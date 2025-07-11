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Tam Boyutta Gör Google, fotoğrafları video kliplere dönüştürmeye olanak tanıyan yeni Gemini AI özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellik, şirketin gelişmiş video modeli Veo 3 tarafından destekleniyor ve referans olarak kullanılan görselleri, yapay zeka tarafından oluşturulmuş seslerle birlikte 8 saniyelik videolara çevirebiliyor. Bu sesler arasında arka plan gürültüleri, çevresel sesler ve konuşmalar da yer alıyor.

Google AI Ultra ve Pro aboneleri için kullanıma sunuldu

Gemini’nin bu yeni video oluşturma özelliği, şu anda belirli bölgelerdeki Google AI Ultra ve Pro aboneleri için kullanıma açılmış durumda. Özellik, bugünden itibaren web üzerinden kullanılabiliyor ve bu hafta içerisinde mobil cihazlara da gelecek.

Kullanıcılar bu özelliğe ulaşmak için komut çubuğundaki “araçlar” seçeneğine tıklayıp “video” kısmını seçerek bir fotoğraf yükleyebiliyor ve ardından görüntünün nasıl hareket etmesini istediklerine dair bir metin açıklaması ekleyebiliyor. Ayrıca sesli betimlemelerle konuşmalar, efektler ve ortam sesleri de dahil edilebiliyor. Google, bu seslerin görsellerle mükemmel bir şekilde senkronize edileceğini belirtiyor. Oluşturulan videolar, 720p çözünürlükte ve 16:9 yatay formatta MP4 dosyası olarak sunuluyor. Tüm videolarda, içeriğin yapay zeka ile üretildiğini gösteren görünür bir filigran ile görünmeyen bir SynthID dijital filigran yer alacak.

Google'ın güçlü yapay zekası Gemini akıllı saatlere geliyor 14 sa. önce eklendi

Benzer bir özellik, Google’ın mart ayında tanıttığı üretken yapay zeka sinema aracı Flow içinde de bulunuyordu. Ancak artık Gemini kullanıcıları, bu tür animasyonları farklı bir uygulamaya geçmeden doğrudan yapabiliyor. Google, Gemini'nin yeni video özelliğinin yanı sıra Flow'un bugün 75 ülkede daha kullanıma sunulacağını duyurdu.

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Gemini AI artık fotoğrafları videolara dönüştürebiliyor

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