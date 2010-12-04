Google, Chrome OS işletim sistemini 7 Aralık'ta lanse edebilir

Google teknoloji dünyasının uzun süredir merakla beklediği Linux tabanlı yeni işletim sistemi Chrome OS'u, 7 Aralık'ta lanse edebilir. Henüz firmadan konuyla ilgili resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da, San Francisco'da düzenlenecek Chrome temalı özel etkinlikte, şu an beta aşamasında olan Chrome OS işletim sisteminin nihai sürümünün tanıtılması bekleniyor.

Android işletim sistemiyle akıllı telefon pazarında adeta fırtınalar estiren Google, bulut tabanlı Chrome OS işletim sistemiyle benzer bir sıçramayı netbook ve düşük maliyetli notebook'lar da da tekrarlamayı umuyor. Sadece flash tabanlı depolama sürücüleriyle çalışan yeni işletim sistemi ile Google, Microsoft'un en büyük rakibi olabilir.

Bu arada yakın segmentler için iki farklı işletim sistemine sahip olan Google'ın konuyla ilgili açıklamasını da hatırlatmakta fayda var. Google, Android işletim sisteminin akıllı telefonlar gibi küçük cihazlar ve tablet bilgisayarlarda, Chrome OS işletim sisteminin ise fiziksel klavyesi olan daha büyük (netbook gibi) cihazlar için geliştirdiğini belirtiyor.

Bu arada 7 Aralık tarihi, donanım dünyası için bir hayli yoğun geçecek gibi zira Chrome OS ile birlikte Nvidia GeForce GTX 570 ve 3DMark 11 lansmanları da olacak.

Google'ın Chrome etkinliği yerel saat ile 12:30'da www.youtube.com/googlechrome adresinden canlı yayınlanacak.