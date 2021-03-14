Google, gizli modda bile kullanıcıları izlediğini iddia eden davadan kurtulamadı

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Haziran 2020'de üç kullanıcı Google'ı, gizli modda olsalar bile kullanıcıları izlemekle suçladı. Teknoloji devi, her ne kadar çaba gösterse de davanın düşürülmesini engelleyemedi. Şirket, takip edilmek istemediklerini bilmelerine rağmen kullanıcıları Google Analytics, Google Ad Manager ve web sitesi eklentileri gibi araçları kullanarak izlemekle suçlanıyor.

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"Gizli mod 'görünmez' anlamına gelmez"

Üç Google kullanıcısı, geçtiğimiz Haziran ayında şirketin yaygın bir veri izleme işi yürüttüğünü iddia eden bir şikayette bulundu. Şikayete göre, kullanıcılar verilerini korumak için gizli tarama modunu kullanmak gibi önlemler aldıktan sonra bile Google, göz atma geçmişini ve diğer web etkinliği verilerini topluyor.

Google davanın düşürülmesini istemişti ancak Bloomberg'e göre California eyaletindeki Bölge Yargıcı Lucy Koh, Google'ın kullanıcıların gizli tarama modundayken Google'ın iddia edilen veri toplama işlemiyle ilgilendiği konusunda kullanıcıları bilgilendirmediğine karar verdi.

Google, davacıların, şirketin veri toplama uygulamalarını açıkça ifşa ettiğini söylediği gizlilik politikasına rıza gösterdiğini savundu. Google, kullanıcıların bilgilendirilmediğini konusunu reddetti ve şöyle dedi: "Google, gizli modun 'görünmez' anlamına gelmediğini ve kullanıcının bu oturum sırasındaki etkinliğinin ziyaret ettikleri web siteleri ve internet servis sağlayıcısı tarafından görüntülenebildiğini açıkça belirtiyor."

Google sözcüsü Jose Castaneda e-postayla yaptığı açıklamada: "Bu iddialara şiddetle itiraz ediyoruz ve bunlara karşı kendimizi şiddetle savunacağız. Chrome'daki gizli mod, size etkinliğiniz tarayıcınıza veya cihazınıza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunar. Her yeni gizli sekme açtığınızda açıkça belirttiğimiz gibi, web siteleri oturumunuz sırasında göz atma etkinliğiniz hakkında bilgi toplayabilir." ifadelerinde bulundu.

Davada, 5 milyar dolar tazminat isteniyor.

https://www.theverge.com/2021/3/13/22329240/judge-rules-google-5-billion-lawsuit-tracking-chrome-incognito-privacy

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