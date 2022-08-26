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    Araştırma: Verilerinizi en çok toplayan şirketler ortaya çıktı

    StockApps.com tarafından yapılan yeni bir araştırma verilerinizi en çok toplayan şirketleri gözler önüne seriyor. Listeye birincilikle giriş yapan Google'ın peşinden Twitter gelmekte.
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    Verilerinizi en çok toplayan şirketler ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Kullandığımız birçok uygulama verilerimizi toplamakta. Bunların bazıları kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanılıyor. Peki hiç verilerinizi en çok toplayan uygulamayı merak ettiniz mi? StockApps.com isimli site verilerinizi en çok kullanan uygulamaları listeledi. 

    İşte verilerinizi en çok kullanan uygulamalar:

    StockApps, analizinde beş büyük teknoloji şirketinin veri toplama uygulamalarını karşılaştırdı. Google, Twitter, Apple, Amazon ve Facebook'un yer aldığı kıyaslama şirketlerin bizden ne tür veriler topladığını açıklamıyor. Ancak StockApps, her bir firmanın ne kadar bilgi topladığını göstermek için şirketlerin veri noktalarını kullandı. 

    Verilerinizi en çok toplayan şirketler ortaya çıktı

    Yapılan araştırmaya göre en fazla kişisel veri toplayan şirket Google. 39 tane veri noktası toplayan şirketin topladığı bilgiler, konumunuzdan tarayıcı geçmişinize ve üçüncü taraf web siteleri veya uygulamalardaki etkinliklerinize kadar her şeyi içermekte. Google'ın peşinden sırasıyla 24, 23 ve 14 veri noktası bulunan Twitter, Amazon ve Facebook gelmekte.

    Araştırmaya göre, Apple, listedeki en gizlilik odaklı teknoloji devi gibi görünüyor. Yalnızca 12 veri noktası toplayan şirket, yalnızca kullanıcılarının hesaplarını sürdürmek için gereken verileri tutmakta. 

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 18 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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