Google, kullanılmayan hesapları sileceğini açıkladı

Dünyanın en büyük arama motoru olan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google, önümüzdeki aydan itibaren kendi sitesindeki kullanılmayan hesapları sileceğini resmen açıkladı.
Google, hizmetleri arasında güvenliği arttırmak amacıyla bir süre önce hesap politikasında değişikliğe gittiğini açıkladı. Bu karara göre iki yıl veya daha uzun süredir aktif olmayan hesapların silineceği ve verilerin de yok olacağı belirtildi. Hesap silme işlemi önümüzdeki aydan itibaren başlayacak.
Arama motoru lideri, politika güncellemesini ilk olarak Mayıs ayında açıklamış ve silme işlemlerinin Aralık'ta başlayacağını belirtmişti. Kararın uygulanmasına 1 ay kalan Google, hesap sahiplerine birden çok e-postalar gönderiyor.
Google'ın açıklamasına göre aktif olmayan profillerini korumak isteyen kişilerin uygulaması gereken bazı değişiklikler bulunuyor. Kullanıcıların, son tarihten önce Google oturum açma bilgilerini kullanarak Gmail, Drive, YouTube, Arama gibi hizmetlere giriş yapması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.