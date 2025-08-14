Google Gemini artık konuşmalarınızı otomatik hatırlayacak

Gemini daha iyi hatırlayacak
Google, bu özelliğin kişisel yapay zeka asistanı yaratma amacına hizmet ettiğini aktarırken özelliğin istendiği zaman kapatıp açılabileceğini belirtiyor. Bu özellik, varsayılan olarak etkin olacak ancak kullanıcılar Gemini uygulamasındaki ayarlara gidip Kişisel Bağlam'ı seçerek devre dışı bırakabilecek.
Google, güncellemeyi Gemini 2.5 Pro modeli için seçili ülkelerde bugün itibarıyla başlatıyor; ilerleyen dönemde Gemini 2.5 Flash modeline ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine de yayılacak.Kaynakça https://www.engadget.com/ai/gemini-will-remember-more-or-less-of-what-you-say-160012521.html https://blog.google/products/gemini/temporary-chats-privacy-controls/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: