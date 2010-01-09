Google Nexus One, iPhone 3GS'ten daha ucuza mal ediliyor

Resmi tanıtımı geçtiğimiz hafta yapılan Google Nexus One için maliyet hesapları da çıkmaya başladı. Kimilerince iPhone'a rakip olarak gösterilen yeni telefon bilindiği üzere HTC tarafından üretiliyor ve Android 2.1 işletim sistemini kullanıyor. Gelen ilk bilgilere göre Amerika pazarında şimdiden yoğun ilgi gördüğü söylenen Google markalı ilk telefon, 1GHz işlemcisi ve AMOLED ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor.
Piyasa analizleri yapan iSuppli firmasının taslak çalışmasına göre komponent maliyetlerinin birim fiyatı açısından Google Nexus One 174$ mal ediliyor. Yine aynı firmanın iPhone 3GS çalışmasına göre telefonun komponent fiyatları açısından üretim maliyeti 179$ yani daha yavaş işlemcisine, daha düşük RAM kapasitesi ve daha küçük ekranına kıyasla yaklaşık 5$ daha yüksek ancak bu noktada önemli bir detay var.
Apple için yapılan çalışma 16GB kapasiteli iPhone 3GS modelini kapsıyor. Google Nexus One depolama için 4GB kapasiteli MicroSD bellek kartı kullanılırken, Apple ise 16GB kapasiteli entegre NAND flash (MLC) bellek yongalarını kullanıyor ki Toshiba'dan gelen yongaların birim maliyeti 24 dolar. Bu arada bahsi geçen maliyetlere yazılım, pazarlama ve satış gibi diğer kalemlerin dahil olmadığını da belirtelim.
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Iphone kullanicisi degilim Nexus One beklemekteyim...
1. Motorola Droid :)))
ilk çıktığı saatte motorola 1,1 milyon iphone 1 milyon ve nexus one 150 bin adet satış yapmış shiftdelete de okudum
işletim sistemi konusu ise tartışmak gereksiz gibi bence android çok yeni gelistikce daha iyi olacaktır rekabet iyidir hem fena mı :))
Not : bu arada Flash ı kapatıp cacheyi sıfırlayıp denemeyide akıl edenler var sonuç pek farklı değil.
Söylediklerinin bazılarıan katılıyorum ama bazılarına hiç anlam vermedim. Android ile iPhone'un piyasaya çıkma tarihleri birbirine çok yakın. Sanırım ikisi de 2007. Üstelik iPhoneOS'lu sadece 3 cihaz varken, Androidli cihaz sayısı şuan için 20'den fazla. Android açık kaynak kodlu, iPhoneOS SDK için ise MacOS işletim sistemi şart. Yani Android'in daha hızlı gelişmesi gerekirken tam aksi iPhoneOS almış başını gitmiş....
iPhone'un kronik sorunlar olduğu doğru. Ama Nexus'unda olmayacağı ne malum. Youtube'da videolarını izledim. Eleman Home tuşuna en az 3-4 kez bastığında ancak algılayabiliyor... Yani o da belirli sorunları barındıracak demektir...
İşte buldum: Shady'den alıntı:
Anlaşılacağı üzere yorum yapmak için okuma yazma bilmek şart nerde yazıyor 5 sene mazi falan ben bulamadım da
Ayrıca APPLE 1 Nisan 1976 Da kurulmuş yani yaklaşık 34 yıllık bir fira ve İphone OS İpod serisinde kullanılan yazılımın gelişmiş versiyonudur.İphone da ipod un telefon özelliği eklenmiş ve geliştirilmiş versiyonudur.
Google ise 1998 de kurulmuş ve yazılıms sektörüne 3-4 sene evvel geçmiştir.Ve APPLE kadar köklü bir firma değil dir.Ve İphone kadar tanıtım ve reklamı yapılmamıştır.
Sorun uygulama cesitliligi. Atiyorum CNN Turk, NTV nin iPhone uygulamasi varken Android icin var mi?
konu tüm uygulamaları yükleyip yükleme konusu değil. hangi telefonun daha çok kullanıcı tarafından kullanıldığı.
do you understand me?