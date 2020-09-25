Göklere veda edecek Airbus A380 için verilen son siparişin gövde inşası tamamlandı

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Dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Avrupalı havacılık devi Airbus’a ait A380 yakında emekliye ayrılıyor. İlk uçuşu üzerinden yaklaşık 15 yıl geçen uçağa ait son siparişin gövde inşasını tamamlayan Airbus, artık A380 üretmeyecek. Uçağın artık üretilmeyeceği konusu bundan bir buçuk yıl kadar önce gündeme gelmeye başlamıştı.

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Koronavirüs salgınının da etkisiyle birçok havayolu şirketinin uçuşlarında artık kullanmamaya başladığı A380'in yerini yakıt verimliliği daha yüksek iki motorlu uçaklar almaya zaten başlamıştı. Gökyüzünün Devi lakaplı A380, şartların getirdiği zorunluluk nedeniyle ne yazık ki yerde beklemeye mahkûm edildi.

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Airbus’ın inşa ettiği son A380 gövdesi ise diğer parçaların montajı için 40 no’lu istasyondan 35 no’lu istasyona alındı. 272 seri numaralı uçak, teslim için hâlihazırda beklemekte olan dokuz A380’den biri. Uçaklardan sekiz tanesinin mevcut itibariyle en büyük A380 filosuna sahip Emirates’e sonuncusunun ise Japonya merkezli ANA’ya ait olduğu belirtiliyor. Ancak havacılık sektörünün içinde bulunduğu kriz sebebiyle her iki havayolu şirketinin de uçakları teslim alma sürecini ötelediği ifade edilmekte.

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A380’lerin devasa boyutuyla birlikte gelen yolcu kapasitesi (ortalama 500 yolcu), uçağın hem ana satış noktası hem de sonunu getiren faktör oldu. Çok az destinasyonda dolan uçak, pandemi sürecinde havayolu şirketlerinin destekleyemeyeceği kadar maliyet çıkarmaya başladı. Çoğu şirketin yere çektiği A380’lerden sadece Emirates ve China Southern’ın filosunda bulunan birkaç uçak hizmet veriyor.

https://simpleflying.com/final-airbus-a380-assembled/

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