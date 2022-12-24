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    Cambridge Analytica skandalı davası çözülüyor: Meta, 725 milyon dolar ödeyecek

    Facebook’un ana şirketi Meta, Cambridge Analytica skandalı davasını çözmek için 725 milyon dolar ödeyecek. Bu, şirketin özel bir toplu davayı çözmek için şimdiye kadar ödediği en yüksek rakam!
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    Facebook’un 87 milyon kullanıcının bilgilerini üçüncü şahıs danışmanlık şirketi Cambridge Analytica ile uygunsuz paylaştığının ortaya çıkmasının ardından 2018’de açılan davalar hâlâ sonuçlanmadı. ABD Bölge Mahkemesi’nden çıkan dosyaya göre Meta, Cambridge Analytica skandalı davasını çözmek için 725 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

    Gizlilik davasında ödenen en yüksek miktar!

    Artık var olmayan Cambridge Analytica, Donald Trump’ın 2016’daki başkanlık seçimleri kampanyası için çalıştı. Şirket, ele geçirdiği Facebook kullanıcı bilgilerini seçmen profili oluşturmak ve hedeflemek için kullandı. Bu olayla Dünyanın dört bir yanında hükümetler, gizlilik uygulamalarını yeniden değerlendirmeye başladı. Facebook, kullanıcıların gizliliğine ve verilerinin nasıl kullanıldığına ilişkin davaların çözümü için 2019’da Federal Ticaret Komisyonu’na 5 milyar dolar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

    Meta, suçlamaları reddetti

    Uzlaşmanın federal bir yargıç tarafından onaylanması bekleniyor. Meta sözcüsü, son üç yılda gizliliğe olan yaklaşımlarını yenilediklerini ve kapsamlı bir gizlilik programı uyguladıklarını ifade ederek tüm suçlamaları reddetti.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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