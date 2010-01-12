Google ikinci telefon için hazırlıklara başladı, bu sefer hedef BlackBerry

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Resmi tanıtımı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Nexus One isimli akıllı telefonuyla iPhone'a rakip olan Google, yeni modellerle farklı segmentlere girmek ve pazardaki varlığını pekiştirmek istiyor. Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre 3.7-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan Nexus One modelinin bir sonraki temsilcisi fiziksel tuş takımıyla gelecek ve kurumsal müşterileri hedef alacak.

Ne zaman çıkacağı ve hangi özelliklere sahip olacağı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da Android platformunu kullanacak olan yeni telefon ile Google'ın hedefinde bu sefer BlackBerry ve üreticisi Kanada merkezli RIM firmasının olacağı bildiriliyor. Nexus One'da olduğu gibi HTC tarafından üretilmesi beklenen yeni modelin, Google'ın çevrimi içi mağazasıyla doğrudan müşterilere satılacağı da konuşuluyor.