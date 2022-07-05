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    Google, hassas kullanıcı verilerini Rus reklam teknoloji şirketi ile paylaştı

    Google, Rus hükümeti tarafından denetlenen kuruluşlara kritik bilgiler göndermiş olabilir. Kullanıcı IP adreslerine, konum bilgilerine, çevrimiçi etkinliklerine ve daha fazlasına erişilmiş olabilir.
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    google veri paylaşımı rusya

    ProPublica, Google’ın 23 Haziran tarihine kadar hassas kullanıcı verilerini Rusya’nın en büyük devlet bankasına ait yaptırımlı reklam teknoloji şirketiyle paylaştığını ortaya çıkardı. Bu, Senato İstihbarat Komitesi’nin teknoloji devini Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rusya ve Rusya bağlantılı kuruluşlar tarafından olası sömürüye karşı tetikte kalması konusunda uyarmasından sadece dört ay sonra yaşandı.

    700'e yakın kullanıcı verisi paylaşıldı

    Dijital reklam analiz şirketi Adalytics’in araştırma  ve verilerine göre Google, markaların ve ajansların reklam satın almasına yardımcı olan bir Rus şirketi olan RuTarget’ın Ukrayna’da ve dünyanın diğer bölgelerinde web sitelerine ve uygulamalara göz atan kişilere ait verilere erişmesine ve bu verileri kaydetmelerine izin verdi. Reklam teknoloji şirketinin 24 Şubat’ta ABD Hazinesi’nin yaptırıma tabi kuruluşlar listesine eklenmesine rağmen RuTarget’ın Google’dan 700’e yakın kullanıcı veri örneği aldığı biliniyor.

    Hangi veriler paylaşıldı?

    Analiz, Google’ın Ukrayna merkezli web sitelerini inceleyen kullanıcılara ait verileri paylaştığını gösterdi. Kullanıcıların cep telefonu numaraları, IP adresleri, konum bilgileri ve ilgi alanları ve online etkinlikleriyle ilgili ayrıntılar gibi kritik bilgiler Rus hükümeti tarafından insanları veya ilgilenilen yerleri izlemek için kullanılabilir.

    Bir Google sözcüsü ProPublica’ya şirketin Mart ayında RuTarget’ın servislerini kullanmasını engellediğini söyledi. Ancak Google, ProPublica ve Adalytics tarafından uyarılmadan Google’dan kullanıcı ve reklam satın alım verilerinin alındığını kabul etti.

    Bu veriler ne için kullanılabilir?

    En büyük endişelerden biri dijital reklam satın alma sürecinde şirketlere aktarılan küresel internet kullanıcılarılarından gelen veriler. ProPublica, teklif akışı verileri olarak adlandırılan bu kullanıcı verileri haznesinin Google’ın hakim olduğu yarım trilyon dolarlık dijital reklam sektörünün bir parçası olarak kullanıldığını söylüyor.

    Bu, ne anlama geliyor?

    ProPublica, kullanıcılar bir siteye girdiğinde bu verilerin gerçek zamanlı olarak açık artırmayla satıldığını ve milisaniyeler içinde kullanıcılar hakkında toplanan verilerin kullanıcının reklam görüp görmek istememesine karar vermesine yardımcı olması için potansiyel reklam alıcılarıyla paylaşıldığını söylüyor.

    RuTarget gibi reklam satın alan şirketler teklif sunsa da sunmasa da bu teklif akışı verilerini alabiliyor ve saklayabiliyor. Google, dünyanın en büyük reklam satın alma borsasını işlettiğinden RuTarget, Google’ınki gibi reklam borsalarıyla ne kadar çok bağlantı kurarsa o kadar fazla veri ve bilgi toplayabilir.

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