Oppo telefonların yeni yüzü ColorOS 16, Liquid Glass tasarımından ilham alacak

Tam Boyutta Gör Oppo, Android 16 tabanlı ColorOS 16'nın 15 Ekim'de tanıtılacağını onayladı. Oppo, etkinlikte en yeni yapay zeka stratejisini sergileyecek ve katılımcılara ColorOS 16 hakkında derinlemesine bir sunum yapacak.

ColorOS 16, iOS 26 ile tanıtılan yeni yarı saydam cam tasarımdan “Liquid Glass” ilham alacak. Liquid Glass, başta okunabilirliği zorlaştırma olmak üzere farklı sorunlara yol açan bir tasarım oldu; Oppo’nun bu tasarımı nasıl yorumlayacağını göreceğiz.

ColorOS 16 nasıl olacak?

ColorOS 16, Android'in ilk kusursuz mimarisi olarak tanımlanan Aurora Engine'i sunuyor. Bu motor, sistemin temelindeki çizimleri birleştirerek dinamik efektler, animasyonlar ve daha fazlası için kusursuz geçişler oluşturuyor. Bu teknoloji, avantajlarını üçüncü parti uygulamalara da taşıyor. OPPO, uygulama tıklama yanıtında %40, kayan kare hızlarında ise %52'lik bir iyileştirme sağladığını iddia ediyor.

ColorOS 16, OPPO'nun Android'in ilk kendi geliştirdiği derleyicisi olarak tanımladığı Star Compiler'ı içeriyor. Bu yenilik, Java'ya özel donanım derleme yetenekleri sağlayarak sıfırdan eksiksiz bir derleme zinciri oluşturuyor. Bu da donanıma özgü optimizasyonlar ve genel derleme verimliliğinde artış sağlıyor.

Tidal Engine, işlemci düzeyinde yeni dinamik kare izleme teknolojisini sunuyor. Bu özellik, işleme görevinin zamanında tamamlanamayabileceğini öngörüyor ve kare düşüşü ve donmaları önlemek için işlemcinin gücünü dinamik olarak artırıyor. OPPO, bu teknolojinin yoğun yük altında sistem kararlılığını %37 artırırken, güç tüketimini %13 azalttığını belirtiyor. Şirkete göre, gelişmiş performans ve iyileştirilmiş verimlilik sayesinde 6 yıl sorunsuz kullanım mümkün olacak.

ColorOS 16 ile gelecek ilk cihazlar

Ekim ayında tanıtılması beklenen Oppo Find X9 ve Oppo Pad 5, ColorOS 16 ile gelecek. Bu yılın ilerleyen aylarında Çin'de piyasaya sürülecek olan OnePlus 15 ve OnePlus Ace 6 da ColorOS 16 yüklü gelecek. Android 16 tabanlı ColorOS 16 alacak cihazların tam listesi muhtemelen 15 Ekim’deki etkinlik sırasında paylaşılacak.

