AMD Ryzen 7 4750G Geekbench’te Ryzen 7 3700X’e yakın

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AMD’nin APU’larının işlemci kanadında gideceği Zen 2 güncellemesi başlı başına kayda değer performans artışı sunacak. Sızıntılardan takip ettiğimiz çekirdek sayısındaki artış tabloyu daha da olumlu hale getirecek.

8 MB önbellekle gelecek 8/16 APU’nun hakkında en çok merak uyandıran noktalardan birisi önbelleğinin işlemcilere kıyasla dörtte biri düzeyinde kalmasıydı. Yonganın son testi kafalardaki soru işaretlerini gideriyor.

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Ryzen 7 4750G çoklu çekirdek testinde de başarılı

Geekbench testine tabi tutulan Ryzen 7 4750G tek çekirdekte Ryzen 7 3700X’le eşleşirken çoklu çekirdek testinde önbellek dezavantajı nedeniyle geriye düşmüş. 32 MB önbelleğe sahip Ryzen 7 3700X 9151 puan alırken yeni APU 8228 puan elde edebilmiş.

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Aradaki fark donanımsal farka kıyasla çok fazla değil. Bilhasssa Ryzen 7 3700X’te işlemcinin tek başına daha fazla TDP bütçesine sahip olduğunu düşünecek olursak fark kabul edilebilir düzeyde.

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Son olarak Renoir APU’ları oyunlarda başarılı sonuçlar ortaya koyacağa benziyor. Özellikle de 6/12 Ryzen 5 4000G modelleri yeterli bütçesi olmayan ancak ileride de yükseltmeye açık bir sistem kurmak isteyenler için biçilmiş kaftan olacağa benziyor.

https://www.techpowerup.com/270006/amd-ryzen-7-pro-4750g-geekbenched-gets-close-to-3700x-level-performance

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