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GMA Booster ile netbook'ların grafik performansı artıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
25,2b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GMA Booster ile netbook'ların grafik performansı artıyor
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Satılmakta olan netbook bilgisayarların çok büyük bir kısmında Intel'in Atom platformu kullanılmakta. 945 serisi yonga setlerinin kullanıldığı netbook'ların grafik alt yapısını ise yine bir Intel çözümü olan ve DirectX 9 desteği sunan GMA 950 IGP'si üstlenmekte.

Netbook'lar için belkide üzerinde durulan en önemli tartışma konusu entegre grafik işlemci performansı. Her ne kadar Intel ve Nvidia'nın bazı çalışmaları olsa bile, yaygın anlamda kullanılmakta olan GMA 950'nin kullanıcılar tarafından zaman zaman eleştirildiğini de biliyoruz.

Intel'in Atom platformunu temel alan ve GMA 950 IGP'sini kullanan netbook'lar için hazırlanan 3. parti bir yazılım GMA 950'nin performansını arttırmayı vaat ediyor. GMA Booster isimli bu yazılım ile GMA 950'nin hızının 166MHz'den 400MHz'e çıkartılabildiği belirtilmekte.

Asus'un Eee PC ve MSI'ın Wind serileri başta olmak üzere Acer, Dell, HP, LG, Samsung ve diğer üreticilerin netbook modelleriyle kullanılabildiği belirtilen yazılım sayesinde GMA 950'nin grafik performansında kayda değer bir iyileşme sağlandığı iddia edilmekte.

GMA Booster'ı indirmek ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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interramcho 7 yıl
Acer Apire One d250'de aşırı ısınma yaptı. Zaten ısınma sorunu vardı ama 92-93 dereceleri gördü,arka panelin bazı noktalarına dokunduğumda bir süre sonra elimi çekmek zorunda kaldım. Hemen düşürdüm eski haline
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highgen 7 yıl
gma 3150 serisine ne zaman çıkar acaba
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King ov Hell 7 yıl interramcho
interramcho
Acer Apire One d250'de aşırı ısınma yaptı. Zaten ısınma sorunu vardı ama 92-93 dereceleri gördü,arka panelin bazı noktalarına dokunduğumda bir süre sonra elimi çekmek zorunda kaldım. Hemen düşürdüm eski haline

Parazit misiniz arkadaş ne diyo hortlatıyorsunuz konuyu ?
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DH Misafiri 9 yıl
ben undergrand2 yi 1280x800 de detaylar kapalı nadiren kasma ile oynuyorum gma booster ile
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123damat 10 yıl
slm,benim sorunum nfs undercover yükledim pc ye dos ekranında exe açılıyor bisüre sonra kaybolup gidiyor.intel core 2 duo 2.66ghz 2gb ram 1 gb ekran kartım var anakart 945 gct forumlarda aradım ama sorunu çözemedim. system reguirements lab.comdan çalıştırabilirmiyim diye test yaptım ekran kartı hariç diğer hepsi pass diyor.ekran kartındada cdrom 1gb pass.ama diğer 3d hayır,donanım t&l hayır pixel shaderversiyon hayır vertex shader versiyon hayır yazıyor.yardımcı olursanız sevinirim.daha önce nfs carbon yükledim müthiş çalışıyordu.
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DHF34 9 yıl

123damat

slm,benim sorunum nfs undercover yükledim pc ye dos ekranında exe açılıyor bisüre sonra kaybolup gidiyor.intel core 2 duo 2.66ghz 2gb ram 1 gb ekran kartım var anakart 945 gct forumlarda aradım ama sorunu çözemedim. system reguirements lab.comdan çalıştırabilirmiyim diye test yaptım ekran kartı hariç diğer hepsi pass diyor.ekran kartındada cdrom 1gb pass.ama diğer 3d hayır,donanım t&l hayır pixel shaderversiyon hayır vertex shader versiyon hayır yazıyor.yardımcı olursanız sevinirim.daha önce nfs carbon yükledim müthiş çalışıyordu.


shader hizi yeterli gelmiyorsa oynayamazsin aciklamadan da bu anlasiliyor...
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123damat 10 yıl
slm,benim sorunum nfs undercover yükledim pc ye dos ekranında exe açılıyor bisüre sonra kaybolup gidiyor.intel core 2 duo 2.66ghz 2gb ram 1 gb ekran kartım var anakart 945 gct forumlarda aradım ama sorunu çözemedim. system reguirements lab.comdan çalıştırabilirmiyim diye test yaptım ekran kartı hariç diğer hepsi pass diyor.ekran kartındada cdrom 1gb pass.ama diğer 3d hayır,donanım t&l hayır pixel shaderversiyon hayır vertex shader versiyon hayır yazıyor.yardımcı olursanız sevinirim.daha önce nfs carbon yükledim müthiş çalışıyordu.
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xkvtx 10 yıl
merhaba benim netbook var gma 950 eee pc ama program hata veriyor windows 7 32 bit kullanıyorum yardım eder misiniz
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sertacaygun 10 yıl
Üreticiler de OC'ye destek verirmiş, bunu da görmüş olduk :) .
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Zero Limit 10 yıl
crysis te bi 10 fps alır artık herhalde
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XivA 10 yıl
intel grafik işini bırakmalı. kendi adını kötülüyor. yapamıyorsun işte ne üsteliyorsun...
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musAKka 10 yıl
Oldukça güzel bir haber oldu benim için. Bazı oyunlarda anlamsız frame düşüşü yaşıyordum Asus EEEPC'm ile. Umarım kayda değer bir etkisi olur.
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TELESCOPE 10 yıl
gerçekten güzel bir haber,bilhassa dizüstü kullanıcılarına
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muuzoo 10 yıl
Hmm. Sitede yazılanlara göre bir yanetkisi gözükmüyor. LG R400 bilgisayarımda deneyeceğim. Bakalım ne kadar etki edecek.
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N-0NE 10 yıl
Ama fazla heveslenmesinler o gpu isterse 1 ghz olsun 8400gt ondan 1000 kat daha iyidir.Bildiğim kadarıyla gpu T&L desteklemiyor buda büyük bi -
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musandia 10 yıl
8400gt netbooklarda kullanılıyor mu da onunla karşılaştırdın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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N-0NE 10 yıl
Laptopu olanlar için güzel bi haber
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ayakliPC 10 yıl

Orjinalden alıntı: N-0NE

Laptopu olanlar için güzel bi haber




ewt netbook' u olanlar için güzel bir haber

Yalnız şöle bi durum daha var, her netbook' a ram takviyesi yapılamadığı için performans artışında problem olabiliyor.
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