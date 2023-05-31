En popüler torrent sitelerinden RARBG kapandı

RARBG, 2007 yılında Bulgaristan'da kuruldu ve son 16 yılda Avrupa'nın en büyük torrent sitesi ve aynı zamanda dünya çapında liderlerden biri haline geldi. Portal, 720p'den 4K'ya kadar yüksek kalitede yeni filmler, TV dizileri, program ve oyun içeren magnet bağlantıları ve torrent dosyaları yayınlıyordu.
Masrafları karşılayamayacak durumdayız
RARBG'nin yaratıcılarının projelerini biraz farklı bir biçimde canlandırmayı planlayıp planlamadıkları hala belirsiz. Siteyi ziyaret eden kullanıcılar ise artık şu veda mesajını görüntülüyorlar:
"Merhaba beyler,
Sitemizi kapatmaya karar verdiğimizi size bildirmek isteriz.
Geçtiğimiz 2 yıl bizim için çok zor geçti - ekibimizdeki bazı kişiler covid komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti,
Diğerleri ise hala bunun yan etkilerini yaşıyor - hiç çalışamamak gibi.
Bazıları da Avrupa'daki savaşta mücadele ediyor - HER İKİ TARAFTA da.
Ayrıca, Avrupa'daki veri merkezlerindeki elektrik fiyat artışı bizi oldukça etkiledi.
Enflasyon günlük masraflarımızı karşılamamızı imkânsız hale getiriyor.
Bu nedenle bu siteyi artık cebimizden karşılayamayacağımız büyük harcamalar yapmadan çalıştıramayız.
Oy birliği ile aldığımız kararla artık bunu yapamayacağımıza karar verdik.
Üzgünüz :(
Hoşçakalın"
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
103 Kişi Okuyor (9 Üye, 94 Misafir) 67 Masaüstü 36 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1314 kez okundu.
20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
torrent, rarbg ve