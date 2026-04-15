    Mac için Gemini uygulaması yayınlandı: Neler sunuyor?

    Google, macOS için yerel Gemini uygulamasını yayınlayarak yapay zeka asistanını Mac bilgisayarlarda daha kolay ve hızlı erişilebilir hale getirdi. Peki, Mac için Gemini neler sunuyor?

    Mac için Gemini uygulaması indir Tam Boyutta Gör
    Google, Mac için yerel Gemini uygulamasını yayınladı. Yapay zeka sohbet botu artık macOS masaüstünüzde, tarayıcı açmanıza gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz.

    Option + Boşluk klavye kısayolu ile Gemini'a anında erişim

    Mac’te daha önce Gemini’a erişim yalnızca Chrome tarayıcısı ya da web üzerindeki Gemini aracılığıyla mümkündü. Resmi Mac için Gemini uygulaması, önemli ölçüde geliştirilmiş deneyim sunuyor. Klavyeden Option + Boşluk  kısayolu ile Gemini'a anında erişebiliyorsunuz. Mac uygulaması ayrıca, daha iyi bağlam için ekranınızı paylaşma, yapılandırılabilir menü çubuğu ve Dock erişimi ve fazlasını sunuyor.

    Özelleştirme seçenekleri

    Daha fazla özelleştirme seçeneği arasında, yeni sohbetleri mini sohbette veya ana pencerede açma, mini sohbeti belirli bir süreye göre sıfırlama ve sesli okuma yanıtları için çeşitli seslerden birini seçme özelliği bulunuyor. Mac için Gemini, %100 yerel Swift uygulaması; yani özellikle Apple platformu için geliştirilmiş.

    Gemini Mac uygulaması öne çıkan özellikleri

    Google, Mac için Gemini’ın birkaç önemli özelliğine dikkat çekiyor:

    • Hızlı yanıtlar alın: Tarayıcı açmadan anında sorular sorun ve bilgi edinin
    • İçerik taslağı oluşturun: Fikirler üretin, e-postalar yazın, belgeler oluşturun veya ilgi çekici sosyal medya gönderileri oluşturun
    • Bilgileri özetleyin: Uzun makaleler, web siteleri veya belgelerden önemli noktaları hızlıca alın
    • Fikir üretin: Yeni kavramları keşfetmek ve yenilikçi çözümler üretmek için Gemini’ı yaratıcı bir ortak olarak kullanın
    • Kodlama yardımı alın: Çeşitli dillerde kod yazın, hata ayıklayın veya karmaşık programlama kavramlarını anlayın
    • Görüntüleri analiz edin: Görüntü yükleyin ve Gemini’a bunlar hakkında sorular sorun veya bunları yeni fikirler üretmek için kullanın

    Google daha fazla özelliğin yolda olduğunu da belirtiyor. Mac için Gemini uygulamasını https://gemini.google/mac/ adresinden indirebilirsiniz.

