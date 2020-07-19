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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Chrome tehlikeli sitelerde form doldurmanızı engelleyecek

    Popüler tarayıcıya eklenecek yeni özellik sayesinde kullanıcı güvenliği arttırılacak.
    21 dk.
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    Tarayıcılar
    Metehan Göktaş
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    Google Chrome tehlikeli sitelerde form doldurmanızı engelleyecek
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    Google kullanıcılarının gizliliği ve gübenliğini arttıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Form doldurmaya yönelik önlem sayesinde bir çok dolandırıcılık vakasının önüne geçilecek.

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    Http üzerinden form gönderilmesi engelleniyor

    Chrome 86’ya eklenen #Disable Autofill for mixed forms etiketi ile birlikte artık tarayıcı doldurulan formların https sayfası üzerinden http protokolü aracılığıyla gönderileceğini tespit ederse o sayfada otomatik form doldurmayacak.

    Eğer kullanıcı buna rağmen formları elle doldurmaya çalışırsa verilerin güvenli olmayan bir bağlantı üzerinden gönderileceği konusunda bir uyarı ile karşılaşacak. Burada dileyenler için riski göze alıp formu doldurma seçeneği sunulurken önerilen seçenek geri dön olarak beliriyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 7 4750G Geekbench’te Ryzen 7 3700X’e yakın"

    Son olarak geliştiricilerin sitelerini test edebilmesi için Chrome Canary tarayıcısında chrome://flags bölümünden #Disable Autofill for mixed forms etiketini aktive etmesi gerekiyor.



    https://mspoweruser.com/google-chrome-will-stop-you-from-submitting-info-on-insecure-web-forms/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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