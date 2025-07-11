YouTube oynatıcının yeni "şeffaf" tasarımı görülmeye başlandı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Nisan ayında YouTube TV uygulaması için yeni kullanıcı arayüzü üzerinde çalıştıklarını duyurmuş ve yeni tasarımın yaz sonuna doğru yayınlanacağını söylemişti. Aynı kullanıcı arayüzünün YouTube sitesine de geleceğine dair bir ipucu verilmemiş olsa da, o dönemde kullanıcılar masaüstü tarayıcıları üzerinden YouTube'a giriş yaptıklarında benzer değişikliklerle karşılaşmıştı. YouTube’un yeni tasarımı şimdi daha fazla kullanıcıya ulaşmaya başladı.

YouTube, Trendler bölümünü kapatıyor 3 sa. önce eklendi

Liquid Glass'ı andıran yeni tasarım

Tam Boyutta Gör Sosyal medya platformlarında YouTube video oynatıcısındaki yeni kullanıcı arayüzü değişikliğiyle ilgili çok sayıda paylaşım var. Güncelleme özellikle oynatıcının web üzerindeki video kontrollerini etkiliyor. Kullanıcı arayüzü öğelerinin tek şerit yerine baloncuklar içine yerleştirildiği görülüyor. Oynat/duraklat düğmesi ve zamanlayıcının sol bölüme, ses düğmesiyle birlikte diğer kontrollerin sağ alana toplandığı dikkat çekiyor. Hafif şeffaf öğeler ve yuvarlak tasarım Apple'ın yeni Liquid Glass tasarım dilini belli belirsiz anımsatıyor.

YouTube’un yeni tasarımı henüz tüm kullanıcılara ulaşmadı, kademeli olarak açılacak gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: