Yapay zekalı bilgisayar satışları hızla artıyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka sadece bulutta değil artık doğrudan kişisel bilgisayarların içerisine geliyor. Bunu mümkün kılacak donanımlara sahip “AI PC” veya yapay zeka bilgisayarları ise ciddi bir büyüme içerisinde. Canalys tarafından yayınlanan yeni rapora göre içerisinde NPU (Nöral İşlem Birimi) olan PC’ler, toplam bilgisayar sevkiyatlarının yüzde 14’üne ulaşmış durumda.

AI PC emin adımlarla büyüyor

AMD, Apple, Intel ve Qualcomm'un en son işlemcileri dahili olarak NPU içeriyor, bu da onları resmen AI PC yapıyor. Rapora göre 2024'ün ikinci çeyreğinde dünya çapında 8,8 milyon yapay zeka özellikli bilgisayar sevk edildi. Bu da üç aylık dönemde sevk edilen tüm dizüstü ve masaüstü bilgisayarların yüzde 14'üne denk geliyor. Elbette bu halen küçük bir oran ancak birinci çeyrekte bu, yüzde 7 düzeyindeydi.

Tam Boyutta Gör Bu sevkiyat rakamlarında AMD’nin yeni Ryzen AI 300 serisi dizüstü bilgisayarlarının ve Intel’in yaklaşmakta olan Lunar Lake serisi işlemcilerini kullanan sistemlerin olamdığına da dikkat çekelim.

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Bununla birlikte raporda yapay zeka bilgisayarlarının yüzde 60'ının Apple’a ait olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni ise firmanın M serisi çiplerinde 2020 yılından bu yana NPU biriminin olması. Geri kalan pay ise Windows’a ait. Windows işletim sistemini çalıştıran yapay zeka özellikli bilgisayarların da yüzde 127 büyüdüğü görülüyor. Bu büyümede Qualcomm'un Arm mimarisine dayanan Snapdragon X serisi çiplerinin de payı bulunuyor.

Canalys, 2024’ün ikinci yarısında yapay zeka özellikli bilgisayar sevkiyatlarının daha da artmasını bekliyor. Yapılan tahminlere göre 2024 yılında yaklaşık 44 milyon adet, 2025 yılında ise 103 milyon adet yapay zeka özellikli bilgisayarın sevk edilecek. Ayrıca AI PC’lerin giderek daha alınabilir hale geleceklerine de dikkat çekiliyor.

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