YouTube oynatıcının yeni "şeffaf" tasarımı görülmeye başlandı

Liquid Glass'ı andıran yeni tasarım
YouTube’un yeni tasarımı henüz tüm kullanıcılara ulaşmadı, kademeli olarak açılacak gibi görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
YouTube’un yeni tasarımı henüz tüm kullanıcılara ulaşmadı, kademeli olarak açılacak gibi görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre