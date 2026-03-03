Giriş
    İsrail’in savunma kalkanını aşan İran yapımı Hayber füzesisi

    İran, Hayber füzelerini (Hürremşehr-4) İsrail’in üst düzey hedeflerine ateşledi. Füzeler, Arrow ve Patriot sistemlerini test ederken, manevra ve ağır yük kapasitesiyle dikkat çekiyor.

    İsrail’in savunma kalkanını aşan İran yapımı Hayber füzesisi Tam Boyutta Gör
    İran Devrim Muhafızları (IRGC), 2 Mart 2026 tarihinde İsrail’in üst düzey hükümet ve askeri hedeflerini vurduğunu iddia ettiği Hayber füzelerini (Khyber) ateşledi. Tahran’ın açıklamaları yalnızca saldırıların isabeti değil, aynı zamanda İsrail’in Arrow ve Patriot sistemleri gibi katmanlı füze savunmasını gerçek savaş koşullarında test etme niyetini de ortaya koyuyor. Ancak kullanılan füze varyantının kesinliği halen belirsiz. Ancak İran, orta menzilli balistik füzelerle manevra kabiliyeti veya hipersonik özellikleri test ediyor olabilir.

    IRGC’ye göre saldırılarda hem İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ofisi hem de İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahı hedef alındı. Uzmanlar, yalnızca fotoğraflara bakarak hangi füze türünün kullanıldığını belirlemenin mümkün olmadığını belirtiyor. Bazı kaynaklar saldırıda Hayber füzesinin kullanıldığını öne sürerken bazı raporlarda bunlara Hayber Şekan ve hatta hipersonik füzeler denildi.

    Bu füzeleri önlemek oldukça zor

    İsrail’in savunma kalkanını aşan İran yapımı Hayber füzesisi Tam Boyutta Gör
    Hayber Şekan, İran’ın katı yakıtlı üçüncü nesil orta menzilli balistik füzesi (MRBM) olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 1.450 km menzile sahip füze, uydu destekli rehberlik ve manevra kabiliyetli savaş başlığı ile doğruluğu artırırken hedefe yaklaşırken rotasını değiştirebilmesi sayesinde savunma sistemlerini yanıltıyor. Katı yakıtlı tasarımı, füzeyi mobil hale getiriyor ve dağılmış fırlatma hücrelerinden hızlı salvo atışları yapılmasına imkan tanıyor. Bu özellik, Arrow ve Patriot sistemlerini daha fazla önleyici füze harcamaya zorlayarak baskı altına alıyor.

    Terminal fazda (hedefe erişmeden hemen önceki aşama) yapılan manevralar, füzelerin tahmin edilebilirliğini düşürüyor. Bu da savunma sistemlerinin karar almasını zorlaştırıyor. Kompakt ve taşınabilir yapısı da füzeyi saklamayı ve farklı platformlardan fırlatmayı mümkün kılıyor.

    İsrail’in savunma kalkanını aşan İran yapımı Hayber füzesisi Tam Boyutta Gör
    Eğer Tahran’ın ‘Hayber’ iddiası Hürremşehr-4 füzelerine işaret ediyorsa, tehdit artık çok sayıda füze fırlatmaktan ziyade, bu füzelerin taşıdığı ağır yük ve görev çeşitliliği üzerinden değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan Hürremşehr-4, 2.000 km menzile yaklaşan kapasitesi ve ağır savaş başlığı ile dikkat çekiyor. Hipergolik yakıt sistemi sayesinde uzun süre hazır tutulabiliyor ve fırlatma hazırlığı dakikalar içinde tamamlanabiliyor, bu da hızlı yanıt ve hayatta kalabilirlik sağlıyor.

    Orta mesafede yapılan rota düzeltmeleri, füzeyi atmosfer dışında bile doğru hedefe yönlendirebiliyor ve terminal şartlar altında isabeti koruyor. Ağır savaş başlığı ve hızlı hazırlık süresi, sert hedeflere yüksek etkili saldırılar veya psikolojik baskı yaratmak için daha az fırlatma ile etkili olabiliyor.

    İran’ın Fattah füzesi gibi hipersonik çalışmalarında hızdan çok terminal manevralarla savunmayı zorlamak ön planda. İddialara göre menzil yaklaşık 1.400 km, hız ise Mach 13–15 civarında. Fattah, yeniden giriş aracındaki küçük roket motoruyla MaRV tarzı manevralar yapabiliyor. Bu sayede geleneksel balistik füzelerden farklı olarak savunmayı yanıltıyor.

    İsrail için bu tip füzeleri durdurmak zorlu. Arrow-3, atmosfer dışı tehditleri yok etmek için tasarlanmışken, test aşamasındaki Arrow-4, manevra kabiliyetli ve hipersonik tür füzelere karşı üst atmosferde müdahale için geliştiriliyor. ABD ve müttefikleri Aegis BMD sistemleri ve SM-3/SM-6 füzeleri ile destek sağlasa da gerçek süzülme fazı (üst atmosferdeki manevra) önleme sistemleri halen geliştirme aşamasında.

