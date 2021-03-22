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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Fuchsia OS'un ilk geliştirici önizlemesini yakında yayınlayabilir

    Google'ın açık kaynaklı işletim sistemi girişimi olan Fuchsia OS'un ilk geliştirici önizlemesi yayınlanan raporlara göre kısa bir süre sonra kullanıma sunulabilir.
    22 Mart 2021, 21:30 (1 sa.)
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    İşletim Sistemleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, Fuchsia OS'un ilk geliştirici önizlemesini yakında yayınlayabilir
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    Google, Ağustos 2016'da Fuchsia OS'u duyurdu. Şirketin olağan geliştirme ve yayınlama sürecine göre mevcut test sürümü, herkese açık testten önceki son test aşaması olarak görülüyor. Raporlara göre, Google geliştiricileri, Fuchsia OS'nin ilk geliştirici önizlemesini yakında genel kullanıma sunmayı planlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Google, gizli modda bile kullanıcıları izlediğini iddia eden davadan kurtulamadı"

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    Fuchsia OS'a ilk bakış, yakın zamanda gerçekleşebilir

    Google tarafından sıfırdan oluşturulmuş deneysel bir işletim sistemi olan Fuchsia, Chrome OS ve Android tabanlı Linux Kernel'den farklı olarak Zircon adlı yeni bir mikro çekirdeğe dayanıyor. Android veya Chrome OS'un yerine Fuchsia'nın kullanılacağına dair ortaya çıkan yaygın söylentiler, Google yöneticileri tarafından reddedilmişti. Fuchsia'nın ağırlıklı olarak son teknolojiyi test etmek ve bu süreçte elde edilen sonuçları diğer projelere entegre etmek için kullanılacağı söylendi.

    Ocak ayının sonunda, Fuchsia projesinde “releases/F1” adlı yeni bir kod dalı oluşturuldu. Daha sonrasında, asıl daldan bu F1 kod dalına birkaç düzine kod eklendi. F1 dalının görülmesinden yaklaşık altı hafta sonra bu kez de "releases/F2" dalı ortaya çıktı. İleriye dönük bakıldığında ise Fuchsia hata izleyicisinde daha sonraki bir "F3" sürümünde düzeltilmek üzere etiketlenmiş sorunlar bile bulunuyor.

    Fuchsia ekibinin bu eylemlerine göre Google'ın Fuchsia OS geliştirici önizlemesini yayınlamak üzere olduğuna inanılıyor.

    Fuchsia OS ile ilgili Android ve Chrome OS başkanı Hiroshi Lockheimer: "Yeni işletim sisteminin önemi, akıllı ev cihazları, giyilebilir cihazlar ve hatta artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik cihazları gibi farklı donanım cihazlarını destekleyebilmesidir. Cep telefonları için Android'i başlattık; web uygulamaları için Chrome OS'yi başlattık; bu nedenle yeni sistem belirli cihazlar için de optimize edilebilir ve ekibimiz bu yönde çalışmaktadır." ifadelerinde bulundu.



    https://9to5google.com/2021/03/19/fuchsia-friday-first-release-f1/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 22 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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