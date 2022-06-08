Telegram, kullanıcı verilerini Alman Hükümeti ile paylaşmış olabilir

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Popüler mesajlaşma uygulamalarından Telegram, son yıllarda gizlilik açısında oldukça güvenilen bir tercih olmaya başladı. WhatsApp’ın yenilenen gizlilik sözleşmesi ile Telegram’a geçen birçok kullanıcı, Telegram’ın son hamlesine karşı çıkabilir. Yeni gelen bilgilere göre Telegram, Alman Polisi’ne kullanıcı verileri erişimi sağlamış olabilir.

Telegram, kullanıcı verilerini Alman Polisi ile paylaşmış olabilir

XDADevelopers’ın haberine göre popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, Alman Federal Polisi’ne kullanıcı verilerini sağlamış olabilir. Görünüşe göre Alman Polisi, terörizm ve çocuk istismarı şüphelilerine ait verileri Telegram’dan istemiş ve Telegram bu verileri polis ile paylaşmış. Bu olay gerçek ise Telegram, Alman Polisi’ne ilk kez kullanıcı verilerini vermiş oluyor. Görünüşe göre Telegram, suçların ağırlığından dolayı Alman Hükümeti ile verileri paylaşmış. Firma, daha önce Alman Polisi’nin veri erişim isteklerini reddetmişti.

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Telegram veya Alman Polisi konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak suçların ciddiyeti düşünüldüğünde kullanıcıların rahatsız olması gereken bir durum olmadığı söylenebilir. Bakalım firma bir açıklama yapacak mı.

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Telegram, Alman Polisi ile kişisel veri paylaşımı yapmış olabilir