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    AMD Ryzen 7 4750G Geekbench’te Ryzen 7 3700X’e yakın

    APU’larda gidilecek yeni güncelleme heyecan verici artış sunacak.
    10 dk.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
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    AMD Ryzen 7 4750G Geekbench’te Ryzen 7 3700X’e yakın
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    AMD’nin APU’larının işlemci kanadında gideceği Zen 2 güncellemesi başlı başına kayda değer performans artışı sunacak. Sızıntılardan takip ettiğimiz çekirdek sayısındaki artış tabloyu daha da olumlu hale getirecek.

    8 MB önbellekle gelecek 8/16 APU’nun hakkında en çok merak uyandıran noktalardan birisi önbelleğinin işlemcilere kıyasla dörtte biri düzeyinde kalmasıydı. Yonganın son testi kafalardaki soru işaretlerini gideriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Renoir APU’ları Biostar’ın sitesinde listelendi: Ryzen 3'te 4/8, Ryzen 5'te 6/12 izlek geliyor

    Ryzen 7 4750G çoklu çekirdek testinde de başarılı

    Geekbench testine tabi tutulan Ryzen 7 4750G tek çekirdekte Ryzen 7 3700X’le eşleşirken çoklu çekirdek testinde önbellek dezavantajı nedeniyle geriye düşmüş. 32 MB önbelleğe sahip Ryzen 7 3700X 9151 puan alırken yeni APU 8228 puan elde edebilmiş.

    Aradaki fark donanımsal farka kıyasla çok fazla değil. Bilhasssa Ryzen 7 3700X’te işlemcinin tek başına daha fazla TDP bütçesine sahip olduğunu düşünecek olursak fark kabul edilebilir düzeyde.

    Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake’te AVX-512, hibrit modda pasif hale geçecek: Linus Torvalds’ın AVX-512 yorumu"

     Son olarak Renoir APU’ları oyunlarda başarılı sonuçlar ortaya koyacağa benziyor. Özellikle de 6/12 Ryzen 5 4000G modelleri yeterli bütçesi olmayan ancak ileride de yükseltmeye açık bir sistem kurmak isteyenler için biçilmiş kaftan olacağa benziyor.



    https://www.techpowerup.com/270006/amd-ryzen-7-pro-4750g-geekbenched-gets-close-to-3700x-level-performance Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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