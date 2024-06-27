Google yetkilileri, milletvekilleri ve devlet yetkilileri ile görüşmeler yaptı

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Tam Boyutta Gör Google, sunduğu hizmetler için Türkiye’deki yasal düzenlemelere uyum gösteriyor. Rekabet Kurumu tarafından Google’ açılan soruşturma için 25 Haziran’da Google yetkililerinin sözlü savunması alındı. Türkiye’ye gelen Google yetkilileri sözlü savunma toplantısının ardından TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iki ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Google Türkiye yetkilileri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda sunum yaptı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Toplantının ana odağını “dijital telif yasası” konusu oluşturdu. TBMM’nin hazırlayacağı Dijital Telif Yasası’na uyum sağlanacağını vurgulayan Google Reklamcılık ve Pazarlama Hükümetle İlişkiler Başkanı Tolga Sobacı, “Google olarak TBMM'nin yapacağı her düzenlemeye saygı duyuyor ve uyacağımızı belirtiyoruz" dedi.

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Google Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikasından sorumlu Başkan Yardımcısı Markham Ericson ve Google Türkiye yöneticileri bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve BTK Eş Başkanı Ömer Fatih Sayan ile toplantı yaptı.

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Toplantıda Türkiye’nin dijital güvenliği için kritik önem taşıyan hususlar ve kanunlara uyum noktasında azami özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Ömer Fatih Sayan, yapay zekanın kötü niyetli kullanımı neticesinde dolandırıcılık faaliyetlerinin dijital ortamda hız kazandığını ve bu konuda ivedi adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Çocukların çevrimiçi ortamda korunması konuşuldu. Çocuklara yönelik artan risk ve tehditler konusunda fikir alışverişi yapıldı.



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