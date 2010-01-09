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Google Nexus One, iPhone 3GS'ten daha ucuza mal ediliyor

9 yıl
20,9b
1
53
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google Nexus One, iPhone 3GS'ten daha ucuza mal ediliyor
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Resmi tanıtımı geçtiğimiz hafta yapılan Google Nexus One için maliyet hesapları da çıkmaya başladı. Kimilerince iPhone'a rakip olarak gösterilen yeni telefon bilindiği üzere HTC tarafından üretiliyor ve Android 2.1 işletim sistemini kullanıyor. Gelen ilk bilgilere göre Amerika pazarında şimdiden yoğun ilgi gördüğü söylenen Google markalı ilk telefon, 1GHz işlemcisi ve AMOLED ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Piyasa analizleri yapan iSuppli firmasının taslak çalışmasına göre komponent maliyetlerinin birim fiyatı açısından Google Nexus One 174$ mal ediliyor. Yine aynı firmanın iPhone 3GS çalışmasına göre telefonun komponent fiyatları açısından üretim maliyeti 179$ yani daha yavaş işlemcisine, daha düşük RAM kapasitesi ve daha küçük ekranına kıyasla yaklaşık 5$ daha yüksek ancak bu noktada önemli bir detay var.

Apple için yapılan çalışma 16GB kapasiteli iPhone 3GS modelini kapsıyor. Google Nexus One depolama için 4GB kapasiteli MicroSD bellek kartı kullanılırken, Apple ise 16GB kapasiteli entegre NAND flash (MLC) bellek yongalarını kullanıyor ki Toshiba'dan gelen yongaların birim maliyeti 24 dolar. Bu arada bahsi geçen maliyetlere yazılım, pazarlama ve satış gibi diğer kalemlerin dahil olmadığını da belirtelim.


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cemele 9 yıl
On iki yıl mobile telefon kullanıyorum son 6 yıldırda smartphone kullanicisiyim. 3 hafta oncesine kadar i̇phone a kesinlikle karsı olan 3g yeni çıktığında bayilere Akın eden kisilere hayret eden bir dusunceye sahiptim. Yeni bir smart phone alayım dedim 3hafta araştırdım forumlarda boguldum i̇phone hariç bütün telefonları inceledim. Sonunda qwert klavyenin cazibesi ile E72 aldım ve 1 gün sonra zarar ederek satmak zorunda kaldım. Sonra bir arkadasimin 3g sini 5 dakka kullandım ve bu zamana kadar ne kaçırdığımı anladım. İphone gercekten benim gibi alıp denemeyenler için sadece kendi uygulamalarına ve işletim sistemine sahip kısıtlı radyosu,3g görüntülü konusmasi olmayan, kotu kamera performansına sahip genelde gösteriş için alınana bir telefon ama deneyipte alan icinde gercekten vazgecilmez. Telefonu alanı 3 hafta oldu ve halen bırakamıyorum. Kesinlikle iphone ve digerleri diyorum. Hd2 dahil yaklaşacak cihaz yok.
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ahmer iraz 9 yıl
Yaşasın rekabet yaşasın android apple işi zor 4g yi denişik ve guzel olmas sa müterilerini kaybeder vala ilk başta beni yani
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aLLyC 9 yıl
Iphone'un Muzik telefonu oldugunu unutmaynız. Iphone da bulunan OpAmplar ve Dap ile En iyi Personal Music Player'i Ama tabi alanlarin bunun farkinda degil hatta Muzik dinleme denince alanlarin cogu mp3 calabilen her telefona ayni muameleyi yapmaktalar.

