    Google Chrome’a dev güncelleme geliyor: İşte yeni özellikler

    Google, Chrome için tarihinin en büyük yapay zeka güncellemesini duyurdu. Gemini entegrasyonu, sayfaları özetleme, tek tıkla parola değiştirme ve akıllı sekme yönetimi gibi çok sayıda yenilik geliyor.

    Google Chrome’a dev güncelleme geliyor: İşte yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome tarayıcısını bugüne kadarki en büyük yapay zeka güncellemesiyle yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Şirket, önümüzdeki haftalarda tarayıcıya entegre edilecek yeniliklerle kullanıcı deneyimini baştan aşağı değiştirmeyi hedefliyor. Bu özelliklerle birlikte geleneksel tarayıcı kullanımı temelinden değişecek ve daha doğal dil etkileşimli bir kullanım alışkanlığı yer edinmeye başlayacak.

    Gemini butonu geliyor

    En dikkat çekici yeniliklerden biri masaüstü sürümüne eklenen Gemini butonu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar açık sekmelerdeki içeriklerle ilgili özetler alabilecek, sorular sorabilecek ve sayfalar arasında gezinmeden bilgiye ulaşabilecek. Önümüzdeki haftalarda Gemini’nin işletme versiyonu Google Workspace üzerinden de sunulacağı açıklandı. Ayrıca, Android’de güç tuşuna basılı tutarak ya da iOS uygulaması üzerinden de Gemini’ye erişmek mümkün olacak.

    Çoklu sekmelerde akıllı özet

    Gemini yalnızca açık sekmeyle sınırlı değil. Google, yapay zekanın tüm sekmelere ve Google hizmetlerine (YouTube, Takvim gibi) erişmesini sağlıyor. Gemini, YouTube, Haritalar ve Takvim gibi uygulamalarla sekme değiştirmeden çalışabilecek. Örneğin bir YouTube videosunda istediğiniz sahneyi bulmak için Gemini’ye komut vermeniz yeterli olacak. Hatta kullanıcıların hatırlamakta zorlandığı geçmiş bağlantılar bile yapay zeka yardımıyla bulunabilecek.

    Tarayıcıda açık olan farklı sekmelerden bilgi toplayıp bunları tek bir özet veya seyahat planı haline getirmek artık mümkün olacak. Böylece uçak, otel ve etkinlik aramalarını tek ekranda toparlamak daha kolay hale geliyor.

    Adres çubuğuna AI Mode

    Google, klasik arama deneyimini de değiştirmeyi planlıyor. Chrome’un adres çubuğuna eklenen AI Mode ile kullanıcılar artık doğrudan yapay zeka destekli arama yapabilecek. Ayrıca “bu sayfa hakkında sor” özelliği sayesinde tarayıcı, ziyaret edilen siteye dair önerilen soruları yan panelde cevaplayabilecek.

    Tüm bunlar yapılırken güvenlik tarafı da unutulmuyor. Gemini Nano, sahte virüs uyarılarını ve sahte çekiliş sayfalarını tespit edebilecek. Chrome’un şifre yöneticisi ise artık yalnızca riskli parolaları bildirmekle kalmayacak tek tıkla otomatik olarak değiştirebilecek. Bu, yüzlerce şifresi olan kullanıcılar için belki de en iyi özelliklerden birisi olacak.

    “Ajan” destekli arama geliyor

    Google’ın bir sonraki hedefi ise ajan tabanlı tarama. Yıl sonuna doğru eklenecek bu özellik, kullanıcıların bilgisayarda tekrar eden görevlerini yapay zekaya devretmesini mümkün kılacak. Örneğin, randevu almak veya market siparişi vermek gibi işler için sadece komut yazmak yeterli olacak.

    Ancak bu tür sistemler halen yavaş, maliyetli ve hataya açık. OpenAI ve Anthropic’in benzer çözümlerinde görülen performans sorunlarının Google tarafından nasıl aşılacağı henüz net değil.

    Tüm bu özellikler kademeli olarak dağıtılacak. Çoğu özellik ilk olarak ABD’deki kullanıcılara sunulacak. Bu dağıtım birkaç ay içerisinde tamamlanmış olacak.

    Kaynakça https://arstechnica.com/google/2025/09/google-announces-massive-expansion-of-ai-features-in-chrome/ https://blog.google/products/chrome/new-ai-features-for-chrome/
