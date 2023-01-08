Google, gizlilik davasını kapatmak için 23 milyon dolar ödeyecek

Uzun süredir devam eden davada özellikle kullanıcının Google aramada bir bağlantıya tıkladığında arama sorgusuyla ilişkili verilerin site ve reklamverenlerle paylaşıldığını belirtiliyor. Bu uygulamanın eyalet yasalarını da ihlal ettiği öne sürüldü. Google, bu davayı kapatmak için 23 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Google, verilerin kişinin bireysel kimliğiyle ilişkili olmadığından arama terimlerinin bu şekilde paylaşılmasının mahremiyet ihlali olmadığını söylüyor. Dava sonuçlandığında, Google’ın arama verilerinin üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşıldığına dair açıklamaları eklemesi bekleniyor. Uzlaşma hâlâ mahkeme onayını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..