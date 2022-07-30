Google'ın gizli arama hilelerini biliyor muydunuz? İşte birbirinden eğlenceli o özellikler

- Çarkıfelek ve stres çarkı çevirme
- Yazı tura atma
- Zar atma
- Yılan oyunu oynama
- XoX oynama
- Mayın tarlası oynama
- PAC-MAN oynama
- Solitaire oynama
- Ekranı yamultma
- Eğlenceli bilgiler edinme
- Arama sonuçlarını imha etme
- Hayvan seslerini dinleme
- Akort yapma
- Ekranı 360 derece döndürme
- Nefes egzersizi
- Rastgele numara oluşturma
- 1998'deki Google tasarımına dönme
- Yorumlar
Arama moturu denilince akla ilk gelen isimlerden Google, "arama" işlevi dışında küçük ama bir o kadar da eğlenceli özelliklere ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi de Google Easter Eggs ya da Google hileleri olarak bilinen çeşitli arama sorguları olarak karşımıza çıkıyor. Peki birçok kişinin bihaber olduğu gizli Google hileleri neler? Bu yazımızda gizli Google özelliklerini sizler için bir araya getirdik. İşte yazı tura atmaktan Pacman oynamaya, ekranı yamultmaktan Google'ın 1998'deki arayüzüne dönmenizi sağlayan o Google hileleri:
Çarkıfelek ve stres çarkı çevirme
Google fırıldak sorgusuyla çarkıfelek ya da stres çarkı çevirebilirsiniz.
Yazı tura atma
Yazı tura at sorgusuyla yazı tura atabilirsiniz.
Zar atma
Google zar at sorgusuyla zar atabilirsiniz.
Yılan oyunu oynama
Google yılan sorgusuyla bir zamanların sevilen yılan oyununu oynayabilirsiniz.
XoX oynama
Google tic-tac-toe sorgusuyla XoX oyununu oynayabilirsiniz. Ayrıca oyunun zorluk seviyesini kendinize göre değiştirebilir ve isterseniz de herhangi bir arkadaşınızla karşılıklı oynayabilirsiniz.
Mayın tarlası oynama
Google mayın tarlası sorgusunu gerçekleştirerek, eski Windows işletim sistemlerinin ikonik oyunu mayın tarlasını oynayabilirsiniz.
PAC-MAN oynama
Google PAC-MAN aramasıyla PAC-MAN oynayabilirsiniz.
Solitaire oynama
Google solitaire aramasını gerçekleştirerek Solitaire oyanayabilirsiniz.
Ekranı yamultma
Gizli Google özelliklerinden biri olan Askew sorgusuyla ekranı yamutlabilirisiniz.
Eğlenceli bilgiler edinme
Kulakların ve burnun büyümesinin ne zaman durduğunu biliyor musunuz? Fun Facts aramasıyla bunun gibi yeni ve eğlenceli bilgiler öğrenebilirsiniz.
Arama sonuçlarını imha etme
Google aramada Zerg rush sorgusu gerçekleştirerek, Starcraft'taki zerg hücumundaki büyük sayıların düşmanı ezdiği gibi arama sonuçlarını yok edebilirsiniz.
Hayvan seslerini dinleme
Google hilelerinden biri olan hayvan sesleri araması yaparak, hayvanların nasıl sesler çıkardığını dinleyebilirsiniz.
Akort yapma
Google akort aracı sorgusuyla müzik enstrümanınızın akort işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Ekranı 360 derece döndürme
Do A Barrel Roll aramasıyla ekranınızı 360 derece döndürebilirsiniz.
Nefes egzersizi
Google nefes alma egzersizi sorgusuyla kısa bir nefes egzersizi gerçekleştirebilirsiniz.
Rastgele numara oluşturma
Random Number Generator aramasını gerçekleştirerek, belirlediğiniz alt ve üst sınırlar arasında rastgele sayılar oluşturabilirsiniz.
1998'deki Google tasarımına dönme
Gizli Google hilelerinin son özelliği de ikonik Google tasarımına geri dönmemizi sağlıyor. Öyle ki Google in 1998 sorgusuyla, arama devi Google'ın 1998'deki arayüzünü görüntüleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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