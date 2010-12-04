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Google, Chrome OS işletim sistemini 7 Aralık'ta lanse edebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,7b
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google teknoloji dünyasının uzun süredir merakla beklediği Linux tabanlı yeni işletim sistemi Chrome OS'u, 7 Aralık'ta lanse edebilir. Henüz firmadan konuyla ilgili resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da, San Francisco'da düzenlenecek Chrome temalı özel etkinlikte, şu an beta aşamasında olan Chrome OS işletim sisteminin nihai sürümünün tanıtılması bekleniyor.

Android işletim sistemiyle akıllı telefon pazarında adeta fırtınalar estiren Google, bulut tabanlı Chrome OS işletim sistemiyle benzer bir sıçramayı netbook ve düşük maliyetli notebook'lar da da tekrarlamayı umuyor. Sadece flash tabanlı depolama sürücüleriyle çalışan yeni işletim sistemi ile Google, Microsoft'un en büyük rakibi olabilir.

Bu arada yakın segmentler için iki farklı işletim sistemine sahip olan Google'ın konuyla ilgili açıklamasını da hatırlatmakta fayda var. Google, Android işletim sisteminin akıllı telefonlar gibi küçük cihazlar ve tablet bilgisayarlarda, Chrome OS işletim sisteminin ise fiziksel klavyesi olan daha büyük (netbook gibi) cihazlar için geliştirdiğini belirtiyor.

Bu arada 7 Aralık tarihi, donanım dünyası için bir hayli yoğun geçecek gibi zira Chrome OS ile birlikte Nvidia GeForce GTX 570 ve 3DMark 11 lansmanları da olacak.

Google'ın Chrome etkinliği yerel saat ile 12:30'da www.youtube.com/googlechrome adresinden canlı yayınlanacak.


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infom@n 8 yıl
Google bu konuda umutlanmasın Windows her konuda daha iyi.
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metallurgy 8 yıl
acer d250 netbook'a kursak çalışır mı acaba ? yoksa fabrika çıkışı özel anlaştıkları markaların netbooklarına kurulu olarak mı gelecek?
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Technological 8 yıl

!nfoman

Google bu konuda umutlanmasın Windows her konuda daha iyi.


İyi hoş da Virüs yiyince tüm moralim bozuluyor Format atmadan uyuyamıyorum perişan ediyor
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Awesome 8 yıl

!nfoman

Google bu konuda umutlanmasın Windows her konuda daha iyi.

Cahil liselileri takmayın beyler. Yokmuş gibi yapın.
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ozkan_tpc 8 yıl
Masaüstü veya lap top lar için ayrı bir düşünceleri mi var ki sadece netbook a işaret ediyorlar. Ben de sevinmiştim kurtulucaz microsoft tekelinden diye.
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kartalaraz 8 yıl
burda önemli olan driver. bunları sağlasın gerisi hikaye...
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retired guy 8 yıl
Nasıl şimdi kursan bunu notebook'a çalışmayacak mı ?
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darkman355 8 yıl
wow alıcaz wow
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mcrew 8 yıl
microsoftun tekelliliği umarım biter bu şekilde
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DH Misafiri 8 yıl
7 aralıkta wow cataclysm çıkıyo üstüne
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S3ViA 8 yıl
Masaüstünde çalışmayacak söyleyim boşa sevinmeyin.
Netbooklar için donanım şirketleriyle anlaşılmış driverlar anlaşmalı üreticilerle gömülü gelecek.
Zaten netbooklarda intel gpu var o gömülü geliyor driver kurmaya gerek yok.
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S3ViA 8 yıl
netbook'un varsa kullanırsın
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Bl00dyHell 8 yıl
10:30 dediğiniz 22:30 mu?

Bu arada 6 Aralık Android 2.3, 7 Aralık ChromeOS, Google patlama yapar haftaya
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SUAVI 8 yıl
250 GB yer veriyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Benim bildiğim yılbaşı sonrasına sarktığıydı.
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Robinson_Crusoe 8 yıl
Linux tabanı kullanıyor,
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hero4262321 8 yıl
Hele bir çıksın bugları kapansın da kullanırız inşallah.
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