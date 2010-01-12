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Google ikinci telefon için hazırlıklara başladı, bu sefer hedef BlackBerry

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google ikinci telefon için hazırlıklara başladı, bu sefer hedef BlackBerry
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Resmi tanıtımı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Nexus One isimli akıllı telefonuyla iPhone'a rakip olan Google, yeni modellerle farklı segmentlere girmek ve pazardaki varlığını pekiştirmek istiyor. Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre 3.7-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan Nexus One modelinin bir sonraki temsilcisi fiziksel tuş takımıyla gelecek ve kurumsal müşterileri hedef alacak.

Ne zaman çıkacağı ve hangi özelliklere sahip olacağı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da Android platformunu kullanacak olan yeni telefon ile Google'ın hedefinde bu sefer BlackBerry ve üreticisi Kanada merkezli RIM firmasının olacağı bildiriliyor. Nexus One'da olduğu gibi HTC tarafından üretilmesi beklenen yeni modelin, Google'ın çevrimi içi mağazasıyla doğrudan müşterilere satılacağı da konuşuluyor.


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sotoxs 9 yıl
daha çok firma, daha çok çeşit, daha çok rekabet, daha düşük fiyatlar, daha mutlu müşteriler.
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rabbitweed 9 yıl
mertcana katiliyorum sanki google a gazi vermis gibiler.herseyi acele :)
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suSanAdam 9 yıl
Arkadaşlar merak etmeyin HTC sadece yapıp teslim etmiyor. Desteğini de sunuyor ki zaten HTC'nin ürettiği telefonlar için
çok sağlam forumlar da var. Uygulama desteği de Android Market ile gelişimini sürdürüyor.

HTC Nexus One Support
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Mertcan. 9 yıl
Yaptıkları çalışmalar kaydadeğer ama bence biraz temkinli yol almaları lazım çok panik yapıyorlar hepsini geçmeliyiz gibisinden , yaptıkları ürünü hemen Samsung telefonlar gibi yaptıktan sonra bırakıp satıp gitmemeliler , farklı uygulamalarla veya eklerle geliştirmeleri de lazım bence, zaten Google yapar bunu da yine de fikrimi belirtmek istedim.
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