Iphone kullanicisi degilim Nexus One beklemekteyim...
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DSGNRY 9 yıl
Satış grafiklerine göre memleketi ABD de iphone 2. ci sırada , 1. ci kim dersiniz ? :))))

1. Motorola Droid :)))

ilk çıktığı saatte motorola 1,1 milyon iphone 1 milyon ve nexus one 150 bin adet satış yapmış shiftdelete de okudum

işletim sistemi konusu ise tartışmak gereksiz gibi bence android çok yeni gelistikce daha iyi olacaktır rekabet iyidir hem fena mı :))
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DH Misafiri 9 yıl
bencede İphone herşeyin üstünde.Alamayanların reddettiği alanlarınsa kral yaptığı deha üstü bir icad.İphone dokunmatik çıkarmadan önce nokia ve diğer firmalar neredeydiler sorarım size...
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Carnadormania 9 yıl
Bence iphone yeni bir akım yarattı bir ara nokia ufak telefon çıkardığında herkes büyük telefonlara gülüyordu dalga konusuydu ve genel olarak hakemlerin telefonlarla bayağı içli dışlı olmaya başlıyorlardı hatırlarsınız şaka bir yana. Her ne kadar bir akım olsada her akımın her savaşın herşeyin bir sonu vardır ilk çıktığında övülür sevilir bazı çevreler söver yerin dibine sokar. gündemi meşgul eder ama bir zaman sonra silinir giderler. Yani iphone bence 7. veya 8. generation a kadar ilerler bence insanlar sıkılacaktır sonunda. Daha sonra gene bir egzantirik bir ürün çıkar bunun yerini alır daha sonra iphone gülerler yani bu döngü asla durmaz. Biri gelir biri gider. APPLE artık dünya lideri yakıştırması saçma. Dahası, dokunmatik konusunda bu kadar tutulacağını düşünmüyorlardı çünkü apayrı bir sistem.Kolay değil bunu insanlara benimsetmek ve kullanmalarını sağlamak, apple kumar oynadı ve milyon dolarlar kazanınca diğer firmalarda bu pazara yönelip pay almak istedi.Bu özentilik değildir dokunmatik sadece iphone için özel bir teknoloji demek komikliktir. Eğer doğal alemde, bir aslan gidip geyiği yakalayıp yiyorsa, diğer aslanlar o geyikten yiyemez yasak veya gidin kendinize başka yemek bulun gidip at yiyin diyemezsin ki. Sonuçta o pazara o mala ortak olmak istersin çabalarsın.Saçma gelebilir ama bence böyle. En basidi, play station çıktığı için windows x box çıkartması özentilikmi ? Intel işlemci üretirken AMD ninde işlemci üretmesi özentilikmi ? yani yapmayın. Güzel ürün ona sözüm yok fakat iphone herşeydir diyerek diğerlerini küçümseyemezsiniz.
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Rainbow6 9 yıl
boyle salaksepet vidyolara kanmayin arkadaslar... bazi fanatik tiplerin yayinladigi bisuru vidyo var sadece droid hakkinda konusmuyorum iphoneninde ve diger firmalarinda buna benzer hatta droidden fazladir videosu mevcut ... droid iphoneyi olduremez ama surundurecegi gercek tarihin tozlu sayfalarina falanda gecmez motorola htc gibi firmalarin iphoneyi karsina alacak yazilim bu ayrica google bu yazilimi sadece telefon platformunda degil netbook platformunda da kullanacak yani yazilimin gelismesi durmayacak ... eklenti sayisi ve telefonlarin cikis tarihi hakkindaki denklemlerde pek dogru degil iphone ciktigi tarihte droid yeni tanitilmisti ipod touch cikti burda kullanilan yazilim halka sunuldu eksiklikler tamamlandi eklentiler cikarildi daha sonrada iphone yaratildi yani iphone maca 1-0 onde basladi fakat karsisindaki firma google earth, translate, picasa ve daha bircok yazilimlari cikarmis kisa surede eksikliklerini tamamlamis halen gelistirmeye devam ettigi gibi bunlari millete bedava dagitan bi firma (hele simdi kendi telefonunu da pazarlamak durumunda ) droid ve eklentilerinide cok kisa surede gelistirecektir zaten buradaki son haberleri takip ettiyseniz once mesajlarda daha sonrada konusma esnasinda ceviri yapan bi sistem uzerinde calistigini gorursunuz ... ben her iki telefonuda begendim ozellikle 4G yi merakla bekliyorum ama applenin anlamsiz bazi konulara saplanmasi her platform da mevcut olan seyleri eksik kilmasi ve baska firmalara olan bagimliligi ve apple storedeki fiyatinin bariz pahali olusu (att ile daha once anlasma imzaladiysaniz ve yeni bi telefon ciktiysa apple storeden yeni telefonu anlasma imzalamadan alabilirsiniz su durumda 3GS nin fiyati 695 dolardir ) beni bu firmadan biraz sogutuyo .. ortadaki gercekleri savsaklamamak lazim firmalari savunmak yerine bunlarin catismasindan cikacak kari elde etmek lazim
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anl_clk 9 yıl
pabucumun lideri apple nlcak:)
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Vipracing 9 yıl
İphoneda kilitlenme , donma ve 5 senelik mazi vs mı ? Anlaşılacağı üzere doğru eleştri içinde bilgi şart.
Not : bu arada Flash ı kapatıp cacheyi sıfırlayıp denemeyide akıl edenler var sonuç pek farklı değil.
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marikanwap 9 yıl
@wolfturk

