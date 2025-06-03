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    Hava taksilerine adım adım: Archer Midnight, ilk pilotlu uçuşunu gerçekleştirdi

    Hava taksileri yakın gelecekte hayatımızda yer almaya başlayacak. Bu alanın öncülerinden olan Archer Aviation’un kısa Midnight aracı ilk kez pilotlu uçuşunu gerçekleştirdi.

    Hava taksisi Archer Midnight, ilk pilotlu uçuşunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) araçlarının öncülerinden Archer Aviation, geliştirdiği beş kişilik hava taksisi Midnight ile yeni bir test aşamasına geçti. Ancak bu sefer uçuş, beklenildiği gibi rotorlarla dikey kalkışla değil, pist üzerinden geleneksel bir kalkış yöntemiyle gerçekleşti.

    Şirketin yayımladığı video görüntülerinde, test pilotu Jeff Greenwood'un kokpitte yer aldığı ve Midnight prototipinin pistten hızlanarak havalandığı görülüyor. Bu uçuşun amacı, uçağın iniş takımlarının sağlamlığını ve geleneksel kalkış/iniş (CTOL) performansını test etmekti.

    İlk pilotlu uçuş tamamlandı

    Archer’ın hava taksisi Midnight, toplamda 12 rotora sahip hibrit bir tasarımla dikkat çekiyor. Arka bölümde yer alan altı adet çift kanatlı rotor sabit yukarı konumda dururken, ön taraftaki altı adet beş kanatlı rotor ileri uçuş için yön değiştirebiliyor. Bu yapı sayesinde araç hem dikey hem de yatay uçuş yapabiliyor.

    Şirketin 2022’de tanıttığı Midnight modeli, yaklaşık 241 km/s hıza ve yaklaşık 161 km menzile ulaşmayı hedefliyor. 2023'te başlatılan test uçuşları, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ilk kez dikey kalkıştan ileri uçuşa geçişi başarıyla gerçekleştirmişti. Ancak bu son uçuş, ilk kez bir pilotun aktif kontrolünde yapıldı. CTOL testinde Midnight yaklaşık 200 km/s hıza ulaştı ve 1.500 feet'in (yaklaşık 460 metre) üzerinde bir irtifaya çıkarak performansını ortaya koydu.

    Test pilotu Jeff Greenwood, uçuş sonrası yaptığı açıklamada, Midnight’ı uçurmanın simülatördekiyle neredeyse birebir aynı olduğunu vurguladı. Greenwood, daha önce Bell Textron’da görev almış ve 13 yıl boyunca ABD Deniz Piyadeleri’nde hizmet vermiş bir havacılık uzmanı.

    2028 Los Angeles Olimpiyatları’na Hazırlık

    Archer'ın CEO'su Goldstein, “Midnight'ın VTOL ve CTOL yetenekleri, çok çeşitli operasyonel senaryolara entegre edilebilen ve aynı zamanda gelişmiş güvenlik sağlayan bir hava aracı sunmak için kritik öneme sahip olduğundan, bizim için güçlü bir farklılaştırıcı unsurdur” diye ekledi.

    ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yürütülen sertifikasyon ve ticarileştirme çalışmaları kapsamında yapılan bu testler, Archer’ın hava taksilerini yakın gelecekte şehir içi ulaşımın bir parçası haline getirme hedefinde önemli bir adım olarak görülüyor. Şirketin bu yeni nesil hava aracının, 2028 Los Angeles Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda resmi hava taksi olarak görev alması planlanıyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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