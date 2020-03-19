Google Chrome ve Chrome OS'e koronavirüs darbesi: Bir süre yenilik yok!

Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin getirmiş olduğu olumsuzluklar her alanda olduğu gibi teknoloji sektöründe de kendisini hissettiriyor. Yaşanan bu olumsuz gelişmelerden etkilenmek isteyemeyen teknoloji devleri, bir bir evden çalışma modeline geçtiklerini açıklasa da bu çalışma şeklinin birtakım handikapları da yok değil.

Arama devi Google, yeni tip koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için tüm Kuzey Amerikalı çalışanlarına en az 10 Nisan'a kadar evden çalışmaları için talimat vermişti. Anlaşılan o ki Google'ın bu hamlesi, Chrome ve Chrome OS geliştirmelerini olumsuz etkiliyor.

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Chrome ve Chrome OS'in geliştirilmesi durduruldu

Google; ekipleri dağınık ve uzakta çalışırken, Chrome tarayıcı ve Chromebook kullanıcılarının öngörülemeyen hatalara maruz kalmasını istemiyor. Şirket, yeni bir özellik sunayım derken can sıkıcı hatalara mahal vermek istemediklerini, bunun yerine güvenlik güncellemelerine odaklanacaklarını belirtiyor.

Konuya ilişkin Google Chrome'un Twitter'daki geliştirici hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

“Yeni çalışma zamanlamaları nedeniyle, yaklaşan Chrome ve ChromeOS sürümlerini duraklatıyoruz. Amacımız, bize güvenen herkes için uygulama ve işletim sistemlerimizin istikrarlı ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak. Dolayısıyla bu süreçte Chrome’un 80. sürümüne eklenecek güvenlik güncellemelerine öncelik vereceğiz. Bizi takip etmeyi sürdürün.”

https://twitter.com/ChromiumDev/status/1240322481778569216

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