En popüler torrent sitelerinden RARBG kapandı

Tam Boyutta Gör Torrent sitesi RARBG'nin yöneticileri 31 Mayıs itibarıyla sitenin kapatıldığını duyurdu. Yönetim, son yılların kendileri için çok zor geçtiğine dikkat çekti: Enflasyon, sunucu bakımı için artan masraflar ve COVID-19 nedeniyle bazı ekip üyelerinin ölümleri. Tüm bu sebeplerden dolayı da torrent portalının tamamen kapatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

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RARBG, 2007 yılında Bulgaristan'da kuruldu ve son 16 yılda Avrupa'nın en büyük torrent sitesi ve aynı zamanda dünya çapında liderlerden biri haline geldi. Portal, 720p'den 4K'ya kadar yüksek kalitede yeni filmler, TV dizileri, program ve oyun içeren magnet bağlantıları ve torrent dosyaları yayınlıyordu.

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Masrafları karşılayamayacak durumdayız

RARBG'nin yaratıcılarının projelerini biraz farklı bir biçimde canlandırmayı planlayıp planlamadıkları hala belirsiz. Siteyi ziyaret eden kullanıcılar ise artık şu veda mesajını görüntülüyorlar:

"Merhaba beyler,

Sitemizi kapatmaya karar verdiğimizi size bildirmek isteriz.

Geçtiğimiz 2 yıl bizim için çok zor geçti - ekibimizdeki bazı kişiler covid komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti,

Diğerleri ise hala bunun yan etkilerini yaşıyor - hiç çalışamamak gibi.

Bazıları da Avrupa'daki savaşta mücadele ediyor - HER İKİ TARAFTA da.

Ayrıca, Avrupa'daki veri merkezlerindeki elektrik fiyat artışı bizi oldukça etkiledi.

Enflasyon günlük masraflarımızı karşılamamızı imkânsız hale getiriyor.

Bu nedenle bu siteyi artık cebimizden karşılayamayacağımız büyük harcamalar yapmadan çalıştıramayız.

Oy birliği ile aldığımız kararla artık bunu yapamayacağımıza karar verdik.

Üzgünüz :(

Hoşçakalın"

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