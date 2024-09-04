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    Intel’in yeni Core Ultra 200V işlemcileri güç tüketiminde rakiplerine fark atıyor

    Intel’in yeni Core Ultra 200V işlemcileri oyunlarda güç tüketiminde iddialı. Paylaşılan testlere göre Snapdragon X Elite hem daha fazla güç tüketiyor hem de daha yavaş performans gösteriyor.
    Intel’in Core Ultra 200V işlemcileri güç tüketiminde fark atıyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Apple Silicon MacBook'lara alternatif olarak sunmayı hedeflediği Snapdragon X Elite işlemcisini piyasaya sürerek taşınabilir bilgisayar pazarında bir ARM devrim yapmayı planlamıştı. Bu yeni işlemci serisinin yüksek performans ve enerji verimliliği vaadi, özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıları arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak, Intel'in en son duyurduğu Core Ultra 200V serisi işlemciler, Qualcomm’un bu iddialı girişimini ciddi şekilde sarsmış görünüyor.

    Core Ultra 200V işlemciler verimli çalışıyor

    Intel’in Core Ultra 200V işlemcileri güç tüketiminde fark atıyor Tam Boyutta Gör
    Yayınlanan son oyun performansı karşılaştırmasında, Snapdragon X Elite’in en üst düzey modeli olan Adreno 741 GPU’lu varyantın Intel’in en yeni rakibine kıyasla yüzde 86 daha fazla güç tükettiği ortaya çıktı. Dahası, bu yüksek güç tüketimine rağmen Dota 2’deki oyun performansında geride kalıyor. Aynı testte AMD’nin Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinin bile Snapdragon X Elite’e göre daha verimli çalıştığı görülüyor. Görüntüde HX 370’in tam performansı görünmüyor ancak muhtemelen X Elite’den daha üst seviyede bir kare hızı sunuyor.

    Yukarıdaki görselde görüleceği üzere Snapdragon X Elite'in en güçlü modeli olan ‘Qualcomm X1E-84-100,’ Dota 2 oyununu çalıştırırken 57.6W güç tüketiyor ve 63.6 FPS elde ediyor. Buna karşılık, Intel Core Ultra 200V aynı oyunda sadece 31W güç tüketerek 71 FPS ile daha yüksek bir performans sergiliyor. Ryzen AI 9 HX 370 ise 42.4W güç tüketimi yapıyor. Aynı teste dair başka bir video paylaşımında ise AMD işlemcisinin Intel’in birkaç FPS gerisinde kaldığı görülebiliyor. Güç tüketimindeki fark ise ortalama olarak yaklaşık yüzde 30 seviyesinde.

    Önemli bir “ama” var

    Hem AMD hem de Intel’in yeni işlemcileri x86 mimarisini kullanıyor. Dolayısıyla oyunlar da dahil olmak üzere her Windows uygulaması için yerel desteğe sahipler. Ancak paylaşılan Dota 2 oyun performansı testinde ARM tabanlı Snapdragon X Elite’in yerel olarak mı yoksa emülasyon ile mi oyunu çalıştırdığı belirsiz.

    Bilindiği üzere geliştiriciler oyunlarını ARM64 mimarisine taşıma seçeneğine veya emülasyon yoluyla çalıştırma seçeneğine sahip. İkinci seçenekte bazı performans düşüşlerinin olması veya enerji tüketiminin yükselmesi oldukça muhtemel. Bu nedenle en doğru performans kıyaslamaları için bağımsız test sonuçlarını beklemek gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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