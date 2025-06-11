50 yıllık süpersonik uçuş yasağı kalktı: Hızlı seyahat dönemi başlıyor

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Tam Boyutta Gör Yarım asırdan uzun süredir kara üzerinde süpersonik uçuşlara getirilen yasak, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta imzaladığı başkanlık emriyle resmen sona erdi. 1973 yılında, Concorde tipi süpersonik uçakların yarattığı yüksek ses patlamalarına (sonik patlama) yönelik halk şikayetleri üzerine uygulamaya konan bu yasak, artık kalkarak süpersonik havacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Süpersonik uçuş yasağı kalktı

1970’lerde 2.400 km/saatin üzerindeki hızlara ulaşan süpersonik uçaklar, uçuş sırasında yere ulaşan 110 desibele varan ses patlamalarıyla otomobil kornası seviyesinde gürültü yaratıyordu. Bu gürültü kirliliği, şehir üzerinde süpersonik hızla uçuşları engelleyen en büyük faktörlerden biri olmuştu.

Trump’ın yeni kararında ise şu ifadelere yer verildi; "Bu emir, Amerika Birleşik Devletleri'ni yüksek hızlı havacılıkta tartışmasız lider olarak yeniden tesis etmeye yönelik tarihi bir ulusal çabayı başlatmaktadır. Eski standartları güncelleyerek, bugünün ve yarının teknolojilerini kucaklayarak, mühendislerimizi, girişimcilerimizi ve vizyonerlerimizi her zamankinden daha hızlı, daha sessiz, daha güvenli ve daha verimli olacak yeni nesil hava yolculuğunu sunmaları için güçlendireceğiz."

Yeni süpersonik çağ başlıyor

Tam Boyutta Gör Concorde, 2003 yılında emekliye ayrılmıştı. Bu kararın ardında, 2000 yılında Paris yakınlarında gerçekleşen ve uçaktaki 109 yolcu ile mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği trajik Air France kazası etkili olmuştu. Bu olaydan sonra süpersonik ticari uçuş fikirleri uzun süre rafa kalktı, havacılık sektörü daha çok sessiz, verimli ve güvenilir uçaklar geliştirmeye odaklandı.

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Ancak son yıllarda birçok havacılık firması, süpersonik ticari uçak projelerine yeniden ivme kazandırdı. Hedef, devasa gürültüyü azaltmak, yüksek hız ve irtifalarda karşılaşılan zorlukları aşmak ve çok daha hızlı uçabilen uçaklar tasarlamak.

Süpersonik uçuş alanında öne çıkan şirket ve kurumlar şöyle:

NASA ve Lockheed Martin ’in birlikte geliştirdiği ve ilk uçuşu için hazırlanan X-59

ve ’in birlikte geliştirdiği ve ilk uçuşu için hazırlanan X-59 Bu yılın başlarında ses bariyerini “patlama” yapmadan geçen Boom Supersonic

Geçtiğimiz ay test uçuşunu yapan Hermeus’ un Quarterhorse Mk 1 modeli

un modeli 2030 hedefiyle Mach 9 hıza (11.100 km/s) ulaşmayı planlayan Venus Aerospace’in Stargazer isimli 12 yolcu kapasiteli uçağı

Başkanlık emri, bu şirketlerin hipersonik uçuş alanında yenilik yapmalarının önünü açıyor. Böylece dünya genelinde daha hızlı uçuş taleplerinin karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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