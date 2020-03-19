Yeni iPad Pro'nun merak edilen donanım özelliği açığa çıktı

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Apple, dördüncü nesil iPad Pro modellerini duyurmasıyla birlikte adeta vites yükseltti. Yenilenen iPad Pro; A12Z Bionic çipi, yeni kamera sistemi ve trackpad destekli Magic Keyboard aksesuarıyla kendi ligindeki üstünlüğünü bir kez daha tescilledi.

iPad Pro'nun bu başarısının altında, güçlü donanım bileşenlerinin yattığından şüphe yok. Dün güncellenen iPad Pro ise donanım tarafında önemli iyileştirmelere ev sahipliği yaparken, RAM kapasitesi de bu gelişmelerden nasibini almış.

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2020 iPad Pro modellerinin tamamında 6 GB RAM bulunuyor

Apple, her üründe olduğu gibi yeni iPad Pro'larda da RAM kapasitesini açıklamadı. Ancak iOS 13.4 kodları, dördüncü nesil iPad Pro'ların tümünün 6 GB RAM'e ev sahipliği yaptığını otaya çıkardı.

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Yeni iPad Pro'lardaki RAM miktarının ekran boyutu ve depolama kapasitesine göre farklılık göstermediğinin altını çizelim. Zira geçtiğimiz yıl duyurulan iPad Pro modellerinde, depolama kapasitesine göre RAM miktarında bir ayrıma gidilmişti. Öyle ki 1 TB hafızalı modelde 6 GB RAM'e yer verilirken, daha düşük depolama kapasitesine sahip modellerde ise 4 GB RAM bulunuyordu. Dün tanıtılan modellerle birlikte bu ayrım da ortadan kalktı.

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Ultra Geniş Bant Çipi artık iPad'lerde

Ortaya çıkan iOS 13.4 kodları Apple'ın iPhone 11 modelleriyle birlikte kullanmaya başladığı, uzamsal farkındalık sunan ve ultra geniş bant teknolojisini destekleyen U1 çipini, yeni iPad Pro'larda da kullandığını gösteriyor.

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Apple; bu çipin varlığından hiçbir şekilde bahsetmese de eşyaları takip etmek veya bulmak amacıyla geliştirildiği iddia edilen Apple AirTag aksesuarının tanıtılmasıyla birlikte, U1 yongasının aktif bir şekilde kullanılmaya başlanacağı söyleniyor. Zira üzerinde AirTag izleyicisi bulunan eşyaların konumunun, yalnızca U1 yongalarına sahip cihazlar tarafından tespit edilebileceği düşünülüyor.

Bu çipin AirDrop deneyimini iyileştirdiği de iPhone 11 modellerinden biliniyor. Öyle ki içerisinde U1 çip bulunan iPhone’unuzu başka bir iPhone’a doğrulttuğunuzda, AirDrop o aygıta öncelik vererek dosyaları daha hızlı paylaşmanıza olanak tanıyor.

https://9to5mac.com/2020/03/18/all-2020-ipad-pro-models-feature-6gb-of-ram-same-u1-chip-as-iphone-11/

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