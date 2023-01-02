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    Anlık Bildirim

    Google, Fuchsia işletim sisteminde vites yükseltiyor: Android'in yerini mi alacak?

    Google, 2016'dan beri geliştirdiği Fuchsia işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını 2023'te hızlandıracak gibi görünüyor. Şirketin yeni platform için planları muhtemelen sanılandan da büyük.
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    Google, Fuchsia OS'da hızlanıyor: Android'in yerini mi alacak? Tam Boyutta Gör
    Google yeni yılda Fuchsia işletim sisteminin gelişimini hızlandıracak gibi görünüyor. Arama devi Aralık ayının başlarında sadece bu platform için bir SDK Bootcamp etkinliği düzenledi ve ayrıca resmi Visual Studio Code eklentisini güncelledi.

    Google'ın Fuchsia işletim sistemi konusuda vites yükseltmesi yeni geliştiricileri platforma çekebilir. Ayrıca yaşanan son gelişmeler bu yıl için büyük bir sürümün gelebileceğine dair güçlü sinyaller veriyor.

    Google, Fuchsia OS'da hızlanıyor: Android'in yerini mi alacak? Tam Boyutta Gör

    Google'ın Fuchsia planı hala gizemini koruyor

    Şirketin bu işletim sistemiyle ilgili planları hala belirsizliğini korurken, neden böyle bir platforma ihtiyaç duyulduğu ve projenin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor. Şirketin hali hazırda Fuchsia ile çalışan cihazları var ancak arama devi bunları henüz çok ön plana çıkarmadı.

    Google şu anda Starnix projesinin bir parçası olarak Android ve Linux uygulamalarını Fuchsia üzerinde çalıştırmak için uğraşıyor. Böyle bir özellik yeni işletim sistemini daha çok yönlü hale getirecek ve ne şekilde olursa olsun pazara entegre olmasını kolaylaştıracak. Zira Google'ın yeni platforma yönelik planları muhtemelen tahmin edilenden çok daha büyük.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 6 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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