Cambridge Analytica skandalı davası çözülüyor: Meta, 725 milyon dolar ödeyecek

Tam Boyutta Gör Facebook’un 87 milyon kullanıcının bilgilerini üçüncü şahıs danışmanlık şirketi Cambridge Analytica ile uygunsuz paylaştığının ortaya çıkmasının ardından 2018’de açılan davalar hâlâ sonuçlanmadı. ABD Bölge Mahkemesi’nden çıkan dosyaya göre Meta, Cambridge Analytica skandalı davasını çözmek için 725 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Avrupa’dan Meta’ya şok darbe! 11,8 milyar dolarlık ceza kapıda 4 gün önce eklendi

Gizlilik davasında ödenen en yüksek miktar!

Artık var olmayan Cambridge Analytica, Donald Trump’ın 2016’daki başkanlık seçimleri kampanyası için çalıştı. Şirket, ele geçirdiği Facebook kullanıcı bilgilerini seçmen profili oluşturmak ve hedeflemek için kullandı. Bu olayla Dünyanın dört bir yanında hükümetler, gizlilik uygulamalarını yeniden değerlendirmeye başladı. Facebook, kullanıcıların gizliliğine ve verilerinin nasıl kullanıldığına ilişkin davaların çözümü için 2019’da Federal Ticaret Komisyonu’na 5 milyar dolar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Meta, suçlamaları reddetti

Uzlaşmanın federal bir yargıç tarafından onaylanması bekleniyor. Meta sözcüsü, son üç yılda gizliliğe olan yaklaşımlarını yenilediklerini ve kapsamlı bir gizlilik programı uyguladıklarını ifade ederek tüm suçlamaları reddetti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Meta, gizlilik davasını çözmek için 725 milyon dolar ödeyecek!