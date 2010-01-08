GlobalFoundries'in agresif büyümesi sürüyor, yeni müşterileri Qualcomm

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AMD - ATIC ortaklığında kurulan ve önce AMD'nin Dresden, Almanya'daki tesislerin alan hemen ardından da New York'ta dünyanın en gelişmiş yarıiletken fabrikası için temel atan GlobalFoundries'in agresif büyümesi devam ediyor. TSMC'den sonra sektörün bir diğer bağımsız yarıiletken döküm firması Chartered Semiconductor'ı satın alarak GlobalFoundries ile birleştirme çalışmalarına hız veren ATIC firmasının yatırım hamleleri ve AMD'nin yarıiletken üretimindeki uzmanlığı yeni müşteriler kazandırmaya başladı. Sektörün en büyük yarıiletken üreticisi olma hedefindeki GlobalFoundries, Qualcomm ile anlaşma imzaladı.

Akıllı telefonlar başta olmak üzere taşınabilir cihazlar için yonga ve platform çözümleri sağlayan Qualcomm, yeni nesil yongaların üretimi için GlobalFoundries firmasının 45nm ve 28nm LP (Low Power: mobil yongalar için ideal üretim süreci, ekran kartı ve işlemcilerde ise HP yani yüksek güç üretim süreci kullanılır) teknolojilerinden faydalanmayı planlıyor. Üzerinde çalışılan ancak henüz tam anlamıyla bitirilmediği belirtilen üretim anlaşması kapsamında Qualcomm'un CDMA2000, WCDMA ve 4G/LTE destekli yeni ürünlerinin yıl sonuna doğru GlobalFoundries'in Fab 1 tesislerindeki üretim bantlarına girmesi bekleniyor.

Qualcomm ve GlobalFoundries firmaları yonga üretimi dışında zar üstü paket etkileşimi ve 3D boyutlu paketleme teknolojileri için de ortak çalışma yürütecekler.