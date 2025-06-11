Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tüpraş ve THY’den sürdürülebilir havacılık yakıtı için iş birliği

    Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) ile Türk Hava Yolları (THY), havacılık sektörünün karbonsuzlaşmasına katkı sağlamak için sürdürülebilir havacılık yakıtlarında iş birliğine gitti.

    Tüpraş ve THY’den sürdürülebilir havacılık yakıtı için iş birliği Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen enerji devi Tüpraş ile havacılık markası Türk Hava Yolları (THY), havacılık sektöründe karbon ayak izini azaltmaya yönelik kritik bir adım attı. İki dev kurum, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) tedariki için önemli bir iyi niyet anlaşmasına imza atarak, Türkiye’nin karbon nötr hedeflerine katkı sağlama yolunda güç birliği yaptı.

    İzmir Rafinerisi’nden SAF üretimi

    Tüpraş ve THY’den sürdürülebilir havacılık yakıtı için iş birliği Tam Boyutta Gör
    Tüpraş, İzmir Rafinerisi’nde üretime başlayacağı sürdürülebilir havacılık yakıtını doğrudan THY’ye temin edecek. Bu iş birliği, Türkiye’de yerli kaynaklardan SAF tedariki konusunda atılan ilk büyük adım olarak dikkat çekiyor. THY’nin uluslararası alanda karbon emisyonlarını azaltma stratejisinin merkezinde yer alan bu anlaşma, yerli üretimin artırılması açısından da stratejik önem taşıyor.

    Türkiye’nin en büyük rafineri şirketi olan Tüpraş, ülkenin jet yakıtı ihtiyacının yüzde 74’ünü karşılayarak İstanbul Havalimanı başta olmak üzere önemli noktalara kesintisiz tedarik sağlıyor. 2021 yılında açıklanan “Enerjimiz Geleceğe” Stratejik Dönüşüm Planı ile SAF üretiminde lider olmayı hedefleyen şirket, 2026’da İzmir Rafinerisi’nde mevcut tesislerden başlayarak üretim kapasitesini artırmayı planlıyor.

    Karbon emisyonlarında yüzde 87 azalma

    Tüpraş’ın üretmeyi planladığı SAF, bitkisel ve hayvansal ham maddelerden elde edilecek. Geleneksel jet yakıtına kıyasla yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonlarını yüzde 87 oranında azaltma potansiyeline sahip olan bu yakıt, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) karbon dengeleme programı CORSIA ile uyumlu olacak ve uluslararası sertifikasyonlarla belgelenerek havacılık sektöründe güvenle kullanılacak. Tüpraş, üretime gelecek yıl başlayacak. Üretim kapasitesinin 300 bin ton seviyesine çıkarılması için yeni yatırımlar yıl sonuna kadar hayata geçirilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    orta parmağa yüzük takmak ne anlama gelir weimar ppf daima artan fonksiyon türev hafif sallanan diş normale döner mi bee coin ne zaman borsaya girecek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15
    Asus TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum