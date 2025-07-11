Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gemini AI artık fotoğrafları videolara dönüştürebiliyor

    Google, fotoğrafları video kliplere dönüştürmeye olanak tanıyan yeni Gemini AI özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellik, şirketin gelişmiş video modeli Veo 3 tarafından destekleniyor.

    Gemini AI artık fotoğrafları videolara dönüştürebiliyor Tam Boyutta Gör
    Google, fotoğrafları video kliplere dönüştürmeye olanak tanıyan yeni Gemini AI özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellik, şirketin gelişmiş video modeli Veo 3 tarafından destekleniyor ve referans olarak kullanılan görselleri, yapay zeka tarafından oluşturulmuş seslerle birlikte 8 saniyelik videolara çevirebiliyor. Bu sesler arasında arka plan gürültüleri, çevresel sesler ve konuşmalar da yer alıyor.

    Google AI Ultra ve Pro aboneleri için kullanıma sunuldu

    Gemini’nin bu yeni video oluşturma özelliği, şu anda belirli bölgelerdeki Google AI Ultra ve Pro aboneleri için kullanıma açılmış durumda. Özellik, bugünden itibaren web üzerinden kullanılabiliyor ve bu hafta içerisinde mobil cihazlara da gelecek.

    Kullanıcılar bu özelliğe ulaşmak için komut çubuğundaki “araçlar” seçeneğine tıklayıp “video” kısmını seçerek bir fotoğraf yükleyebiliyor ve ardından görüntünün nasıl hareket etmesini istediklerine dair bir metin açıklaması ekleyebiliyor. Ayrıca sesli betimlemelerle konuşmalar, efektler ve ortam sesleri de dahil edilebiliyor. Google, bu seslerin görsellerle mükemmel bir şekilde senkronize edileceğini belirtiyor. Oluşturulan videolar, 720p çözünürlükte ve 16:9 yatay formatta MP4 dosyası olarak sunuluyor. Tüm videolarda, içeriğin yapay zeka ile üretildiğini gösteren görünür bir filigran ile görünmeyen bir SynthID dijital filigran yer alacak.

    Benzer bir özellik, Google’ın mart ayında tanıttığı üretken yapay zeka sinema aracı Flow içinde de bulunuyordu. Ancak artık Gemini kullanıcıları, bu tür animasyonları farklı bir uygulamaya geçmeden doğrudan yapabiliyor. Google, Gemini'nin yeni video özelliğinin yanı sıra Flow'un bugün 75 ülkede daha kullanıma sunulacağını duyurdu. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    Profil resmi
    turkelvis 10 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 16 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2. derece akrabadan konut kredisi hüsrev ağa sözleri egea 1.4 triger seti kaç binde değişir hesap kesim tarihinden önce kredi kartı borcu ödeme kia xceed yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook B3 Flip
    Asus ExpertBook B3 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum