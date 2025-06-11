Tüpraş ve THY’den sürdürülebilir havacılık yakıtı için iş birliği

İzmir Rafinerisi’nden SAF üretimi
Türkiye’nin en büyük rafineri şirketi olan Tüpraş, ülkenin jet yakıtı ihtiyacının yüzde 74’ünü karşılayarak İstanbul Havalimanı başta olmak üzere önemli noktalara kesintisiz tedarik sağlıyor. 2021 yılında açıklanan “Enerjimiz Geleceğe” Stratejik Dönüşüm Planı ile SAF üretiminde lider olmayı hedefleyen şirket, 2026’da İzmir Rafinerisi’nde mevcut tesislerden başlayarak üretim kapasitesini artırmayı planlıyor.
Karbon emisyonlarında yüzde 87 azalma
Tüpraş’ın üretmeyi planladığı SAF, bitkisel ve hayvansal ham maddelerden elde edilecek. Geleneksel jet yakıtına kıyasla yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonlarını yüzde 87 oranında azaltma potansiyeline sahip olan bu yakıt, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) karbon dengeleme programı CORSIA ile uyumlu olacak ve uluslararası sertifikasyonlarla belgelenerek havacılık sektöründe güvenle kullanılacak. Tüpraş, üretime gelecek yıl başlayacak. Üretim kapasitesinin 300 bin ton seviyesine çıkarılması için yeni yatırımlar yıl sonuna kadar hayata geçirilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.