Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Telegram, kullanıcı verilerini Alman Hükümeti ile paylaşmış olabilir

    Popüler mesajlaşma uygulamalarından Telegram, son rapora göre kullanıcı verilerini Alman hükümeti ile paylaşmış. Gizliliğe verdiği önem ile bilinen firma, bazı kullanıcıları kızdırabilir.
    Oy Ver

    Telegram, Alman Polisi ile kişisel veri paylaşımı yapmış olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Popüler mesajlaşma uygulamalarından Telegram, son yıllarda gizlilik açısında oldukça güvenilen bir tercih olmaya başladı. WhatsApp’ın yenilenen gizlilik sözleşmesi ile Telegram’a geçen birçok kullanıcı, Telegram’ın son hamlesine karşı çıkabilir. Yeni gelen bilgilere göre Telegram, Alman Polisi’ne kullanıcı verileri erişimi sağlamış olabilir.

    Telegram, kullanıcı verilerini Alman Polisi ile paylaşmış olabilir

    XDADevelopers’ın haberine göre popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, Alman Federal Polisi’ne kullanıcı verilerini sağlamış olabilir. Görünüşe göre Alman Polisi, terörizm ve çocuk istismarı şüphelilerine ait verileri Telegram’dan istemiş ve Telegram bu verileri polis ile paylaşmış. Bu olay gerçek ise Telegram, Alman Polisi’ne ilk kez kullanıcı verilerini vermiş oluyor. Görünüşe göre Telegram, suçların ağırlığından dolayı Alman Hükümeti ile verileri paylaşmış. Firma, daha önce Alman Polisi’nin veri erişim isteklerini reddetmişti.

    Telegram veya Alman Polisi konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak suçların ciddiyeti düşünüldüğünde kullanıcıların rahatsız olması gereken bir durum olmadığı söylenebilir. Bakalım firma bir açıklama yapacak mı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    HA-DH 3 saat önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 11 Lite 5G NE
    Xiaomi 11 Lite 5G NE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız