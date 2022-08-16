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    Google'ın 2021 yılında Türkiye'de oluşturduğu ekonomik değer 476 milyar TL'ye ulaştı

    Google Türkiye, 2021 yılı verilerine ışık tutarak, şirket ekosisteminin sosyo-ekonomik etki analizi raporunu paylaştı. İşte raporun dikkat çeken rakamları.      
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    Google'ın Türkiye’de oluşturduğu ekonomik değer açıklandı
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    Bugün düzenlenen etkinlikte, Google Türkiye ürün ve hizmetlerinden oluşan ekosistemin Türkiye ekonomisine olan etkisi ele alınarak bazı veriler paylaşıldı.

    Yayınlanan raporda Google'ın 2021 yılında dört temel ürün ve hizmet kategorisiyle oluşturduğu ekonomik değerin 476 milyar TL'ye ulaştığı ve bu rakamın da GSYH'nin (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) yüzde 6,6'sına denk geldiği belirtildi. Bu da 2018 yılında yayınlanan raporlarla karşılaştırıldığında 3.3 kat artış anlamına gelmekte. 2025 yılında ise bu katkının 1.1 trilyon TL'yi aşması bekleniyor.

    Google'ın Türkiye’de oluşturduğu ekonomik değer açıklandı
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    Deloitte tarafından gerçekleştirilen Google ekosisteminin Türkiye’de oluşturduğu sosyo-ekonomik değer araştırmasında öne çıkan bulgular ise şu şekilde:

    • Google ürünleri aracılığıyla desteklenen istihdam, 2021 yılında 1.9 milyona ulaşırken, 2025 yılında bu rakamın 2.3 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.
    • Google reklam ekosisteminin oluşturduğu ekonomik katkının önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye'de iki katından fazla artması bekleniyor.
    • Google reklam ürünleri sayesinde fiziksel mağaza müşterilerinde yüzde 25 artış yaşandı.
    • İşletme anketine göre 2021 yılında 700 binden fazla mikro ve küçük işletme İşletme Profili kullanımı ile ek gelir artışı elde etti.

    Google'ın Türkiye’de oluşturduğu ekonomik değer açıklandı
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    Google ürün ve hizmetleri Türkiye'ye değer katıyor

    Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, yayınlanan raporla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Google’ın ürün ve hizmetleri ile desteklediği ekosistemin Türkiye’de oluşturduğu sosyo-ekonomik değer artık pek çok sektöre yayılmış, birçok kişinin hayatına dokunmuş durumda. Bunun en güzel örneklerini girişimlerde ve işletmelerini büyüten başarılı mikro ve küçük işletmelerde görüyoruz. Biliyoruz ki Türkiye’nin dijitalleşmesi, dijital ekonominin büyümesi küçük esnafımızın dijitalleşmesi ile olacaktır. Bu doğrultuda raporun bizi en çok heyecanlandıran sonuçlarından biri işletmelere sunduğumuz Google Benim İşletmem Profili’nin 2021 yılında 700 binden fazla mikro ve küçük işletmenin ek gelir artışı elde etmesine katkı sağlaması oldu."

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