    Google Gemini artık konuşmalarınızı otomatik hatırlayacak

    Google Gemini artık geçmiş sohbetlerinizi otomatik hatırlayacak. Yeni güncelleme, tercihlerinizi öğrenip yanıtlarını kişiselleştirirken ek olarak geçici sohbet özelliğini de getiriyor.

    Google Gemini artık konuşmalarınızı otomatik hatırlayacak Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka sohbet uygulaması Gemini için önemli bir güncelleme duyurdu. Yeni özellikle birlikte, kullanıcıların geçmiş sohbetlerini hatırlamak için artık özel bir komut vermelerine gerek kalmayacak. Gelen özellik etkinleştirildiği zaman Gemini otomatik olarak kullanıcıların verdiği önemli ayrıntıları ve tercihleri hatırlayarak yanıtlarını kişiselleştirecek.

    Gemini daha iyi hatırlayacak

    Google Gemini artık konuşmalarınızı otomatik hatırlayacak Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl Gemini’a eklenen bir güncelleme, kullanıcıların kişisel ilgi alanlarını ve tercihlerini yapay zekaya hatırlatmasını mümkün kılıyordu. Yeni güncelleme ile Gemini, artık bu bilgileri her defasında hatırlatmaya gerek kalmadan kullanabilecek. Google bir örnek olarak, daha önce Japon kültürü üzerine YouTube içerik fikirleri almak için Gemini’ı kullanan bir kullanıcıya “Japon yemeklerini denemek” gibi yeni video önerileri sunabileceğini belirtiyor.

    Google, bu özelliğin kişisel yapay zeka asistanı yaratma amacına hizmet ettiğini aktarırken özelliğin istendiği zaman kapatıp açılabileceğini belirtiyor. Bu özellik, varsayılan olarak etkin olacak ancak kullanıcılar Gemini uygulamasındaki ayarlara gidip Kişisel Bağlam'ı seçerek devre dışı bırakabilecek.

    Google, güncellemeyi Gemini 2.5 Pro modeli için seçili ülkelerde bugün itibarıyla başlatıyor; ilerleyen dönemde Gemini 2.5 Flash modeline ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine de yayılacak.

    Google Gemini artık konuşmalarınızı otomatik hatırlayacak Tam Boyutta Gör
    Google ayrıca Gemini’a “geçici sohbetler” özelliğini de ekledi. Bu sayede kullanıcılar özel sorularını kayıt altına alınmadan sorabilecek. Buradaki sohbetler yakında isimlendirmesi “Etkinliği Kaydet” olarak değişecek Gemini Uygulamaları Etkinliğinde de görünmeyecek. Buradaki sohbetler herhangi bir kişiselleştirme veya eğitim verisi olarak da kullanılmayacak. Ancak 72 saat süre boyunca saklanacaklar. Bu kısmı bir nevi "gizli mod” olarak görebilirsiniz.
