluluğu ortadan kaldırabilir.
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    Gizli sualtı görevleri için geliştirilmiş micro-AUV teknolojisi
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    Otonom sualtı araçları (AUV), genellikle bilimsel çalışmalar için kullanılırken, bazen gözetleme ve keşif gibi alanlarda da kullanılabilmekte. 

    Bazı AUV'ler bir seferde günlerce derin su altında seyahat edebilmelerine rağmen, toplanan verileri kullanıcılarına iletme zamanı geldiğinde radyo dalgalarının suda iyi yayılmamasından dolayı yüzeye çıkmaları gerekir.

    Yeni geliştirilen mikro-AUV sayesinde otonom sualtı araçlarının yüzeye çıkmasına gerek kalmayabilir

    Mikro-AUV, Cellula ve ecoSUB tarafından, Avustralya savunma şirketi Trusted Autonomous Systems tarafından geliştirildi. Geliştirilen bu mikro-AUV hidrojen yakıt hücreli Solus-LR AUV üzerine kuruldu. Mikro-AUV sayesindeyse Solus-LR yüzeye çıkmadan veri iletebildi. 

    Gizli sualtı görevleri için geliştirilmiş micro-AUV teknolojisi
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    Mikro-AUV, yüzeye çıkmadan önce Solus-LR'den birkaç kilometreye kadar su altında bağımsız olarak hareket edebilir. Ana aracından çok daha küçük olduğu için fark edilme olasılığı düşük olan mikro-AUV görülse bile yüzeydeki konumu, Solus-LR'nin su altındaki mevcut konumunu ele vermez. Ayrıca iletimini yaptıktan sonra deniz tabanına batar. 

    Bu mikro-AUV sayesinde artık otonom sualtı araçları yüzeye çıkmadan veri iletebilecek ve aracın konumu ortaya çıkmayacak. Sualtı aracının konumunun ortaya çıkmamasından dolayı bu teknoloji, ileride gizli görevlerde kullanılabilir.

    Kaynakça https://newatlas.com/robotics/micro-auv-solus-lr/ https://www.cellula.com/news/2022/8/16/cellula-successfully-completes-demonstration-missions-using-hydrogen-fuel-cell-powered-auv
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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 9 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 2 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 3 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 3 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 3 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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