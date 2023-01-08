Tam Boyutta Gör Google’ın 2010 yılından beri süren gizlilik ihlali davası sonuçlanıyor. Şirket, 2010 yılından bu yana, arama verilerini üçüncü parti şirketlerle paylaştığı iddia edilen bir davayla uğraşıyor ve sonunda 23 milyon dolarlık anlaşmayla sonuçlanıyor.

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Uzun süredir devam eden davada özellikle kullanıcının Google aramada bir bağlantıya tıkladığında arama sorgusuyla ilişkili verilerin site ve reklamverenlerle paylaşıldığını belirtiliyor. Bu uygulamanın eyalet yasalarını da ihlal ettiği öne sürüldü. Google, bu davayı kapatmak için 23 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Google, verilerin kişinin bireysel kimliğiyle ilişkili olmadığından arama terimlerinin bu şekilde paylaşılmasının mahremiyet ihlali olmadığını söylüyor. Dava sonuçlandığında, Google’ın arama verilerinin üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşıldığına dair açıklamaları eklemesi bekleniyor. Uzlaşma hâlâ mahkeme onayını bekliyor.

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Google, gizlilik davasını kapatmak için 23 milyon dolar ödeyecek