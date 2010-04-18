Global bilgisayar pazarı ilk çeyrekte %24.2 büyüdü

Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC, bilgisayar pazarının ilk çeyrek performansını değerlendiren yeni raporunu yayınladı. IDC'nin son çalışmasına göre ilk çeyrekte dünya genelinde 79.1 milyon dizüstü bilgisayar satılırken, bu rakamın kriz dönemi olarak nitelendirilen 2009'un aynı dilimine kıyasla %24.2 büyüme anlamına geldiği, ayrıca satış rakamlarının tahminlerin de üzerinde olduğu açıklandı.

İlk çeyrek rakamlarına göre HP, dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi unvanını korudu. 15.6 milyon adet bilgisayar satan firma, küresel pazarın %19.7'sini elinde bulundururken, bir önceki yıla göre bir miktar pazar payı kaybettiği belirtiliyor. HP'yi %13.6 pazar payı ile Acer ve %13.5 pazar payı ile de Dell takip ediyor. Dördüncü ve beşinci sıralarda ise %8.8 pazar payı ile Lenovo ve %5.8 ile Toshiba'nın geldiğini görüyoruz.