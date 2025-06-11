Tüpraş ve THY’den sürdürülebilir havacılık yakıtı için iş birliği

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önde gelen enerji devi Tüpraş ile havacılık markası Türk Hava Yolları (THY), havacılık sektöründe karbon ayak izini azaltmaya yönelik kritik bir adım attı. İki dev kurum, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) tedariki için önemli bir iyi niyet anlaşmasına imza atarak, Türkiye’nin karbon nötr hedeflerine katkı sağlama yolunda güç birliği yaptı.

İzmir Rafinerisi’nden SAF üretimi

Tam Boyutta Gör Tüpraş, İzmir Rafinerisi’nde üretime başlayacağı sürdürülebilir havacılık yakıtını doğrudan THY’ye temin edecek. Bu iş birliği, Türkiye’de yerli kaynaklardan SAF tedariki konusunda atılan ilk büyük adım olarak dikkat çekiyor. THY’nin uluslararası alanda karbon emisyonlarını azaltma stratejisinin merkezinde yer alan bu anlaşma, yerli üretimin artırılması açısından da stratejik önem taşıyor.

İmzalar atıldı: Endonezya, Türkiye’den KAAN savaş uçağı alıyor 10 sa. önce eklendi

Türkiye’nin en büyük rafineri şirketi olan Tüpraş, ülkenin jet yakıtı ihtiyacının yüzde 74’ünü karşılayarak İstanbul Havalimanı başta olmak üzere önemli noktalara kesintisiz tedarik sağlıyor. 2021 yılında açıklanan “Enerjimiz Geleceğe” Stratejik Dönüşüm Planı ile SAF üretiminde lider olmayı hedefleyen şirket, 2026’da İzmir Rafinerisi’nde mevcut tesislerden başlayarak üretim kapasitesini artırmayı planlıyor.

Karbon emisyonlarında yüzde 87 azalma

Tüpraş’ın üretmeyi planladığı SAF, bitkisel ve hayvansal ham maddelerden elde edilecek. Geleneksel jet yakıtına kıyasla yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonlarını yüzde 87 oranında azaltma potansiyeline sahip olan bu yakıt, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) karbon dengeleme programı CORSIA ile uyumlu olacak ve uluslararası sertifikasyonlarla belgelenerek havacılık sektöründe güvenle kullanılacak. Tüpraş, üretime gelecek yıl başlayacak. Üretim kapasitesinin 300 bin ton seviyesine çıkarılması için yeni yatırımlar yıl sonuna kadar hayata geçirilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Tüpraş ve THY’den sürdürülebilir havacılık yakıtı için iş birliği

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: