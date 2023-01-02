Qualcomm alt ve orta sınıf akıllı telefon işlemcilerine yönelik yatırımlarını azaltabilir

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Roland Quandt, Qualcomm'un akıllı telefonlar için alt ve orta sınıf yonga setlerine yönelik yatırımlarını azaltabileceğini söyledi. Bu durum bir bütün olarak pazardaki düşüşe bağlanıyor.

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Quandt söz konusu segmentlerden bahsederken şu anda sadece Snapdragon 4 Gen 1'in halefi olması beklenen SM4450 yonga seti hakkında veri olduğunu söylüyor. Bu da zaten büyük bir ihtimalle Snapdragon 4 Gen 2 olacak.

Düşük ve orta sınıfa MediaTek hakim

MediaTek'in tam da bu segmentlerdeki hakimiyeti göz önüne alındığında Qualcomm, konumunun her zaman oldukça güçlü olduğu daha pahalı ve yüksek performanslı çözümlere odaklanabilir. Bu da son kullanıcıya olumsuz şekilde geri dönecek.

Qualcomm'un üst sınıf mobil işlemcilere yönelmesi alt segmentlerde daha az rekabet ve dolayısıyla tüketiciler için daha az seçenekle sonuçlanacak gibi görünüyor. Sektörün nasıl bir şekil alacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

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Qualcomm alt ve orta sınıf mobil işlemcilere odaklanmayacak