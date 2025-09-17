Microsoft, Nvidia ve Google, İngiltere’ye dev yatırımlar yapıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Nvidia, Google, OpenAI ve Salesforce gibi teknoloji devleri, İngiltere’de yapay zeka alanında toplamda 60 milyar doları aşan yatırım planı açıkladı. Bu dev adım, ülkeyi Avrupa’nın yapay zeka merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Devlerden İngiltere’ye yatırım seli

Yapılan açıklamalara göre Microsoft, 2028’e kadar 30 milyar dolar yatırım yapacak. Bu plan kapsamında şirket, İngiltere’nin en büyük süper bilgisayarını kuracak. 23 binden fazla gelişmiş GPU’nun kullanılacağı sistem, yerli bulut bilişim firması Nscale ile ortaklaşa inşa edilecek.

Nvidia ise İngiltere’ye 15 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Nscale ve ABD’li altyapı sağlayıcısı CoreWeave ile yürütülecek iş birliği çerçevesinde ülkede 120 bin Blackwell GPU konuşlandırılacak. Bu, Nvidia’nın Avrupa’daki en büyük dağıtımı olacak.

Tam Boyutta Gör Google, 6,8 milyar dolarlık yatırımla Londra yakınlarındaki Waltham Cross’ta yeni bir veri merkezi kuracağını açıkladı. Bu merkez, Google Cloud, Workspace, Search ve Maps gibi hizmetlere yönelik artan talebi karşılamaya yardımcı olacak. Yatırımın, işletmelerde yıllık 8.250 iş yaratmasının beklendiği aktarıldı.

OpenAI ise “Stargate U.K.” adını verdiği projeyle İngiltere’de büyük ölçekli bir yapay zeka altyapısı kuracak. Microsoft destekli şirket, Nscale ve Nvidia ile ortaklık yaparak ilk etapta 8.000 GPU devreye alacak, ilerleyen dönemde bu kapasite 31.000 GPU’ya kadar çıkarılabilecek.

Salesforce da İngiltere’deki yatırımlarını artırarak toplamda 6 milyar dolara çıkardı. Öte yandan Nvidia’nın partneri CoreWeave de ülkedeki veri merkezi kapasitesini büyütmek için 2,04 milyar dolar ek yatırım yapacağını, böylece toplam yatırımını 3,4 milyar dolara çıkardığını açıkladı.

Yatırımları 60 milyar doları geçiyor

OpenAI’ın yapay zeka altyapısı için gerçekleştireceği yatırımın büyüklüğü maddi olarak açıklanmamış olsa da Microsoft, Nvidia, Google, Salesforce ve CoreWeave bir araya geldiğinde 60 milyar doları aşan bir yatırım planı ortaya çıkıyor.

Bu büyük yatırım dalgası ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere ziyareti ile aynı zamana denk geldi. Ziyaret sırasında Başbakan Keir Starmer ve Trump’ın yapay zeka, kuantum ve nükleer teknolojilerde iş birliğini artırmaya yönelik yeni bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

