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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, gizli modda bile kullanıcıları izlediğini iddia eden davadan kurtulamadı

    Geçtiğimiz Haziran ayında Chrome'da gizli modu kullanan kişileri takip ettiği iddialarıyla karşılan Google, her ne kadar kullanıcılara bu bilgilendirmenin yapıldığını söylese de davadan kurtulamadı.
    14 Mart 2021, 18:30 (1 gün)
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    Tarayıcılar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    9

    Google, gizli modda bile kullanıcıları izlediğini iddia eden davadan kurtulamadı
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    Haziran 2020'de üç kullanıcı Google'ı, gizli modda olsalar bile kullanıcıları izlemekle suçladı. Teknoloji devi, her ne kadar çaba gösterse de davanın düşürülmesini engelleyemedi. Şirket, takip edilmek istemediklerini bilmelerine rağmen kullanıcıları Google Analytics, Google Ad Manager ve web sitesi eklentileri gibi araçları kullanarak izlemekle suçlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Google, Chrome OS'un 10. yılını birçok yeni özellik ve iyileştirmelerle kutluyor!"

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    "Gizli mod 'görünmez' anlamına gelmez"

    Üç Google kullanıcısı, geçtiğimiz Haziran ayında şirketin yaygın bir veri izleme işi yürüttüğünü iddia eden bir şikayette bulundu. Şikayete göre, kullanıcılar verilerini korumak için gizli tarama modunu kullanmak gibi önlemler aldıktan sonra bile Google, göz atma geçmişini ve diğer web etkinliği verilerini topluyor.

    Google davanın düşürülmesini istemişti ancak Bloomberg'e göre California eyaletindeki Bölge Yargıcı Lucy Koh, Google'ın kullanıcıların gizli tarama modundayken Google'ın iddia edilen veri toplama işlemiyle ilgilendiği konusunda kullanıcıları bilgilendirmediğine karar verdi.

    Google, davacıların, şirketin veri toplama uygulamalarını açıkça ifşa ettiğini söylediği gizlilik politikasına rıza gösterdiğini savundu. Google, kullanıcıların bilgilendirilmediğini konusunu reddetti ve şöyle dedi: "Google, gizli modun 'görünmez' anlamına gelmediğini ve kullanıcının bu oturum sırasındaki etkinliğinin ziyaret ettikleri web siteleri ve internet servis sağlayıcısı tarafından görüntülenebildiğini açıkça belirtiyor."

    Google sözcüsü Jose Castaneda e-postayla yaptığı açıklamada: "Bu iddialara şiddetle itiraz ediyoruz ve bunlara karşı kendimizi şiddetle savunacağız. Chrome'daki gizli mod, size etkinliğiniz tarayıcınıza veya cihazınıza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunar. Her yeni gizli sekme açtığınızda açıkça belirttiğimiz gibi, web siteleri oturumunuz sırasında göz atma etkinliğiniz hakkında bilgi toplayabilir." ifadelerinde bulundu.

    Davada, 5 milyar dolar tazminat isteniyor.



    https://www.theverge.com/2021/3/13/22329240/judge-rules-google-5-billion-lawsuit-tracking-chrome-incognito-privacy
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    bulutfatih 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Browser: Brave
    Arama motoru: DuckDuckGo
    Yanıtla +9
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    Amd64x2 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynı teknolojinin laciverti ama ben şahsen MS ekosistemi kullanıyorum, oldum olası google'ı sevmem youtube haricinde hiç bir servis, hizmet ve uygulamasını kullanmam
    Aynı teknolojinin laciverti ama ben şahsen MS ekosistemi kullanıyorum, oldum olası google'ı sevmem youtube haricinde hiç bir servis, hizmet ve uygulamasını kull...
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    Yanıtla +5
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sadece Youtube'u kullanıyorum(İçerikler buraya yüklendiği için) Hesapsız olarak kullanmayı istiyorum ama +18 olarak işaretlenen videolar gözükmüyor.



    Mümkün olduğunca bu şirketin servislerini kullanmamaya özen gösterin. Alternatifler için DeGoogle diye aratabilirsiniz.
    Sadece Youtube'u kullanıyorum(İçerikler buraya yüklendiği için) Hesapsız olarak kullanmayı istiyorum ama +18 olarak işaretlenen videolar gözükmüyor.
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sarı Mucit 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    vpn ler de bilgi çalıyordu geçen onun haberini okuduk
    şaşırdık mı hayır
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    gizli modda bazı şeyleri izlerken kimse görmez diyordum
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    JourneyToTheWest 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sayfa çeviri özelliği eklenti dışında kendi özelliği olarak her sitede güzel çalıştığı için mecbur chrome kullanıyorum.Firma öyle bir tekel haline geldi ki yani karşısında ne arama motoru olarak ne de video platformu olarak rakip olacak hiçbir şey yoktur.

    Pc tarafında microsoft büyük pasta pay sahibi windows 10 ile, telefon tarafında android ile google.İkisi de telemetry yapıyor bize "daha iyi hizmet" sunma adı altında.Bir ara brave tor vs kullandık ama aslında hiç bir şeyin güvenli olmadığı kanısına varınca, bari 3. parti siteler ve çerezleri engelleyelim diye privacy badger, ublock origin gibi eklentilerle devam ediyorum.
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    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gizlilik ihlali ve veri paylasimi noktasinda en igrenc sirketlerden biri maalesef google. Maalesef diyorum cunku servislerini kullanmamak neredeyse mumkun degil
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sadece Youtube'u kullanıyorum(İçerikler buraya yüklendiği için) Hesapsız olarak kullanmayı istiyorum ama +18 olarak işaretlenen videolar gözükmüyor.



    Mümkün olduğunca bu şirketin servislerini kullanmamaya özen gösterin. Alternatifler için DeGoogle diye aratabilirsiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 gün ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    NewPipe'ı deneyebilirsiniz
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    bulutfatih 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Browser: Brave
    Arama motoru: DuckDuckGo
    Yanıtla +9
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    Amd64x2 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynı teknolojinin laciverti ama ben şahsen MS ekosistemi kullanıyorum, oldum olası google'ı sevmem youtube haricinde hiç bir servis, hizmet ve uygulamasını kullanmam
    Yanıtla +5
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    C Clusive 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya sanki dünyayı yönetiyorsunuz!
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    oly1786 (caner nebi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    donumuza kadar bizi bizden daha iyi tanıyorlar.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    her arama yaptığınızda zaten taksi plakası gibi uzun bir id numarası her arama bilgisine ekleniyor bunu herkes yeni mi gördü yoksa !?
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2654 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    google, google chrome gizli mod ve
    2 etiket daha gizli modda veri toplama Yazılım
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