Söylediklerinin bazılarıan katılıyorum ama bazılarına hiç anlam vermedim. Android ile iPhone'un piyasaya çıkma tarihleri birbirine çok yakın. Sanırım ikisi de 2007. Üstelik iPhoneOS'lu sadece 3 cihaz varken, Androidli cihaz sayısı şuan için 20'den fazla. Android açık kaynak kodlu, iPhoneOS SDK için ise MacOS işletim sistemi şart. Yani Android'in daha hızlı gelişmesi gerekirken tam aksi iPhoneOS almış başını gitmiş....

iPhone'un kronik sorunlar olduğu doğru. Ama Nexus'unda olmayacağı ne malum. Youtube'da videolarını izledim. Eleman Home tuşuna en az 3-4 kez bastığında ancak algılayabiliyor... Yani o da belirli sorunları barındıracak demektir...

İşte buldum: Shady'den alıntı:

Shady
iPhone OS'in geliştirici kiti Mart 2008'de yayınlandı. Android'in geliştirici kiti ilk olarak Kasım 2007'de ortaya çıktı, Ağustos 2008'de betası resmi olarak yayınlandı...


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wolfturk 9 yıl
Vipracing

İphoneda kilitlenme , donma ve 5 senelik mazi vs mı ? Anlaşılacağı üzere doğru eleştri içinde bilgi şart.
Not : bu arada Flash ı kapatıp cacheyi sıfırlayıp denemeyide akıl edenler var sonuç pek farklı değil.


Anlaşılacağı üzere yorum yapmak için okuma yazma bilmek şart nerde yazıyor 5 sene mazi falan ben bulamadım da


Ayrıca APPLE 1 Nisan 1976 Da kurulmuş yani yaklaşık 34 yıllık bir fira ve İphone OS İpod serisinde kullanılan yazılımın gelişmiş versiyonudur.İphone da ipod un telefon özelliği eklenmiş ve geliştirilmiş versiyonudur.

Google ise 1998 de kurulmuş ve yazılıms sektörüne 3-4 sene evvel geçmiştir.Ve APPLE kadar köklü bir firma değil dir.Ve İphone kadar tanıtım ve reklamı yapılmamıştır.
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OverClocK1ng 9 yıl
Sanki 16.000 yükleyebileceksin de 150.000i arıyorsun. Önce 16.000 yükle bence sonra laf et.
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trineux 9 yıl
Sorun ne kadar adet uygulama yukleyebileceginiz degil.

Sorun uygulama cesitliligi. Atiyorum CNN Turk, NTV nin iPhone uygulamasi varken Android icin var mi?
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pilot23 9 yıl

OverClocKing

Sanki 16.000 yükleyebileceksin de 150.000i arıyorsun. Önce 16.000 yükle bence sonra laf et.


konu tüm uygulamaları yükleyip yükleme konusu değil. hangi telefonun daha çok kullanıcı tarafından kullanıldığı.

do you understand me?
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elve 9 yıl
nereye silkeliyor ya. bi hevesle çıkartıyolar hepsi ama sonları aynı hepsinin bişey olmaz
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trineux 9 yıl
Bu Nexus One'in cikmasi iyi oldu. Gelecek iPhone daha da guclu olacak demektir.
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bbuzol 9 yıl
O sayfa açma hızıyla zor silkelenir biraz bence.. :(
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