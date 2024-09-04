Intel’in yeni Core Ultra 200V işlemcileri güç tüketiminde rakiplerine fark atıyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm, Apple Silicon MacBook'lara alternatif olarak sunmayı hedeflediği Snapdragon X Elite işlemcisini piyasaya sürerek taşınabilir bilgisayar pazarında bir ARM devrim yapmayı planlamıştı. Bu yeni işlemci serisinin yüksek performans ve enerji verimliliği vaadi, özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıları arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak, Intel'in en son duyurduğu Core Ultra 200V serisi işlemciler, Qualcomm’un bu iddialı girişimini ciddi şekilde sarsmış görünüyor.

Core Ultra 200V işlemciler verimli çalışıyor

Tam Boyutta Gör Yayınlanan son oyun performansı karşılaştırmasında, Snapdragon X Elite’in en üst düzey modeli olan Adreno 741 GPU’lu varyantın Intel’in en yeni rakibine kıyasla yüzde 86 daha fazla güç tükettiği ortaya çıktı. Dahası, bu yüksek güç tüketimine rağmen Dota 2’deki oyun performansında geride kalıyor. Aynı testte AMD’nin Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinin bile Snapdragon X Elite’e göre daha verimli çalıştığı görülüyor. Görüntüde HX 370’in tam performansı görünmüyor ancak muhtemelen X Elite’den daha üst seviyede bir kare hızı sunuyor.

Yukarıdaki görselde görüleceği üzere Snapdragon X Elite'in en güçlü modeli olan ‘Qualcomm X1E-84-100,’ Dota 2 oyununu çalıştırırken 57.6W güç tüketiyor ve 63.6 FPS elde ediyor. Buna karşılık, Intel Core Ultra 200V aynı oyunda sadece 31W güç tüketerek 71 FPS ile daha yüksek bir performans sergiliyor. Ryzen AI 9 HX 370 ise 42.4W güç tüketimi yapıyor. Aynı teste dair başka bir video paylaşımında ise AMD işlemcisinin Intel’in birkaç FPS gerisinde kaldığı görülebiliyor. Güç tüketimindeki fark ise ortalama olarak yaklaşık yüzde 30 seviyesinde.

Önemli bir “ama” var

Hem AMD hem de Intel’in yeni işlemcileri x86 mimarisini kullanıyor. Dolayısıyla oyunlar da dahil olmak üzere her Windows uygulaması için yerel desteğe sahipler. Ancak paylaşılan Dota 2 oyun performansı testinde ARM tabanlı Snapdragon X Elite’in yerel olarak mı yoksa emülasyon ile mi oyunu çalıştırdığı belirsiz.

Beklenen Intel Core Ultra 200V işlemciler tanıtıldı 6 sa. önce eklendi

Bilindiği üzere geliştiriciler oyunlarını ARM64 mimarisine taşıma seçeneğine veya emülasyon yoluyla çalıştırma seçeneğine sahip. İkinci seçenekte bazı performans düşüşlerinin olması veya enerji tüketiminin yükselmesi oldukça muhtemel. Bu nedenle en doğru performans kıyaslamaları için bağımsız test sonuçlarını beklemek gerekiyor.

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Intel’in Core Ultra 200V işlemcileri güç tüketiminde fark atıyor