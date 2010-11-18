Google Docs'daki dökümanlar iOS ve Android'li cihazlar üzerinden düzenlenebilecek

Bulut bilişimin getirdiği her yerden ulaşılabilirlik teknoloji severlerin vazgeçilmezleri haline geliyor; Google'da bu yönde kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Firma, son olarak, Eylül ayında verdiği sözü tutarak Android ve iOS kullanıcılarının Google Docs'da sakladıkları dosyaları üzerinden istedikleri an, istedikleri yerde değişiklik yapabilmelerini sağlamak için servisine düzenleme seçeneğini ekledi.

Kullanıcılarının dökümanlarında değişiklik yapabilmesi için Android 2.2 Froyo ya da iOS 3.0 ve üzeri (iPad desteği de mevcut) işletim sistemine gereksenim duyan Google Docs'ün yeni özelliği ilk başta İngilizce olarak sunulacak iken, diğer dillere ilerleyen dönemlerde destek verilecek.

Google'ın Google Docs'ün bu yeni özelliği için yayınladığı videoyu aşağıdan izleyip, fikir sahibi olabilirsiniz;