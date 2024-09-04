Intel’in yeni Core Ultra 200V işlemcileri güç tüketiminde rakiplerine fark atıyor

Core Ultra 200V işlemciler verimli çalışıyor
Yukarıdaki görselde görüleceği üzere Snapdragon X Elite'in en güçlü modeli olan ‘Qualcomm X1E-84-100,’ Dota 2 oyununu çalıştırırken 57.6W güç tüketiyor ve 63.6 FPS elde ediyor. Buna karşılık, Intel Core Ultra 200V aynı oyunda sadece 31W güç tüketerek 71 FPS ile daha yüksek bir performans sergiliyor. Ryzen AI 9 HX 370 ise 42.4W güç tüketimi yapıyor. Aynı teste dair başka bir video paylaşımında ise AMD işlemcisinin Intel’in birkaç FPS gerisinde kaldığı görülebiliyor. Güç tüketimindeki fark ise ortalama olarak yaklaşık yüzde 30 seviyesinde.
Önemli bir “ama” var
Hem AMD hem de Intel’in yeni işlemcileri x86 mimarisini kullanıyor. Dolayısıyla oyunlar da dahil olmak üzere her Windows uygulaması için yerel desteğe sahipler. Ancak paylaşılan Dota 2 oyun performansı testinde ARM tabanlı Snapdragon X Elite’in yerel olarak mı yoksa emülasyon ile mi oyunu çalıştırdığı belirsiz.
Bilindiği üzere geliştiriciler oyunlarını ARM64 mimarisine taşıma seçeneğine veya emülasyon yoluyla çalıştırma seçeneğine sahip. İkinci seçenekte bazı performans düşüşlerinin olması veya enerji tüketiminin yükselmesi oldukça muhtemel. Bu nedenle en doğru performans kıyaslamaları için bağımsız test sonuçlarını beklemek gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.