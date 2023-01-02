Google, Fuchsia işletim sisteminde vites yükseltiyor: Android'in yerini mi alacak?

Google'ın Fuchsia işletim sistemi konusuda vites yükseltmesi yeni geliştiricileri platforma çekebilir. Ayrıca yaşanan son gelişmeler bu yıl için büyük bir sürümün gelebileceğine dair güçlü sinyaller veriyor.
Google'ın Fuchsia planı hala gizemini koruyor
Şirketin bu işletim sistemiyle ilgili planları hala belirsizliğini korurken, neden böyle bir platforma ihtiyaç duyulduğu ve projenin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor. Şirketin hali hazırda Fuchsia ile çalışan cihazları var ancak arama devi bunları henüz çok ön plana çıkarmadı.
Google şu anda Starnix projesinin bir parçası olarak Android ve Linux uygulamalarını Fuchsia üzerinde çalıştırmak için uğraşıyor. Böyle bir özellik yeni işletim sistemini daha çok yönlü hale getirecek ve ne şekilde olursa olsun pazara entegre olmasını kolaylaştıracak. Zira Google'ın yeni platforma yönelik planları muhtemelen tahmin edilenden çok daha büyük.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d