GMA Booster ile netbook'ların grafik performansı artıyor

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Satılmakta olan netbook bilgisayarların çok büyük bir kısmında Intel'in Atom platformu kullanılmakta. 945 serisi yonga setlerinin kullanıldığı netbook'ların grafik alt yapısını ise yine bir Intel çözümü olan ve DirectX 9 desteği sunan GMA 950 IGP'si üstlenmekte.

Netbook'lar için belkide üzerinde durulan en önemli tartışma konusu entegre grafik işlemci performansı. Her ne kadar Intel ve Nvidia'nın bazı çalışmaları olsa bile, yaygın anlamda kullanılmakta olan GMA 950'nin kullanıcılar tarafından zaman zaman eleştirildiğini de biliyoruz.

Intel'in Atom platformunu temel alan ve GMA 950 IGP'sini kullanan netbook'lar için hazırlanan 3. parti bir yazılım GMA 950'nin performansını arttırmayı vaat ediyor. GMA Booster isimli bu yazılım ile GMA 950'nin hızının 166MHz'den 400MHz'e çıkartılabildiği belirtilmekte.

Asus'un Eee PC ve MSI'ın Wind serileri başta olmak üzere Acer, Dell, HP, LG, Samsung ve diğer üreticilerin netbook modelleriyle kullanılabildiği belirtilen yazılım sayesinde GMA 950'nin grafik performansında kayda değer bir iyileşme sağlandığı iddia edilmekte.

GMA Booster'ı indirmek ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

