Google Nexus One, iPhone 3GS'ten daha ucuza mal ediliyor

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Resmi tanıtımı geçtiğimiz hafta yapılan Google Nexus One için maliyet hesapları da çıkmaya başladı. Kimilerince iPhone'a rakip olarak gösterilen yeni telefon bilindiği üzere HTC tarafından üretiliyor ve Android 2.1 işletim sistemini kullanıyor. Gelen ilk bilgilere göre Amerika pazarında şimdiden yoğun ilgi gördüğü söylenen Google markalı ilk telefon, 1GHz işlemcisi ve AMOLED ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Piyasa analizleri yapan iSuppli firmasının taslak çalışmasına göre komponent maliyetlerinin birim fiyatı açısından Google Nexus One 174$ mal ediliyor. Yine aynı firmanın iPhone 3GS çalışmasına göre telefonun komponent fiyatları açısından üretim maliyeti 179$ yani daha yavaş işlemcisine, daha düşük RAM kapasitesi ve daha küçük ekranına kıyasla yaklaşık 5$ daha yüksek ancak bu noktada önemli bir detay var.

Apple için yapılan çalışma 16GB kapasiteli iPhone 3GS modelini kapsıyor. Google Nexus One depolama için 4GB kapasiteli MicroSD bellek kartı kullanılırken, Apple ise 16GB kapasiteli entegre NAND flash (MLC) bellek yongalarını kullanıyor ki Toshiba'dan gelen yongaların birim maliyeti 24 dolar. Bu arada bahsi geçen maliyetlere yazılım, pazarlama ve satış gibi diğer kalemlerin dahil olmadığını da belirtelim.