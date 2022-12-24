Cambridge Analytica skandalı davası çözülüyor: Meta, 725 milyon dolar ödeyecek

Gizlilik davasında ödenen en yüksek miktar!
Artık var olmayan Cambridge Analytica, Donald Trump’ın 2016’daki başkanlık seçimleri kampanyası için çalıştı. Şirket, ele geçirdiği Facebook kullanıcı bilgilerini seçmen profili oluşturmak ve hedeflemek için kullandı. Bu olayla Dünyanın dört bir yanında hükümetler, gizlilik uygulamalarını yeniden değerlendirmeye başladı. Facebook, kullanıcıların gizliliğine ve verilerinin nasıl kullanıldığına ilişkin davaların çözümü için 2019’da Federal Ticaret Komisyonu’na 5 milyar dolar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Meta, suçlamaları reddetti
Uzlaşmanın federal bir yargıç tarafından onaylanması bekleniyor. Meta sözcüsü, son üç yılda gizliliğe olan yaklaşımlarını yenilediklerini ve kapsamlı bir gizlilik programı uyguladıklarını ifade ederek tüm suçlamaları reddetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d