Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Nvidia ve Google, İngiltere’ye dev yatırımlar yapıyor

    İngiltere, ABD’li Microsoft, Nvidia, Google, OpenAI ve Salesforce’un milyarlarca dolarlık yatırımlarıyla yapay zeka üssüne dönüşüyor. Dev projeler süper bilgisayar ve veri merkezlerini kapsıyor.

    Microsoft, Nvidia ve Google, İngiltere’ye dev yatırımlar yapıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Nvidia, Google, OpenAI ve Salesforce gibi teknoloji devleri, İngiltere’de yapay zeka alanında toplamda 60 milyar doları aşan yatırım planı açıkladı. Bu dev adım, ülkeyi Avrupa’nın yapay zeka merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

    Devlerden İngiltere’ye yatırım seli

    Yapılan açıklamalara göre Microsoft, 2028’e kadar 30 milyar dolar yatırım yapacak. Bu plan kapsamında şirket, İngiltere’nin en büyük süper bilgisayarını kuracak. 23 binden fazla gelişmiş GPU’nun kullanılacağı sistem, yerli bulut bilişim firması Nscale ile ortaklaşa inşa edilecek.

    Nvidia ise İngiltere’ye 15 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Nscale ve ABD’li altyapı sağlayıcısı CoreWeave ile yürütülecek iş birliği çerçevesinde ülkede 120 bin Blackwell GPU konuşlandırılacak. Bu, Nvidia’nın Avrupa’daki en büyük dağıtımı olacak.

    Microsoft, Nvidia ve Google, İngiltere’ye dev yatırımlar yapıyor Tam Boyutta Gör
    Google, 6,8 milyar dolarlık yatırımla Londra yakınlarındaki Waltham Cross’ta yeni bir veri merkezi kuracağını açıkladı. Bu merkez, Google Cloud, Workspace, Search ve Maps gibi hizmetlere yönelik artan talebi karşılamaya yardımcı olacak. Yatırımın, işletmelerde yıllık 8.250 iş yaratmasının beklendiği aktarıldı.

    OpenAI ise “Stargate U.K.” adını verdiği projeyle İngiltere’de büyük ölçekli bir yapay zeka altyapısı kuracak. Microsoft destekli şirket, Nscale ve Nvidia ile ortaklık yaparak ilk etapta 8.000 GPU devreye alacak, ilerleyen dönemde bu kapasite 31.000 GPU’ya kadar çıkarılabilecek.

    Salesforce da İngiltere’deki yatırımlarını artırarak toplamda 6 milyar dolara çıkardı. Öte yandan Nvidia’nın partneri CoreWeave de ülkedeki veri merkezi kapasitesini büyütmek için 2,04 milyar dolar ek yatırım yapacağını, böylece toplam yatırımını 3,4 milyar dolara çıkardığını açıkladı.

    Yatırımları 60 milyar doları geçiyor

    OpenAI’ın yapay zeka altyapısı için gerçekleştireceği yatırımın büyüklüğü maddi olarak açıklanmamış olsa da Microsoft, Nvidia, Google, Salesforce ve CoreWeave bir araya geldiğinde 60 milyar doları aşan bir yatırım planı ortaya çıkıyor.

    Bu büyük yatırım dalgası ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere ziyareti ile aynı zamana denk geldi. Ziyaret sırasında Başbakan Keir Starmer ve Trump’ın yapay zeka, kuantum ve nükleer teknolojilerde iş birliğini artırmaya yönelik yeni bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 5 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fuzul oto şikayet vitroseramik ocak nedir davul tozu en iyi gözlük camı markaları tuz ruhu kararması nasıl geçer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum