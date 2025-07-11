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    YouTube oynatıcının yeni "şeffaf" tasarımı görülmeye başlandı

    YouTube'un yenilenen tasarımı bazı kullanıcılar tarafından görülmeye başlandı. Yeni kullanıcı arayüzünün görünümü Apple'ın Liquid Glass tasarımıyla örtüşüyor.   

    youtube yeni tasarım Tam Boyutta Gör
    Google, Nisan ayında YouTube TV uygulaması için yeni kullanıcı arayüzü üzerinde çalıştıklarını duyurmuş ve yeni tasarımın yaz sonuna doğru yayınlanacağını söylemişti. Aynı kullanıcı arayüzünün YouTube sitesine de geleceğine dair bir ipucu verilmemiş olsa da, o dönemde kullanıcılar masaüstü tarayıcıları üzerinden YouTube'a giriş yaptıklarında benzer değişikliklerle karşılaşmıştı. YouTube’un yeni tasarımı şimdi daha fazla kullanıcıya ulaşmaya başladı.

    Liquid Glass'ı andıran yeni tasarım

    YouTube yeni arayüz Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya platformlarında YouTube video oynatıcısındaki yeni kullanıcı arayüzü değişikliğiyle ilgili çok sayıda paylaşım var. Güncelleme özellikle oynatıcının web üzerindeki video kontrollerini etkiliyor. Kullanıcı arayüzü öğelerinin tek şerit yerine baloncuklar içine yerleştirildiği görülüyor. Oynat/duraklat düğmesi ve zamanlayıcının sol bölüme, ses düğmesiyle birlikte diğer kontrollerin sağ alana toplandığı dikkat çekiyor. Hafif şeffaf öğeler ve yuvarlak tasarım Apple'ın yeni Liquid Glass tasarım dilini belli belirsiz anımsatıyor.

    YouTube’un yeni tasarımı henüz tüm kullanıcılara ulaşmadı, kademeli olarak açılacak gibi görünüyor.

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    turkelvis 12 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 19 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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