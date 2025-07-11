Gemini AI artık fotoğrafları videolara dönüştürebiliyor

Google AI Ultra ve Pro aboneleri için kullanıma sunuldu
Gemini’nin bu yeni video oluşturma özelliği, şu anda belirli bölgelerdeki Google AI Ultra ve Pro aboneleri için kullanıma açılmış durumda. Özellik, bugünden itibaren web üzerinden kullanılabiliyor ve bu hafta içerisinde mobil cihazlara da gelecek.
Kullanıcılar bu özelliğe ulaşmak için komut çubuğundaki “araçlar” seçeneğine tıklayıp “video” kısmını seçerek bir fotoğraf yükleyebiliyor ve ardından görüntünün nasıl hareket etmesini istediklerine dair bir metin açıklaması ekleyebiliyor. Ayrıca sesli betimlemelerle konuşmalar, efektler ve ortam sesleri de dahil edilebiliyor. Google, bu seslerin görsellerle mükemmel bir şekilde senkronize edileceğini belirtiyor. Oluşturulan videolar, 720p çözünürlükte ve 16:9 yatay formatta MP4 dosyası olarak sunuluyor. Tüm videolarda, içeriğin yapay zeka ile üretildiğini gösteren görünür bir filigran ile görünmeyen bir SynthID dijital filigran yer alacak.
Benzer bir özellik, Google’ın mart ayında tanıttığı üretken yapay zeka sinema aracı Flow içinde de bulunuyordu. Ancak artık Gemini kullanıcıları, bu tür animasyonları farklı bir uygulamaya geçmeden doğrudan yapabiliyor. Google, Gemini'nin yeni video özelliğinin yanı sıra Flow'un bugün 75 ülkede daha kullanıma sunulacağını duyurdu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre