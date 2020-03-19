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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni iPad Pro'nun merak edilen donanım özelliği açığa çıktı

    Dün tanıtımı gerçekleştirilen dördüncü nesil iPad Pro'nun RAM kapasitesi ortaya çıktı. Yeni iPad Pro sistem belleği tarafında vites yükseltirken, iPhone 11 detayıyla da dikkat çekiyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni iPad Pro'nun merak edilen donanım özelliği açığa çıktı
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    Apple, dördüncü nesil iPad Pro modellerini duyurmasıyla birlikte adeta vites yükseltti. Yenilenen iPad Pro; A12Z Bionic çipi, yeni kamera sistemi ve trackpad destekli Magic Keyboard aksesuarıyla kendi ligindeki üstünlüğünü bir kez daha tescilledi.

    iPad Pro'nun bu başarısının altında, güçlü donanım bileşenlerinin yattığından şüphe yok. Dün güncellenen iPad Pro ise donanım tarafında önemli iyileştirmelere ev sahipliği yaparken, RAM kapasitesi de bu gelişmelerden nasibini almış.

    Ayrıca Bkz. "Üç kameralı yeni iPad Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı"

    2020 iPad Pro modellerinin tamamında 6 GB RAM bulunuyor

    Apple, her üründe olduğu gibi yeni iPad Pro'larda da RAM kapasitesini açıklamadı. Ancak iOS 13.4 kodları, dördüncü nesil iPad Pro'ların tümünün 6 GB RAM'e ev sahipliği yaptığını otaya çıkardı. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni iPad Pro ne kadar güçlü? İşte AnTuTu skoru ve bir önceki iPad Pro ile kıyaslama

    Yeni iPad Pro'lardaki RAM miktarının ekran boyutu ve depolama kapasitesine göre farklılık göstermediğinin altını çizelim. Zira geçtiğimiz yıl duyurulan iPad Pro modellerinde, depolama kapasitesine göre RAM miktarında bir ayrıma gidilmişti. Öyle ki 1 TB hafızalı modelde 6 GB RAM'e yer verilirken, daha düşük depolama kapasitesine sahip modellerde ise 4 GB RAM bulunuyordu. Dün tanıtılan modellerle birlikte bu ayrım da ortadan kalktı.

    Yeni iPad Pro'nun merak edilen donanım özelliği açığa çıktı
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    Ultra Geniş Bant Çipi artık iPad'lerde

    Ortaya çıkan iOS 13.4 kodları Apple'ın iPhone 11 modelleriyle birlikte kullanmaya başladığı, uzamsal farkındalık sunan ve ultra geniş bant teknolojisini destekleyen U1 çipini, yeni iPad Pro'larda da kullandığını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni iPad Pro ne kadar güçlü? İşte AnTuTu skoru ve bir önceki iPad Pro ile kıyaslama"

    Apple; bu çipin varlığından hiçbir şekilde bahsetmese de eşyaları takip etmek veya bulmak amacıyla geliştirildiği iddia edilen Apple AirTag aksesuarının tanıtılmasıyla birlikte, U1 yongasının aktif bir şekilde kullanılmaya başlanacağı söyleniyor. Zira üzerinde AirTag izleyicisi bulunan eşyaların konumunun, yalnızca U1 yongalarına sahip cihazlar tarafından tespit edilebileceği düşünülüyor. 

    Bu çipin AirDrop deneyimini iyileştirdiği de iPhone 11 modellerinden biliniyor. Öyle ki içerisinde U1 çip bulunan iPhone’unuzu başka bir iPhone’a doğrulttuğunuzda, AirDrop o aygıta öncelik vererek dosyaları daha hızlı paylaşmanıza olanak tanıyor.



    https://9to5mac.com/2020/03/18/all-2020-ipad-pro-models-feature-6gb-of-ram-same-u1-chip-as-iphone-11/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    homeedition88 (epox k.k) 1 gün en beğenilen oly1786
    Ben bir PDF açıp, içini doldurup, altına kalemle imzamı atıp dosya adını değiştirip sonra dosyayı iPad hafızasına kaydediyorum. Sonra dosyayı önemli diye tag liyorum. Gerekli olduğunda istediğim yere gönderebiliyorum. İstersemsem USB C diske atıyorum.
    Ben bir PDF açıp, içini doldurup, altına kalemle imzamı atıp dosya adını değiştirip sonra dosyayı iPad hafızasına kaydediyorum. Sonra dosyayı önemli diye tag l...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    oly1786 (ca ne) 1 gün
    bir pdf dosyasını açıp , isimlendirip mail atamadıktan sonra bu ramlar megahertzler havada kalıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    homeedition88 (epox k.k) 1 gün oly1786
    Ben bir PDF açıp, içini doldurup, altına kalemle imzamı atıp dosya adını değiştirip sonra dosyayı iPad hafızasına kaydediyorum. Sonra dosyayı önemli diye tag liyorum. Gerekli olduğunda istediğim yere gönderebiliyorum. İstersemsem USB C diske atıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    drjacob (... ) 1 gün oly1786
    admlar pc'ye kafa tutuyor nereye pdf açamıyor , tamam eksikleri var ama macbook pro'ya göre eksikleri var diğer sistemlere göre değil
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    Bana öyle geliyor ki A12Z diye adlandırılan işlemci A12X in performans olarak aynısı sadece wifi 6 ve derinlik algılama sensörü için işlemci üzerinde yapılan birtakım değişikliklerden dolayı işlemciyi yeniden adlandırdılar.
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    oly1786 (ca ne) 1 gün
    bir pdf dosyasını açıp , isimlendirip mail atamadıktan sonra bu ramlar megahertzler havada kalıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Kuantum34 1 gün
    A12x ile a12z işlemciler arasında ne gibi farklar var ?
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