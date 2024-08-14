Yapay zekalı bilgisayar satışları hızla artıyor

AI PC emin adımlarla büyüyor
AMD, Apple, Intel ve Qualcomm'un en son işlemcileri dahili olarak NPU içeriyor, bu da onları resmen AI PC yapıyor. Rapora göre 2024'ün ikinci çeyreğinde dünya çapında 8,8 milyon yapay zeka özellikli bilgisayar sevk edildi. Bu da üç aylık dönemde sevk edilen tüm dizüstü ve masaüstü bilgisayarların yüzde 14'üne denk geliyor. Elbette bu halen küçük bir oran ancak birinci çeyrekte bu, yüzde 7 düzeyindeydi.
Bununla birlikte raporda yapay zeka bilgisayarlarının yüzde 60'ının Apple’a ait olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni ise firmanın M serisi çiplerinde 2020 yılından bu yana NPU biriminin olması. Geri kalan pay ise Windows’a ait. Windows işletim sistemini çalıştıran yapay zeka özellikli bilgisayarların da yüzde 127 büyüdüğü görülüyor. Bu büyümede Qualcomm'un Arm mimarisine dayanan Snapdragon X serisi çiplerinin de payı bulunuyor.
Canalys, 2024’ün ikinci yarısında yapay zeka özellikli bilgisayar sevkiyatlarının daha da artmasını bekliyor. Yapılan tahminlere göre 2024 yılında yaklaşık 44 milyon adet, 2025 yılında ise 103 milyon adet yapay zeka özellikli bilgisayarın sevk edilecek. Ayrıca AI PC’lerin giderek daha alınabilir hale geleceklerine de dikkat çekiliyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/104251-ai-pcs-accounted-14-computer-shipments-second-quarter.html https://www.canalys.com/newsroom/ai-pc-market-Q2-2024 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.