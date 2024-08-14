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    Anlık Bildirim

    Yapay zekalı bilgisayar satışları hızla artıyor

    Yapay zeka özellikli bilgisayarlar önemli bir hızla büyüyor. Canalys tarafından yayınlanan yeni rapor henüz ikinci çeyrek sevk edilen bilgisayarların yüzde 14’ünün yapay zekalı olduğunu söylüyor.
    Yapay zekalı bilgisayar satışları hızla artıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka sadece bulutta değil artık doğrudan kişisel bilgisayarların içerisine geliyor. Bunu mümkün kılacak donanımlara sahip “AI PC” veya yapay zeka bilgisayarları ise ciddi bir büyüme içerisinde. Canalys tarafından yayınlanan yeni rapora göre içerisinde NPU (Nöral İşlem Birimi) olan PC’ler, toplam bilgisayar sevkiyatlarının yüzde 14’üne ulaşmış durumda.

    AI PC emin adımlarla büyüyor

    AMD, Apple, Intel ve Qualcomm'un en son işlemcileri dahili olarak NPU içeriyor, bu da onları resmen AI PC yapıyor. Rapora göre 2024'ün ikinci çeyreğinde dünya çapında 8,8 milyon yapay zeka özellikli bilgisayar sevk edildi. Bu da üç aylık dönemde sevk edilen tüm dizüstü ve masaüstü bilgisayarların yüzde 14'üne denk geliyor. Elbette bu halen küçük bir oran ancak birinci çeyrekte bu, yüzde 7 düzeyindeydi.

    Yapay zekalı bilgisayar satışları hızla artıyor Tam Boyutta Gör
    Bu sevkiyat rakamlarında AMD’nin yeni Ryzen AI 300 serisi dizüstü bilgisayarlarının ve Intel’in yaklaşmakta olan Lunar Lake serisi işlemcilerini kullanan sistemlerin olamdığına da dikkat çekelim.

    Bununla birlikte raporda yapay zeka bilgisayarlarının yüzde 60'ının Apple’a ait olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni ise firmanın M serisi çiplerinde 2020 yılından bu yana NPU biriminin olması. Geri kalan pay ise Windows’a ait. Windows işletim sistemini çalıştıran yapay zeka özellikli bilgisayarların da yüzde 127 büyüdüğü görülüyor. Bu büyümede Qualcomm'un Arm mimarisine dayanan Snapdragon X serisi çiplerinin de payı bulunuyor.

    Canalys, 2024’ün ikinci yarısında yapay zeka özellikli bilgisayar sevkiyatlarının daha da artmasını bekliyor. Yapılan tahminlere göre 2024 yılında yaklaşık 44 milyon adet, 2025 yılında ise 103 milyon adet yapay zeka özellikli bilgisayarın sevk edilecek. Ayrıca AI PC’lerin giderek daha alınabilir hale geleceklerine de dikkat çekiliyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/104251-ai-pcs-accounted-14-computer-shipments-second-quarter.html https://www.canalys.com/newsroom/ai-pc-market-Q2-2024
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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