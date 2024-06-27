Google yetkilileri, milletvekilleri ve devlet yetkilileri ile görüşmeler yaptı

Google Türkiye yetkilileri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda sunum yaptı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Toplantının ana odağını “dijital telif yasası” konusu oluşturdu. TBMM’nin hazırlayacağı Dijital Telif Yasası’na uyum sağlanacağını vurgulayan Google Reklamcılık ve Pazarlama Hükümetle İlişkiler Başkanı Tolga Sobacı, “Google olarak TBMM'nin yapacağı her düzenlemeye saygı duyuyor ve uyacağımızı belirtiyoruz" dedi.
Google Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikasından sorumlu Başkan Yardımcısı Markham Ericson ve Google Türkiye yöneticileri bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve BTK Eş Başkanı Ömer Fatih Sayan ile toplantı yaptı.
Toplantıda Türkiye’nin dijital güvenliği için kritik önem taşıyan hususlar ve kanunlara uyum noktasında azami özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.
Ömer Fatih Sayan, yapay zekanın kötü niyetli kullanımı neticesinde dolandırıcılık faaliyetlerinin dijital ortamda hız kazandığını ve bu konuda ivedi adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Çocukların çevrimiçi ortamda korunması konuşuldu. Çocuklara yönelik artan risk ve tehditler konusunda fikir alışverişi yapıldı.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.