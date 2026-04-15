Mac için Gemini uygulaması yayınlandı: Neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Google, Mac için yerel Gemini uygulamasını yayınladı. Yapay zeka sohbet botu artık macOS masaüstünüzde, tarayıcı açmanıza gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz.

Option + Boşluk klavye kısayolu ile Gemini'a anında erişim

Mac’te daha önce Gemini’a erişim yalnızca Chrome tarayıcısı ya da web üzerindeki Gemini aracılığıyla mümkündü. Resmi Mac için Gemini uygulaması, önemli ölçüde geliştirilmiş deneyim sunuyor. Klavyeden Option + Boşluk kısayolu ile Gemini'a anında erişebiliyorsunuz. Mac uygulaması ayrıca, daha iyi bağlam için ekranınızı paylaşma, yapılandırılabilir menü çubuğu ve Dock erişimi ve fazlasını sunuyor.

Özelleştirme seçenekleri

Daha fazla özelleştirme seçeneği arasında, yeni sohbetleri mini sohbette veya ana pencerede açma, mini sohbeti belirli bir süreye göre sıfırlama ve sesli okuma yanıtları için çeşitli seslerden birini seçme özelliği bulunuyor. Mac için Gemini, %100 yerel Swift uygulaması; yani özellikle Apple platformu için geliştirilmiş.

Gemini Mac uygulaması öne çıkan özellikleri

Google, Mac için Gemini’ın birkaç önemli özelliğine dikkat çekiyor:

Hızlı yanıtlar alın: Tarayıcı açmadan anında sorular sorun ve bilgi edinin

İçerik taslağı oluşturun: Fikirler üretin, e-postalar yazın, belgeler oluşturun veya ilgi çekici sosyal medya gönderileri oluşturun

Bilgileri özetleyin: Uzun makaleler, web siteleri veya belgelerden önemli noktaları hızlıca alın

Fikir üretin: Yeni kavramları keşfetmek ve yenilikçi çözümler üretmek için Gemini’ı yaratıcı bir ortak olarak kullanın

Kodlama yardımı alın: Çeşitli dillerde kod yazın, hata ayıklayın veya karmaşık programlama kavramlarını anlayın

Görüntüleri analiz edin: Görüntü yükleyin ve Gemini’a bunlar hakkında sorular sorun veya bunları yeni fikirler üretmek için kullanın

Google daha fazla özelliğin yolda olduğunu da belirtiyor. Mac için Gemini uygulamasını https://gemini.google/mac/ adresinden indirebilirsiniz.

